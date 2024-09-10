مدارس الإمارات تطبق نماذج إبلاغ آمنة لمكافحة التنمر

وأكدت "إيتون" أنه عندما يتم الإبلاغ عن حالة تنمر، يوفر برنامج "كيفا" إجراءات منظمة للموظفين للتحقيق في الموقف وتطبيق العقوبات وفقاً لسياسة السلوك الخاصة بالمدرسة. "نتواصل مع أولياء الأمور ونقدم الدعم للطلاب من خلال فرق الرعاية والإرشاد، رفاهية طلابنا هي جوهر كل ما نقوم به هنا، ونحن نؤمن أن برنامج "كيفا" يدعم ذلك بفعالية."