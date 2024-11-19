مدارس الإمارات تستعد للعطلة الشتوية الطويلة بتقييمات داخلية

وقالت "ليني شيفابراساد"، مديرة مدرسة "جيمس ميلينيوم" بالشارقة: "يخوض طلابنا في الصف العاشر والثاني عشر، الذين سيتقدمون لامتحانات مجلس CBSE في فبراير/مارس، حاليًا جولتهم الأولى من الامتحانات النموذجية. وتشمل هذه الامتحانات مكونات نظرية وعملية لضمان اكتساب الطلاب الثقة واستعدادهم الجيد للامتحانات الرئيسية للمجلس. كما أننا حاليًا في النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني. وتعد اختبارات تقدم الدروس، التي تُجرى كجزء من AfLs (التقييمات من أجل التعلم)، ممارسة قياسية في مدرستنا ويتم تنفيذها في جميع المواد الدراسية".