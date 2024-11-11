مدارس بأبوظبي تتبنى معايير الاستدامة لتوظيف المعلمين

وأضافت: "منذ اليوم الأول، حرصنا على أن يكون الجميع، من فريق الإدارة إلى القيادة، متوافقين معنا في تركيزنا على "الابتكار المستدام " - وهو مزيج من الاستدامة والابتكار، وهو أيضاً شعارنا. في كل درس، بغض النظر عن الموضوع، يشدد معلمونا على مفهوم الاستدامة والابتكار والرعاية البيئية".