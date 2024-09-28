مدارس دبي تدعم الطلاب في إعداد سير ذاتية تنافسية
تعمل بعض المدارس في دبي في الآونة الأخيرة على تدريب طلابها على توثيق تجاربهم، فيما يعرف عادة بـ "أوراق التباهي"، وذلك لصياغة سير ذاتية جذابة عند انتهاء دراستهم.
يتم ذلك لتجنب التخمين المتعلق بالتفكير في التدريبات السابقة عند التقديم للجامعة في الصف الثاني عشر. عند الاقتراب من المدرسة الثانوية أو التقديم للتدريبات أو المنح الدراسية أو الكلية، يمكن أن يكون وجود ملخص منظم جيدًا للأنشطة والإنجازات والمهارات مفيدًا.
قال ماثيو جيمس، نائب المدير ورئيس قسم ما بعد 16 عامًا في أكاديمية جيمس ويلينجتون - واحة السيليكون (WSO) لصحيفة خليج تايمز: من خلال ورش العمل الفردية والجماعية، يتم تقديم التوجيه لجميع الطلاب حول كتابة السيرة الذاتية والوظائف وطلبات الالتحاق بالجامعة. في حين أن التعليم المهني متاح بأشكال مختلفة في جميع أنحاء المدرسة، فإنه يصبح بالتأكيد جزءًا رئيسيًا عند الوصول إلى عروضنا لما بعد 16. لدينا مستشاران إرشاديان في الموقع يعملان مع الطلاب في مجال المهن والجامعة وطلبات الالتحاق والبيانات الشخصية - وكتابة السيرة الذاتية هي بالتأكيد جزء من ذلك.
تسليط الضوء على الإنجازات
يبدأ التمرين في وقت مبكر من السنة 12 كجزء من التوجيه للطلاب بعد سن 16 عامًا حيث يتم عرض أمثلة جيدة للسير الذاتية عليهم وتشجيعهم على البدء في صياغة السيرة الذاتية الخاصة بهم.
وأشار جيمس إلى أنه "مع نضج الطلاب وتكاثر خبراتهم، تصبح السيرة الذاتية بطبيعة الحال وثيقة أكثر اكتمالاً، وتصبح المهارة الأساسية بعد ذلك هي تحسين ما يتم تضمينه في السيرة الذاتية. ونحن نشجع الطلاب على الاحتفاظ بـ "أوراق التفاخر" التي يكملها الطلاب أثناء وجودهم في المدرسة.
وأضاف أن "هذه الأوراق تتضمن جميع الإنجازات والنجاحات التي حققها الطلاب طوال فترة وجودهم معنا. وهي مفيدة للغاية لمساعدة الطلاب في بناء محتوى لسيرتهم الذاتية وبياناتهم الشخصية، كما أنها بمثابة مساعدة مفيدة للمعلمين في كتابة المراجع".
وأكد المعلمون أيضًا أن توثيق المهارات والخبرات يساعد الأطفال على التعرف على نقاط قوتهم واهتماماتهم.
وأشاروا إلى أن توثيق تجاربهم أثناء حدوثها يمكّن الطلاب من التأكد من دقة واكتمال سيرتهم الذاتية، مما يجعل طلباتهم أكثر قوة.
تجارب الوثائق
قال عبد العزيز أحمد، مدرس التصميم الرقمي في المرحلة الثانوية في مدرسة سويس الدولية بدبي: "نشجع طلابنا على توثيق جميع تجاربهم من الصف التاسع فصاعدًا. ويشمل ذلك الإنجازات في المدرسة والتدريب الداخلي والإنجازات الرياضية وأي خبرة عمل. وباستخدام منصة Unifrog عبر الإنترنت، يمكن للطلاب تسجيل كل تجربة في الوقت الفعلي".
وأضاف: "نظرًا لاعتماد الشركات بشكل متزايد على مرشحات الذكاء الاصطناعي لاختيار السير الذاتية، فمن المهم للطلاب أن يضعوا ذلك في الاعتبار أثناء صياغة سيرتهم الذاتية. وأفضل طريقة لتجاوز المرشحات هي استخدام عنوان الوظيفة والكلمات الرئيسية المأخوذة من وصف الوظيفة واستخدامها بشكل استراتيجي وطبيعي في جميع أنحاء السيرة الذاتية. يتغير عالم التوظيف دائمًا مع تطور العالم المهني وعالم الذكاء الاصطناعي، لذا فإن الطريقة الجيدة للبقاء في صدارة الاتجاهات هي إنشاء شبكة قوية على LinkedIn، حيث تتم مشاركة غالبية هذه التحديثات".
اتخذ خيارات مهنية جيدة
وأشار مديرو المدارس إلى أنه من المتوقع أن تبدو السيرة الذاتية لطالب يبلغ من العمر 17 عامًا "أفتح" قليلًا من السيرة الذاتية لشخص أكبر سنًا.
قالت لي جيرفين، مديرة مدرسة جرينفيلد الدولية بدبي: "يعمل فريقنا الرعوي، الذي يضم مستشار المستقبل ومنسق برنامج الدبلوم المهني/برنامج التعليم المهني، ومساعد المدير - منسق الرفاهية ومستوى الصف، بشكل وثيق مع الطلاب وأولياء الأمور طوال رحلتهم في المدرسة الثانوية. ويبدأ هذا بالاختبارات النفسية في سنوات المرحلة الثانوية للمساعدة في توجيه خياراتهم المهنية المستقبلية وضمان مشاركة الطلاب في الأنشطة التي تدعم بشكل أفضل طلباتهم للالتحاق بالجامعة".