مدارس الإمارات تعتمد التقييمات المستمرة بدلاً من الامتحانات خلال رمضان

قالت "س. ريشما"، مديرة مدرسة ريجنت الخليج الهندية الثانوية بدبي: "بالنسبة للصفين التاسع والحادي عشر، سيتم إجراء الاختبارات والانتهاء منها قبل شهر رمضان لدعم انتقالهم إلى دراسات الامتحانات العامة. بالنسبة للطلاب في الصفوف من الأول إلى الثامن، ستبدأ الاختبارات في 24 فبراير، مع فترات راحة كافية بينها للحفاظ على نهج متوازن. بالنسبة لطلاب رياض الأطفال، ستستمر التقييمات الجارية كالمعتاد، حيث لا تتأثر بأوقات رمضان".