مدارس الإمارات تعتمد التقييمات المستمرة بدلاً من الامتحانات خلال رمضان
لن يتم إجراء امتحانات رسمية في بعض مدارس دولة الإمارات خلال الفصل الدراسي الثاني هذا العام، حيث من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في حوالي 27 فبراير.
ويتزامن شهر رمضان 2025 مع امتحانات نهاية الفصل الدراسي للمدارس ذات المناهج الدولية وامتحانات الفصل الدراسي الثالث للمدارس ذات المناهج الهندية، والتي تكون عادة بين شهري فبراير ومارس.
وتقوم المدارس بإجراء تعديلات لتتناسب مه احتفالات شهر رمضان ولضمان بيئة مريحة للطلاب خلال هذه الفترة.
وقال "ستيفن بريكن"، المدير التنفيذي لمدرسة جيمس كامبريدج الدولية بدبي: "في مدرستنا، سيخضع طلاب الصفوف من 11 إلى 13 لاختبارات تجريبية قبل شهر رمضان. وفي الصفوف من 7 إلى 10، اتخذنا قراراً مبكراً بعدم إجراء اختبارات رسمية في الفصل الدراسي الثاني بسبب شهر رمضان".
وأضاف "ومع ذلك، سنجري مشاريع تعليمية قائمة على البحث وتقييمات أخرى قائمة على أساس الفصل الدراسي للتعويض عن قرار عدم إجراء امتحانات رسمية في الفصل الدراسي الثاني. وقد تم إبلاغ أولياء الأمور بهذا الأمر في وقت مبكر وكان هناك استجابة إيجابية للغاية للقرار. وستُجرى جميع امتحانات الفصل الدراسي الثالث داخلياً كالمعتاد".
وأكد مدراء المدارس أن المؤسسات التعليمية كانت تخطط بعناية لجدول امتحاناتها لضمان أقل قدر من الاضطراب في التقدم الأكاديمي للطلاب مع إعطاء الأولوية لرفاهيتهم.
جدول الامتحانات يختلف حسب الدرجة
قالت "س. ريشما"، مديرة مدرسة ريجنت الخليج الهندية الثانوية بدبي: "بالنسبة للصفين التاسع والحادي عشر، سيتم إجراء الاختبارات والانتهاء منها قبل شهر رمضان لدعم انتقالهم إلى دراسات الامتحانات العامة. بالنسبة للطلاب في الصفوف من الأول إلى الثامن، ستبدأ الاختبارات في 24 فبراير، مع فترات راحة كافية بينها للحفاظ على نهج متوازن. بالنسبة لطلاب رياض الأطفال، ستستمر التقييمات الجارية كالمعتاد، حيث لا تتأثر بأوقات رمضان".
وأكد مدراء المدارس أيضاً أن الاختبارات التي تعقد خلال هذه الفترة ستجرى خلال ساعات الدراسة العادية وفقاً لإرشادات الحكومة.
وأضافت: "تلعب التقييمات دوراً حاسماً في تقييم تقدم الطلاب، ونحن نعتقد أنها ضرورية للتطور الأكاديمي لطلابنا. وبالتالي، لن نقوم بإلغاء تقييمات الفصل الدراسي النهائي".
وأكد مدراء المدرسة أن جميع الموظفين ملتزمون بدعم كل طالب في تحقيق إمكاناته مع مراعاة سلامتهم خلال الشهر الفضيل.
وقالت "أماندا مورفي"، مديرة المدرسة الثانوية في مدرسة جيمس الدولية - الخيل: "نحن نتفهم أن هذا الأمر يشكل مصدر قلق للعديد من عائلات وطلاب الصف الحادي عشر والثاني عشر، خاصة بالنظر إلى توقيت شهر رمضان هذا العام".
وأوضحوا أنهم في تخطيطهم للتقويم الدراسي، أخذوا بعين الاعتبار تأثير تقليص أيام الدراسة خلال شهر رمضان لضمان الحد الأدنى من الاضطراب في التقييمات. "على سبيل المثال، تم تحديد موعد امتحانات الصف الثاني عشر التجريبية لتنتهي في 21 فبراير، مما يوفر الوقت الكافي للطلاب لتقديم أفضل ما لديهم."
وكما أكد آخرون، فإن التقييمات بالنسبة لبقية السنوات الدراسية مصممة لتكون مستمرة ومتواصلة طوال العام. وأضافت: "يتيح هذا النهج للمعلمين دمج شهر رمضان في خططهم بسلاسة، مما يضمن دعم الطلاب أكاديمياً مع احترام أهمية هذا الوقت المهم".
تكييف المنهج الدراسي
وفي الوقت نفسه، أقر مدراء المدارس بالتحديات التي يفرضها تقصير اليوم الدراسي وقاموا بتكييف المنهج الدراسي لتطبيق نظام تقييم شامل، وضمان الاستعداد، أينما تم إلغاء الامتحانات الرسمية لهذا الفصل الدراسي.
وقالت "كوكي تياجي"، مديرة مدرسة كامبريدج الثانوية في أبوظبي: "بالنسبة للطلاب في السنوات المبكرة، والمراحل الأساسية 1 و2 و3، والصف العاشر، تم استبدال الاختبارات الرسمية في نهاية الفصل الدراسي بتقييمات مستمرة، مثل المشاريع والاختبارات القصيرة وتقييمات نهاية الوحدة. سيتم إجراء تقييمات موحدة للمواد الأساسية في المرحلة الابتدائية قبل شهر رمضان، وهناك الكثير من التركيز على التقييمات التأسيسية في هذه الفئات العمرية".
"بالنسبة لطلاب الصف الحادي عشر والثالث عشر (الذين يستعدون للامتحانات العامة)، فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني التجريبية ستستمر كما هو مخطط لها، مع تعديلات طفيفة على التوقيتات لتتناسب مع جداول شهر رمضان."
لدعم الطلاب، ستوفر المؤسسات موارد إضافية عبر الإنترنت وجلسات تدخل داعمة للتلاميذ الذين قد يجدون صعوبة في التركيز أثناء النهار.
وأضاف تياجي: "يقدم المعلمون دعماً شخصياً للطلاب الذين يحتاجون إلى مساعدة إضافية، وخاصة أولئك الذين يستعدون للامتحانات ذات الأهمية الكبرى. تظل أولويتنا هي رفاهية طلابنا مع الحفاظ على الصرامة الأكاديمية. إذا كانت هناك أي مخاوف أو استفسارات محددة، فإننا نشجع الآباء والطلاب على التواصل مع معلمي فصولهم، أو القادة الرعويين، أو مستشاري المدرسة، أو إدارة المدرسة".