مدارس الإمارات تحتفل بنتائج قياسية في امتحانات المستوى المتقدم

وتعكس نتائج GEMS على نطاق واسع أيضًا تحسينات كبيرة في الدرجات على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد الدرجات A * الممنوحة بنقطتين مئويتين إلى 11 في المائة، وتحسن أداء A * -A من 26 في المائة في عام 2024 إلى 32 في المائة هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أداء A * -B بمقدار ست نقاط مئوية إلى 58 في المائة.