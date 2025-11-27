مدارس الإمارات تحذر من تفويت الأيام الفاصلة بين عيد الاتحاد والعطلة الشتوية

أثار إعلان الإمارات عن عطلة رسمية ليومين بمناسبة عيد الاتحاد في 1 و 2 ديسمبر حماسة بين العائلات. ومع استكشاف العديد من السكان بالفعل لفكرة تحويل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة إلى إجازة شتوية أطول، عاد قلق مألوف للظهور، حيث تستفسر العائلات عما إذا كان بإمكانهم إنهاء الفصل الدراسي قبل بضعة أيام.

اكتسب هذا التساؤل زخماً لأن التقويم الأكاديمي للمدارس في الإمارات يمتد حتى يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر - أي ثلاثة أيام فقط بعد انتهاء عطلة اليوم الوطني.

أكد قادة المدارس في جميع أنحاء البلاد أنهم يتفهمون سبب إغراء الطلاب بالتغيب عن يومين دراسيين قبل بدء عطلتهم الشتوية الطويلة، لكنهم يحثون أولياء الأمور على التفكير ملياً في الحضور، والتقييمات، وتأثير فقدان الوقت التعليمي.

رسالتهم واضحة: الأيام الأخيرة من الفصل الدراسي لا تزال مهمة، أكاديمياً وإدارياً.

المدارس تشدد على التخطيط والحضور

قال الدكتور جينتو سيباستيان، المدير التنفيذي في مدرسة "ذا آبل إنترناشيونال" (The Apple International School)، إن المدرسة أوضحت التوقعات منذ البداية. وشدد على أن أولياء الأمور قد تم إطلاعهم بالكامل قبل أشهر.

"شاركت المدرسة التقويم المعتمد من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، بما في ذلك جميع الأنشطة الأكاديمية ومواعيد التقييم، مع أولياء الأمور والطلاب في بداية العام الدراسي. وينص بوضوح على أن آخر يوم دراسي للطلاب قبل العطلة الشتوية هو 5 ديسمبر. نظراً لتقديم التقويم مسبقاً لمساعدة العائلات على التخطيط حول عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، فإننا نتوقع أن تكون معظم العائلات على دراية بالفعل بهذه التواريخ."

وأوضح أن التقييمات تم تصميمها عمداً ببعض المرونة، ولكن ليس بما يكفي لتبرير المغادرة المبكرة.

"تم جدولة تقييمات نهاية الفصل بمرونة كافية لاستيعاب أي تعديلات طفيفة تتعلق بعطلات اليوم الوطني. ونظراً لأن فترة التقييم تستمر حتى آخر يوم دراسي رسمي، فمن المتوقع أن يحضر الطلاب حتى 5 ديسمبر، وسيتم تسجيل المغادرة المبكرة كغياب تماشياً مع سياسة المدرسة. قد لا تتوفر فرص لإعادة تقييمات أو أنشطة صفية معينة."

وأضاف سيباستيان أن الطلاب يحصلون بالفعل على شهر كامل من العطلة الشتوية، وشجع العائلات على تجنب تعطيل التعلم دون داعٍ.

"يجب على العائلات أيضاً ملاحظة أن الطلاب يحصلون بالفعل على شهر كامل من العطلة الشتوية، مما يتيح وقتاً وافراً للسفر والخطط العائلية دون الحاجة إلى التغيب عن أيام الدراسة. بشكل عام، نشجع أولياء الأمور على اتباع التقويم المنشور لضمان الحد الأدنى من تعطيل التعلم وإكمال سلس للفصل الدراسي."

مرونة في حالات محددة، لكن تذكيرات واضحة

تتخذ المدارس التابعة لـ "وودليم للتعليم" موقفاً مماثلاً، ولكن مع بعض المرونة في الظروف الخاصة.

قال المؤسس والمدير العام نوفل أحمد إن كل شيء – من وتيرة المنهج الدراسي إلى التقييمات – تم التخطيط له وفقاً للتقويم الوطني.

"نظراً لمشاركة التقويم الأكاديمي مسبقاً من قبل وزارة التربية والتعليم، فقد خططت جميع المدارس في شبكتنا لمنهجها، وتقييماتها، وأنشطة نهاية الفصل الدراسي بما يتماشى معه لضمان استمرارية وجودة التعلم. بينما نتفهم أن عطلات عيد الاتحاد قد تشجع العائلات على التفكير في السفر الممتد، تتم مراجعة طلبات الإجازة المبكرة على أساس كل حالة على حدة."

وقال أحمد: "تسترشد قراراتنا بحضور الطالب الإجمالي، وتقدمه الأكاديمي، وأهمية الأيام التعليمية المجدولة حتى تاريخ نهاية الفصل الدراسي الرسمي."

وبينما تدخل الإمارات "عام الأسرة 2026-2027"، أقر بأهمية الروابط العائلية - لكنه حث أولياء الأمور على أن يظلوا واعين بتأثير أيام الدراسة الفائتة.

"ندرك أيضاً أن العطلة الشتوية هي وقت ثمين لجمع شمل العائلة والترابط الهادف - خاصة ونحن ندخل عام الأسرة 2026-2027، الذي يسلط الضوء على أهمية الروابط العائلية القوية. نذكّر أولياء الأمور بأن التغيب عن الأيام الأخيرة من الفصل قد يؤثر على سجلات الحضور والمشاركة في المهام الأكاديمية المخطط لها وأنشطة التعلم. الواجبات المنزلية للعطلة مصممة لدعم المراجعة؛ ومع ذلك، لا يمكن أن تحل محل التعليم في الفصل."

وأضاف أن شبكة المدارس تواصل تعزيز ثقافة التخطيط المسؤول.

"نواصل تشجيع العائلات على التخطيط للسفر بمسؤولية ووفقاً للتقويم المدرسي المنشور - وهو شيء غرسناه باستمرار كثقافة عبر مدارسنا."

في مدرسة كريدنس الثانوية، رددت المديرة التنفيذية الدكتورة ديبيكا ثابار سينغ نفس الرسالة، معترفة بسبب تفكير العائلات في المغادرة المبكرة بينما تذكرهم بالصورة الأكبر.

"نتفهم أنه مع عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات التي تخلق عطلة نهاية أسبوع طويلة، قد تفكر العديد من العائلات الوافدة في أخذ إجازة شتوية مبكرة بسبب لوجستيات السفر أو الالتزامات العائلية الممتدة؛ ومع ذلك، نشجع أولياء الأمور على تجنب الإجازة المبكرة، لأن هذه الأيام لا تزال تساهم في سجل حضور الطفل الإجمالي."

وأشارت سينغ أيضاً إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك مفاجآت؛ حيث يتم تحديد خريطة العام الدراسي مسبقاً بوقت كافٍ.

"يتم مشاركة التقويم المدرسي بالكامل بما في ذلك جميع الأنشطة والرحلات الميدانية والفعاليات والتقييمات مع أولياء الأمور في بداية العام الدراسي في أبريل، مما يمكّن العائلات من التخطيط لعطلاتهم مسبقاً."

نصيحتها لأولياء الأمور كانت واضحة: التزموا بالتواريخ الرسمية حتى ينهي الأطفال الفصل الدراسي بنجاح.

وأضافت: "بينما نتعاطف مع التحديات التي قد تواجهها بعض العائلات، تظل توصيتنا القوية هي أن يتوافق السفر مع التواريخ المدرسية الرسمية حتى لا يفوت الأطفال وقتاً ثميناً في المدرسة ويمكنهم إنهاء الفصل الدراسي بسلاسة وثقة."