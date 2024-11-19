مدارس الإمارات تستعد للعطلة الشتوية الطويلة بتقييمات داخلية
تجري المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة تقييمات داخلية وتستعد للتقييمات مع اقتراب العطلة الشتوية الطويلة.
وسيقضي الطلاب في البلاد شهراً دراسياً قصيراً في ديسمبر، حيث سيستمر الفصل الدراسي لمدة ثمانية أيام فقط. واليومان الأولان، 2 و3 ديسمبر، هما عطلة رسمية بمناسبة عيد الاتحاد.
وتبدأ العطلة الشتوية في 17 ديسمبر/كانون الأول، تليها عطلة لمدة ثلاثة أسابيع، على أن تفتح المدارس أبوابها مرة أخرى يوم الاثنين 6 يناير/كانون الثاني 2025.
امتحانات ما قبل المجلس الجارية
في هذه الأثناء، تجري بعض المدارس الهندية في البلاد بالفعل جولتها الأولى من امتحانات ما قبل المجلس قبل امتحانات المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) النهائية في فبراير.
وقالت "ليني شيفابراساد"، مديرة مدرسة "جيمس ميلينيوم" بالشارقة: "يخوض طلابنا في الصف العاشر والثاني عشر، الذين سيتقدمون لامتحانات مجلس CBSE في فبراير/مارس، حاليًا جولتهم الأولى من الامتحانات النموذجية. وتشمل هذه الامتحانات مكونات نظرية وعملية لضمان اكتساب الطلاب الثقة واستعدادهم الجيد للامتحانات الرئيسية للمجلس. كما أننا حاليًا في النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني. وتعد اختبارات تقدم الدروس، التي تُجرى كجزء من AfLs (التقييمات من أجل التعلم)، ممارسة قياسية في مدرستنا ويتم تنفيذها في جميع المواد الدراسية".
قبل العطلة الشتوية، تخطط المدارس أيضاً لإجراء اختبارات وحدات قصيرة لجميع الصفوف التي تجتاز الامتحانات باستثناء الصفين العاشر والثاني عشر.
وقالت "ديبيكا ثابار سينغ"، المديرة التنفيذية لمدرسة "كريدنس" الثانوية: "بينما نتطلع بفارغ الصبر إلى عطلة الشتاء القادمة، يشارك طلابنا في العديد من الأنشطة التي تُظهر تفانيهم في التعلم وروح المدرسة. ينغمس طلابنا في الصفوف من 3 إلى 9 بشكل كامل في تقييمات ASSET (اختبارات تقييم معيارية قائمة على المهارات لثلاث مواد أساسية هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم)."
وأضافت: "ومع ذلك، يستعد طلاب الصف العاشر والثاني عشر لامتحاناتهم التمهيدية الأولى المقرر إجراؤها في الفترة من 25 نوفمبر إلى 9 ديسمبر. وتوفر هذه التقييمات المهمة رؤى قيمة حول تقدم كل طالب وتضمن استعدادهم الجيد للتحديات الأكاديمية المستقبلية".
التقويمات المدرسية مليئة بالأنشطة الشتوية
وأكد قادة المدارس أنه مع تحسن الطقس، أصبح التقويم المدرسي مليئًا بالأنشطة مثل أيام الرياضة، والرحلات خارج الموقع، والمعسكرات الليلية، وأيام الرياضة للآباء، والحفلات الموسيقية، وأسابيع اللياقة البدنية.
وأضاف سينغ: "بالإضافة إلى المساعي الأكاديمية، يسعدنا الاحتفال باليوم الوطني في 28 نوفمبر. تجمع هذه المناسبة السعيدة مجتمعنا معًا في عرض نابض بالحياة للوحدة والوطنية. خارج أسوار الحرم الجامعي، تتاح الفرصة للطلاب من جميع الأعمار للمشاركة في مجموعة متنوعة من الرحلات الميدانية التعليمية والترفيهية. تعزز هذه الرحلات، سواء المحلية أو الدولية، الروابط القوية بين الأقران والمعلمين بينما تخلق ذكريات عزيزة ستدوم مدى الحياة".
"الامتحانات غير المجمعة"
وأكد بعض مديري المدارس أن التقييمات في مؤسساتهم تتم بشكل دوري وليس في مجموعات قبل العطلة مباشرة.
وقال "سيمون هربرت"، مدير المدرسة والرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس الدولية - الخيل: "تصدر مدرستنا تقييمات تكوينية وختامية لمساعدة الطلاب على فهم تقدمهم الإجمالي. هذه التقييمات مستمرة وليست "مجمعة معًا" قبل العطلة مباشرةً - من المهم توزيع الاختبارات بشكل مناسب لتجنب التحميل الزائد والتوتر في وقت مزدحم".
وأضاف "لدينا أيضًا فعاليات رياضية واحتفالات بالعمل الجماعي ورحلات رياضية إلى الخارج ومسابقات فرق الروك وبطولات الشطرنج وعروض فنية وغير ذلك الكثير، وكل ذلك يستمر حتى نهاية الفصل الدراسي. كما نرحب أيضًا بالمتحدثين الخارجيين للتحدث إلى الآباء حول مواضيع مهمة مثل رفاهية الأطفال والإدماج والوعي الرقمي".