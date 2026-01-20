مدارس الإمارات.. تعليم أخضر ورفاهية مستدامة

تضع المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة "رفاهية الطالب" بشكل متزايد في قلب اليوم الدراسي، حيث بدأت في تطبيق أوقات دوام متأخرة وبرامج صديقة للبيئة لمساعدة الأطفال على أن يصبحوا أكثر هدوءاً وتركيزاً واستعداداً للتعلم.

ويبرز التربويون أن تغييراً بسيطاً في الروتين الصباحي يمكن أن يكون له تأثير كبير على كل من الصحة النفسية للطلاب ومشاركتهم الشاملة في العملية التعليمية. ويأتي هذا التحول كجزء من اعتراف متزايد بأن الرفاهية لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي؛ فمن خلال تعديل أوقات البدء، تمنح المدارس الطلاب الفرصة للانخراط في يومهم بوتيرة تناسبهم، سواء كان ذلك من خلال المشاركة في أنشطة داخل الحرم المدرسي، أو الحصول على قسط إضافي من الراحة، أو ببساطة الاستمتاع بإفطار هادئ مع العائلة. كما يستفيد المعلمون أيضاً من هذه التغييرات، حيث يستغلون الوقت الإضافي في الصباح للتحضير، أو ممارسة الرياضة، أو قضاء وقت نوعي مع عائلاتهم.

وإلى جانب التغييرات في الجداول الزمنية، تتبنى مدارس الإمارات أيضاً الاستدامة والتعليم البيئي كجزء أساسي من نهجها تجاه الرفاهية. فالمبادرات العملية، بدءاً من البرامج البيئية وصولاً إلى مشاريع تسجيل الحياة البرية، تشجع الطلاب على تحمل مسؤولية صحتهم العاطفية ومسؤوليتهم تجاه الكوكب، مما يخلق نهجاً شاملاً يربط الرفاهية الشخصية بالوعي العالمي.