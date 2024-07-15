مدارس الشارقة تتبنى الشطرنج لاكتشاف أبطال المستقبل

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في مقابلة حصرية مع صحيفة خليج تايمز: "تلعب المدارس دوراً هاماً في إعداد وتأهيل اللاعبين الجدد، ونحن نعمل على تشجيع المدارس على القيام بهذا الدور وتعزيز اللعبة بين الطلاب في جميع أنحاء الإمارة".

وأضاف: "لدينا خطط مستقبلية لتوسيع مبادراتنا في جميع أنحاء الشارقة ونهدف إلى الوصول إلى جميع المدارس لاكتشاف المواهب الجديدة".