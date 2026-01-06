11:30 صباحاً.. مدارس الإمارات تنهي حصصها مبكراً استعداداً لصلاة الجمعة

بدأت المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في إرسال رسائل بريد إلكتروني وتعاميم إلى أولياء الأمور لتأكيد الانصراف المبكر يوم الجمعة، حيث تتحرك المؤسسات التعليمية لمواءمة اليوم الدراسي مع توقيت صلاة الجمعة الموحد الجديد في الدولة. وتختلف مواعيد الانصراف بين المدارس، حيث يقوم بعضها بصرف الطلاب في وقت مبكر يصل إلى الساعة 11:10 صباحاً، مع تقديم مواعيد اصطحاب الطلاب بما يصل إلى 30 دقيقة. وقد قامت المدارس بتعديل مواعيد الحصص الدراسية، وإجراءات الانصراف، وجداول النقل لاستيعاب هذا التغيير.

وأبلغت المدارس الخاصة العائلات أن الحصص الدراسية ستنتهي في موعد لا يتجاوز الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة، اعتباراً من 9 يناير 2026.

أصدرت عدة مدارس توجيهات تفصيلية خاصة بكل مدرسة؛ ففي تعميم موجه لأولياء الأمور، ذكرت مدرسة "جيمس آوور أون الهندية" (GEMS Our Own Indian School) أن الطلاب الذين يستخدمون وسائل النقل الخاصة بهم سيتم صرفهم بين الساعة 11:10 و11:20 صباحاً، أما الذين يستخدمون الحافلة فسيغادرون في الساعة 11:20 صباحاً. وقالت المدرسة إن هذه الخطوة تهدف إلى توفير وقت كافٍ للطلاب للاستعداد لصلاة الجمعة، مضيفة: "من خلال مواءمة الساعات المدرسية مع الالتزامات الدينية، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز دور القيم الدينية والوطنية كحجر زاوية في شخصية الطالب".

من جهتها، ذكرت كلية جميرا (Jumeirah College) في ملاحظتها لأولياء الأمور أن جميع الطلاب سيتم صرفهم بحلول الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة. وقالت المدرسة إن مواعيد الحصص سيتم تقليلها قليلاً لاستيعاب الانصراف المبكر، بينما ستظل أوقات الاستراحة دون تغيير تماشياً مع متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) واعتبارات رفاهية الطلاب.

كما أخطرت أكاديمية دبي الدولية – تلال الإمارات (Dubai International Academy – Emirates Hills) العائلات بأن طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية سينهون دراستهم في الساعة 11:30 صباحاً كل يوم جمعة، مع الاستمرار في إجراءات الانصراف الحالية المعدلة لتتناسب مع النهاية المبكرة لليوم الدراسي. وشاركت المدرسة أيضاً جدولاً زمنياً معدلاً للجرس، حيث تنتهي الحصص بحلول الساعة 11:20 صباحاً، تليها فترة قصيرة لتوضيب الحقائب قبل الانصراف.

وركزت مدارس أخرى على موازنة اللوجستيات مع استمرارية التعلم؛ حيث ذكرت مدرسة الصادق الإسلامية الإنجليزية (Al Sadiq Islamic English School) في تعميم أرسلته لأولياء الأمور أن بوابة المدرسة ستفتح في الساعة 11:25 صباحاً لاصطحاب الطلاب. وقالت المدرسة إن جدولها الزمني ليوم الجمعة قد تمت مراجعته بعناية لضمان استمرار تلبية متطلبات المناهج ومخرجات التعلم دون تهاون، مع التأكيد على أن الحضور سيظل يُسجل أيام الجمعة.

يتم أيضاً إصدار إخطارات مماثلة للانصراف المبكر في أبوظبي؛ حيث أبلغت مدرسة خاصة الأهالي أن حصص يوم الجمعة ستمتد من الساعة 8 صباحاً حتى 11:30 صباحاً لجميع الطلاب، من مرحلة ما قبل الروضة (Pre-KG) وحتى الصف الثاني عشر، اعتباراً من 9 يناير، مع مشاركة الجداول الزمنية المحدثة قبل التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، تم توجيه المدارس الحكومية أيضاً بإنهاء اليوم الدراسي بحلول الساعة 11:30 صباحاً أيام الجمعة، مع الإعلان بالفعل عن أوقات بدء متفاوتة عبر رياض الأطفال والحلقات الدراسية لإدارة العمليات.

تأتي هذه التغييرات في أعقاب المراجعة الشاملة لتوقيت صلاة الجمعة على مستوى الدولة لتكون في الساعة 12:45 ظهراً — أي أبكر بـ 30 دقيقة من الجدول السابق.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) أنه بالنسبة للطلاب في الصف السادس (السنة السابعة) وما فوق، يجوز للمدارس السعي للحصول على موافقة لتقديم التعلم عبر الإنترنت أيام الجمعة، شريطة استشارة أولياء الأمور والحصول على الموافقة التنظيمية.

ومع اقتراب تاريخ التنفيذ في 9 يناير، من المتوقع أن تستمر المزيد من المدارس في جميع أنحاء الدولة في إصدار التعاميم ورسائل البريد الإلكتروني لأولياء الأمور لإخطارهم بمواعيد الجمعة المعدلة.