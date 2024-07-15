مدارس الشارقة تتبنى الشطرنج لاكتشاف أبطال المستقبل
من المتوقع أن تشهد مؤسسات الشارقة قريباً إدخال لعبة الشطرنج في عدد من المدارس، حيث تعمل الإمارة بشكل نشط على الترويج للعبة بين الطلاب في محاولة لاكتشاف المواهب الجديدة.
ويسعى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وهو أكبر نادي للشطرنج في العالم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، إلى تعزيز الاهتمام باللعبة بين المدارس وطلابها في جميع أنحاء الإمارة.
وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز: "تلعب المدارس دوراً هاماً في إعداد وتأهيل اللاعبين الجدد، ونحن نعمل على تشجيع المدارس على القيام بهذا الدور وتعزيز اللعبة بين الطلاب في جميع أنحاء الإمارة".
وأضاف: "لدينا خطط مستقبلية لتوسيع مبادراتنا في جميع أنحاء الشارقة ونهدف إلى الوصول إلى جميع المدارس لاكتشاف المواهب الجديدة".
وأشار إلى أنه عندما كان طفلاً، كان يرافق والده إلى النادي، "أمارس لعبة الشطرنج منذ الصغر، حيث كان والدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وكنت أرافقه إلى الأندية، وبدأت ممارسة اللعبة بنفسي في سن التاسعة".
وروى لنا كيف كان يقضي ساعات طويلة في ممارسة هوايته المفضلة، ويضيف عضو الاتحاد الدولي للشطرنج: "مع تقدمي في السن وزيادة مسؤولياتي، قلت ساعات لعبي للشطرنج، والآن أتمكن من لعب جولة أو جولتين يومياً مع الأصدقاء أو الزملاء".
وسلط الضوء على هذه الرياضة وشارك بعض النصائح لتحقيق النجاح، مؤكداً أن لعبة الشطرنج هي لعبة إستراتيجية تتطلب التركيز والتخطيط.
وأضاف أن "هذه اللعبة تساهم في تنمية التفكير النقدي والمهارات العملية لدى ممارسيها، وكلما زادت الاستراتيجيات والخطط التي يمتلكها الإنسان، كلما كان أكثر نجاحاً وتميزاً في هذه اللعبة الذهنية الممتعة".
توسيع أندية الشطرنج
وأكد الشيخ الدكتور خالد أن زيادة عدد أندية الشطرنج سيساعد على الترويج لهذه الرياضة، لافتاً الى أنه يوجد في الإمارة بالفعل نادي شطرنج متخصص للذكور وواحد للإناث.
وأضاف: "نسعى في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى زيادة أعداد المهتمين بهذه اللعبة في مختلف أنحاء الإمارات، كما يوجد لدينا أكاديمية للشطرنج في النادي، والتي تساعد على تطوير مهارات وقدرات المقيمين هنا، وتعمل الأكاديمية على استقطاب ودعم المواهب، وتركز البطولات الموسمية في الأكاديمية على صقل الخبرات لمختلف الفئات العمرية".
وتابع : "هناك إقبال كبير على الانضمام إلى الأكاديمية، حيث كانت النتائج إيجابية ولدينا الآن بطلان دوليان، سافين سفر الله خان الثاني على مستوى آسيا، وشايان محمد شايان الثالث على مستوى العالم في فئة 12 عاما".
وأوضح أن كل لعبة تشبه لغزاً جديداً، حيث تتطلب من اللاعبين استخدام المنطق والتفكير لاتخاذ القرارات والتنبؤ بالنتائج.
وأكد "أعتقد أن على الشباب أن يمارسوا لعبة الشطرنج بشكل أكبر ويركزوا اهتمامهم على هذه اللعبة المهمة والممتعة، فهي مهمة في إدارة الوقت والتخطيط الجيد وتنمية المهارات العقلية والفكرية، كما أنها تساعد على تقليل الاهتمام بالألعاب الإلكترونية التي تدمر العقل ولا تعود عليه بأي فائدة."
وأضاف: "إضافة إلى ذلك فإن لعبة الشطرنج تثري العقل وتشجع على التفكير بطرق غير تقليدية لأن المنافسين في هذه اللعبة يقومون بحركات وقفزات غير متوقعة مما يساهم في تنظيم الأفكار بشكل فعال".
وتستضيف الشارقة بطولة العرب الفردية للشطرنج (رجال وسيدات) وبطولة الشطرنج السريع والخاطف في الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر 2024.
ويتضمن الحدث ثلاث بطولات مشتركة بثلاثة أنظمة لعب هي: الكلاسيكي والسريع والخاطف، ويستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي سبق أن استضاف العديد من البطولات العالمية.
ويهدف النادي إلى مشاركة 22 دولة منتسبة للاتحاد العربي للشطرنج.