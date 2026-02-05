مدارس الإمارات: قواعد العمر الجديدة تخلط أوراق التسجيل

مع بدء سريان قواعد تحديد العمر الجديدة للقبول الجديد في العام الدراسي 2026-2027، يسعى أولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة للحصول على توضيح بشأن أماكن الالتحاق والاستعداد في السنوات المبكرة.

في ديسمبر، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الأطفال يمكنهم بدء المرحلة التأسيسية الأولى (FS1) ضمن المنهج البريطاني إذا بلغوا ثلاث سنوات بحلول 31 ديسمبر من عام القبول، مما يمدد الموعد النهائي السابق من 31 أغسطس.

وفقًا لموقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، “تنطبق تواريخ تحديد الأهلية العمرية الجديدة فقط على قبول الطلاب الجدد في مرحلة ما قبل الروضة، ورياض الأطفال 1 / FS2، ورياض الأطفال 2 / السنة 1، والصف 1 / السنة 2 أو ما يعادلها من المناهج الدراسية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.”

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ومع ذلك، افترض بعض أولياء الأمور أن القواعد المحدثة لن تنطبق على القبولات المؤكدة. وهم يشعرون الآن بعدم الاستقرار مع سحب المدارس للعروض.

مع بدء المدارس في تطبيق التغييرات، تقول بعض العائلات إنها تضطر إلى إعادة النظر في خطط القبول التي كانت قد انتهت منها بالفعل. في بعض الحالات، يتم نقل الأطفال إلى مجموعات عمرية أعلى أو يُطلب منهم بدء الدراسة في وقت أبكر مما توقعه أولياء الأمور، مما يثير مخاوف بشأن الاستعداد والتكيف.

لماذا يشعر أولياء الأمور بالقلق؟

يقول أولياء الأمور إن التغييرات تثير تساؤلات حول التقدم الأكاديمي والتطور الاجتماعي على حد سواء.

قالت إيشانكا واهي، وهي أم لولدين صغيرين، إن التعديل في تحديد العمر قد أثر على أماكن التحاق طفليها’s.

“ابني الأكبر، المولود في أكتوبر 2022، كان مسجلاً في الأصل للانضمام إلى FS1 في سبتمبر 2026، ولكن بموجب السياسة الجديدة، يتعين عليه الآن تخطي عام والذهاب مباشرة إلى FS2 — ليصبح الأصغر في فصله، مع زملاء يكبرونه بما يصل إلى 16 شهرًا.” وأضافت أن ابنها الأصغر يُطلب منه بدء FS1 في عمر 2 سنوات و 9 أشهر فقط.

وأضافت واهي: “هذا التحول المفاجئ في السياسة، دون فترة سماح لا تقل عن عامين، يثير مخاوف جدية بشأن نمو الأطفال’s وتعليمهم، وطريقة تنفيذ مثل هذه القرارات.”

قالت كريستينا روسو إن التغييرات عطلت مكانًا مدرسيًا كانت قد حصلت عليه بالفعل. وأوضحت أن طفلها كان مسجلاً في FS1 ولكن تم إبلاغها لاحقًا بأن ابنتها ستحتاج إلى الانتقال إلى FS2، حيث لم تكن هناك أماكن متاحة.

“تم إرجاع وديعتنا لأنه لا توجد أماكن شاغرة في FS2، والآن نحن’بدون مقعد مؤكد على الإطلاق. مثل العديد من الآباء، نحن’مضطرون للبحث عن مدارس لم نخطط لها أبدًا، بعيدًا عن المنزل، ببساطة لأن مدارسنا المختارة ممتلئة بالفعل،” قالت.