مدارس الإمارات تستبق العاصفة... خطط طوارئ واتصال فوري يطمئن الأهالي

تواصل المدارس في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز إجراءات الاستعداد وتعزيز قنوات الاتصال لضمان بقاء أولياء الأمور على اطلاع بشأن الاضطرابات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن الضباب الكثيف إلى الأمطار الغزيرة والعواصف الترابية، أكدت المؤسسات أن تركيزها ينصب على سلامة الطلاب والتحديثات الشفافة واتخاذ القرارات السريعة.

تُلزم السلطات المدارس باتباع سياسة التأهب والاستجابة للطوارئ، التي تتبنى نهجًا استباقيًا وتفاعليًا. ويشمل ذلك مراقبة تنبيهات الطقس الرسمية عن كثب، والتوافق مع إرشادات السلطات التعليمية، وتفعيل بروتوكولات اتصال منظمة.

اليقظة في أبوظبي

وفي أبوظبي، قامت مدرسة شاينينج ستار الدولية ببناء نظام استجابة واسع النطاق مصمم خصيصًا ليناسب الظروف الجوية الفريدة في الإمارة.

وقال أوم براكاش براساد، رئيس العمليات: " نظرًا لموقعنا في أبوظبي والظروف البيئية الخاصة بهذه المنطقة، فإننا نحرص على توخي الحذر الشديد خلال فترات الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة والعواصف الترابية. بمجرد صدور توقعات جوية سيئة، يتم تفعيل خطة اتصالات الطوارئ لدينا. ويشمل ذلك التنسيق الفوري مع إرشادات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK)، وتحديثات فورية لأولياء الأمور والموظفين عبر منصاتنا الرقمية، وتعديلات على جداول النقل لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم ."

وأكد أن القرارات غالبًا ما تُتخذ في غضون دقائق. " في حالة الضباب الكثيف أو انخفاض الرؤية، تُؤجل الحافلات حتى يصبح سيرها آمنًا تمامًا، ويُشرف على الطلاب في مناطق داخلية مخصصة. في حالة العواصف الترابية أو الرياح العاتية، تُعلق جميع الأنشطة الخارجية، وتُدار أنظمة تهوية المبنى بعناية للحفاظ على جودة هواء داخلي صحية."

وتتضمن استجابة المدرسة إدارة النقل والإشراف الداخلي والتواصل في الوقت الفعلي مع أولياء الأمور من خلال تطبيق سلامة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني ومنصة أولياء الأمور المخصصة.

سواءً كان الأمر يتعلق بتأخر مواعيد الحافلات بسبب الضباب، أو تعليق الأنشطة الخارجية أثناء العواصف الرملية، أو التفرق المبكر بسبب الأمطار الغزيرة، يتلقى أولياء الأمور تعليمات دقيقة وتحديثات آنية. هذا النهج لا يُبقي العائلات على اطلاع فحسب، بل يساعدهم أيضًا على التخطيط بأمان وثقة، مدركين أن سلامة أطفالهم هي أولويتنا القصوى ، أضاف براساد.

المراقبة الاستباقية في دبي

وفي مختلف أنحاء الإمارات، يتفق قادة المدارس على أن الهدف هو ضمان عدم وقوع الآباء في حيرة من أمرهم.

إن التحديثات الواضحة وفي الوقت المناسب - سواء عبر التطبيقات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية المباشرة في الحالات العاجلة - أمر أساسي لإبقاء الأسر مطمئنة على بقاء الأطفال آمنين أثناء الطقس غير المتوقع.

وفي دبي، تتبنى المدارس نهجاً مماثلاً من خلال العمل بشكل وثيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي.

قالت شيترا شارما، مديرة مدرسة جيه إس إس الخاصة، إن الرصد المبكر للتنبؤات الجوية الرسمية يُساعدهم على اتخاذ إجراءات استباقية. وأضافت: " هذا يُمكّننا من توقع سوء الأحوال الجوية مُسبقًا وتطبيق إجراءات السلامة بشكل استباقي. عندما تُشير الظروف الجوية المتوقعة إلى خطر مُحتمل - مثل الضباب الكثيف أو الأمطار أو العواصف الترابية - تتخذ المديرة، بموجب لوائح هيئة المعرفة والتنمية البشرية، قراراتها في الوقت المناسب ".

وأضافت أن هذه الإجراءات قد تشمل إعلان يوم دراسي عن بُعد، أو تعديل مواعيد بدء الدوام، أو تعديل جداول الحافلات. " خلال ساعات الدراسة، في حال تدهور الأحوال الجوية بشكل مفاجئ، نستجيب فورًا: يتم تعديل حركة الحافلات بإشراف هيئة الطرق والمواصلات، وتعليق الأنشطة الخارجية، ويبقى الطلاب والموظفون في مناطق آمنة مخصصة لهم حتى تعود الأحوال الجوية إلى طبيعتها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم فرق الصيانة والمرافق بتأمين الحرم المدرسي، من خلال فحص أنظمة الصرف، وتثبيت الأشياء غير المثبتة، وضمان التهوية الآمنة أثناء العواصف الرملية."

بروتوكولات موحدة عبر مجموعات المدارس

بالنسبة لبعض المجموعات المدرسية، تضمن السياسات الموحدة استجابة جميع الحرمات المدرسية بشكل موحد.

وأشار نوفل أحمد، مؤسس ومدير عام شركة وودليم للتعليم، إلى أن مؤسساتهم في جميع أنحاء البلاد تعمل بشكل وثيق مع مقدمي خدمات النقل والسلطات التعليمية.

تتابع جميع مدارسنا عن كثب التحديثات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحذيرات الشرطة، وتعاميم هيئة التعليم. ويطبق جميع مدارسنا بروتوكولًا شاملًا لطوارئ الطقس، يشمل إبلاغ أولياء الأمور في حال تأخر بدء الدراسة بسبب الضباب، والمراقبة الداخلية الآمنة أثناء هطول الأمطار الغزيرة أو العواصف الترابية، وتعديل مواعيد الحافلات بالتنسيق مع شركات النقل .

وأضاف أن الموظفين مُوَزَّعون بأدوار واضحة لضمان سلاسة التنفيذ. " يتم إخطار أولياء الأمور فورًا عبر الرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني، وتطبيق المدرسة، ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية".