مدارس الإمارات في رمضان.. حضور مرتفع والتزام بالمواعيدِ رغمَ تقليصِ ساعات الدوام

مع بدء رمضان 2026، شهدت مدارس الإمارات مزيجًا من الازدحام المروري الصباحي الكثيف، وبعض التعديلات الزمنية، وجوًا أكثر هدوءًا بشكل ملحوظ في الحرم الجامعي، مع حضور قوي والتزام بالمواعيد في العديد من المدارس.
غيرت المدارس الخاصة في الإمارة ساعات عملها المعتادة لجميع الطلاب، حيث قلصت اليوم الدراسي إلى ما لا يزيد عن خمس ساعات خلال الشهر الفضيل.
في مدرسة الأمل الإنجليزية – إحدى مدارس نورث بوينت التعليمية، قال المدير غاري نيل ويليامز إن الانتقال إلى روتين رمضان كان سلسًا. وأشار إلى أن الطلاب حافظوا على "التزام قوي بالمواعيد وحضور مرتفع"، مما يدل على المسؤولية حتى وسط التغييرات في روتينهم الصباحي.
"نحن فخورون بأن نرى أن طلابنا حافظوا على التزام قوي بالمواعيد وحضور مرتفع، مما يدل على المسؤولية والالتزام على الرغم من التغييرات في روتينهم الصباحي. إن موقفهم الهادئ والمحترم ومشاركتهم الإيجابية تعكس الشراكة القوية بين المنزل والمدرسة خلال هذا الشهر المبارك،” قال.
نظرًا لأن حركة المرور تزداد عادةً خلال صباح رمضان، ركزت المدرسة على تخفيف الضغط على العائلات. “نحن ندعم العائلات من خلال التفاهم والمرونة وإجراءات الوصول المدارة جيدًا لضمان استقرار الطلاب بسرعة وإيجابية في يومهم. نطمئن أولياء الأمور بعدم الشعور بالضغط، ونشجعهم على إعطاء الأولوية للسلامة والرفاهية، ونذكرهم بأن البداية الهادئة لليوم تحدد نغمة التعلم الناجح،" أضاف ويليامز.
في جميع أنحاء الحرم الجامعي، وصف تحولًا في الأجواء منذ أول جرس. "يجلب بدء رمضان جوًا هادئًا وتأمليًا ومحترمًا بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الحرم الجامعي.
"في الفصول الدراسية، يظهر الطلاب تركيزًا وتعاطفًا متزايدين تجاه بعضهم البعض؛ وفي التجمعات، نؤكد على قيم اللطف والامتنان والمجتمع؛ وخلال فترات الاستراحة، هناك جو هادئ حيث يظهر الطلاب نضجًا ومراعاة، خاصة تجاه أولئك الذين يصومون،" أضاف.
في مدرسة كريدنس الثانوية، قالت المديرة التنفيذية المديرة ديبيكا ثابار سينغ إن أنماط الحضور ظلت إلى حد كبير دون تغيير.
“فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد والحضور، لم نلاحظ أي تغيير كبير. طلابنا دائمًا متحمسون ومتشوقون للحضور إلى المدرسة، وتستمر ثقافة الالتزام والإيجابية هذه خلال شهر رمضان أيضًا. بينما قد تكون حركة المرور أثقل قليلاً خلال الشهر الفضيل، فإننا نظل داعمين للعائلات ونشجع التخطيط الهادئ لضمان بداية سلسة لليوم.”
احتفلت المدرسة باليوم الأول بأنشطة مصممة لمساعدة الطلاب على التواصل بعمق مع روح الشهر.
"بدأنا اليوم الأول من رمضان بتجمع رمضاني جميل وهادف، تلاه معرض رمضاني تفاعلي أرسى حقًا نغمة الشهر الفضيل. زار الطلاب من جميع الصفوف القاعة، حيث أحيت المعروضات الإبداعية والألعاب الجذابة والحقائق الممتعة والمسابقات والعروض المرئية المصممة بعناية جوهر رمضان."
وأضافت أن المعرض، الذي يضم نماذج مصنوعة يدويًا وتصويرات واقعية، ساعد الأطفال على تجربة قيم رمضان الأساسية’.
"مع النماذج المصنوعة يدويًا والتصويرات الواقعية التي أنشأها طلابنا ومعلمونا، قدم المعرض إحساسًا بصريًا وتجريبيًا قويًا لرمضان، مما ساعد الأطفال على التواصل بعمق مع قيمه من التعاطف والامتنان والصبر والكرم. لقد كانت بداية نابضة بالحياة ولكنها تأملية، مما جعل رسالة رمضان تعليمية ولا تُنسى بطريقة ممتعة وتفاعلية."
في مدرسة وودلم بارك، الحميدية، قالت المديرة شيني دافيسون إن اليوم بدأ بمحادثات وعروض تقديمية مركزة في الفصول الدراسية لمساعدة الطلاب على فهم المعنى الأعمق للصيام.
“تُجرى عروض تقديمية خاصة بشهر رمضان خلال وقت الطقوس الصباحية وداخل الفصول الدراسية، حيث يشرح المعلمون معنى الصيام وأهمية الامتنان والصدقة والصبر والانضباط الذاتي. من خلال القصص والتأملات والمناقشات الموجهة، يتعلم الطلاب كيف أن رمضان لا يقتصر فقط على الامتناع عن الطعام والماء، بل يتعلق بتنقية الأفكار وتقوية الشخصية وتنمية التعاطف مع المحتاجين.”
وأكدت أن المدرسة تضمن بيئة محترمة للجميع.
“نحن حريصون جدًا على الحفاظ على بيئة محترمة في الحرم الجامعي. تتم إدارة رؤية الطعام والماء بعناية، خاصة في المناطق المشتركة، ويتم توجيه الأطفال بلطف ليكونوا مراعين لزملائهم الصائمين.”
كما ساعدت التوقيتات المعدلة في تبسيط الخدمات اللوجستية.
“لقد أدت توقيتات مدرستنا المعدلة من 7:30 صباحًا إلى 12:30 ظهرًا إلى تقليل الازدحام المروري بشكل كبير، مما سمح للحافلات بالوصول في الوقت المحدد وتقليل التحديات اللوجستية. بشكل عام، الجو في الحرم الجامعي هادئ وتأملي ومثرٍ ثقافيًا، مما يعزز الوحدة والاحترام المتبادل بين الطلاب.”