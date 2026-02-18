مدارس الإمارات في رمضان.. حضور مرتفع والتزام بالمواعيدِ رغمَ تقليصِ ساعات الدوام

مع بدء رمضان 2026، شهدت مدارس الإمارات مزيجًا من الازدحام المروري الصباحي الكثيف، وبعض التعديلات الزمنية، وجوًا أكثر هدوءًا بشكل ملحوظ في الحرم الجامعي، مع حضور قوي والتزام بالمواعيد في العديد من المدارس.

غيرت المدارس الخاصة في الإمارة ساعات عملها المعتادة لجميع الطلاب، حيث قلصت اليوم الدراسي إلى ما لا يزيد عن خمس ساعات خلال الشهر الفضيل.

في مدرسة الأمل الإنجليزية – إحدى مدارس نورث بوينت التعليمية، قال المدير غاري نيل ويليامز إن الانتقال إلى روتين رمضان كان سلسًا. وأشار إلى أن الطلاب حافظوا على "التزام قوي بالمواعيد وحضور مرتفع"، مما يدل على المسؤولية حتى وسط التغييرات في روتينهم الصباحي.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

"نحن فخورون بأن نرى أن طلابنا حافظوا على التزام قوي بالمواعيد وحضور مرتفع، مما يدل على المسؤولية والالتزام على الرغم من التغييرات في روتينهم الصباحي. إن موقفهم الهادئ والمحترم ومشاركتهم الإيجابية تعكس الشراكة القوية بين المنزل والمدرسة خلال هذا الشهر المبارك،” قال.