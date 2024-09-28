مدارس دبي تدعم الطلاب في إعداد سير ذاتية تنافسية

يبدأ التمرين في وقت مبكر من السنة 12 كجزء من التوجيه للطلاب بعد سن 16 عامًا حيث يتم عرض أمثلة جيدة للسير الذاتية عليهم وتشجيعهم على البدء في صياغة السيرة الذاتية الخاصة بهم.

وأشار جيمس إلى أنه "مع نضج الطلاب وتكاثر خبراتهم، تصبح السيرة الذاتية بطبيعة الحال وثيقة أكثر اكتمالاً، وتصبح المهارة الأساسية بعد ذلك هي تحسين ما يتم تضمينه في السيرة الذاتية. ونحن نشجع الطلاب على الاحتفاظ بـ "أوراق التفاخر" التي يكملها الطلاب أثناء وجودهم في المدرسة.