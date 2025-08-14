مدارس الإمارات تحتفل بنتائج قياسية في امتحانات المستوى المتقدم

بدأت المدارس والطلاب في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة في تلقي نتائج امتحانات المستوى المتقدم اليوم، حيث حققت دفعة هذا العام أداءً قوياً.
في كلية دبي، حقق 77% من الطلاب تقدمًا متوقعًا أو أفضل من المتوقع في جميع المواد. وتشمل نتائج المدرسة في مستوى A لعام 2025 معدل AA بنسبة 74%، وهو ما يعادل أعلى مستوى مسجل في العام الماضي، ونسبة قياسية بلغت 93.6% من الدرجات في مستوى AB. والجدير بالذكر أن 25 طالبًا حصلوا على ثلاثة درجات A* أو أكثر، منهم 15 طالبًا حصلوا على أربعة درجات A*.
وقالت أتيكا تراجي، رئيسة قسم السنة السادسة: "تفخر كلية دبي بالإعلان عن مجموعة متميزة من نتائج المستوى المتقدم، حيث حصلت 74% من جميع الامتحانات على درجة A* أو A، مما يعكس العمل الجاد والموهبة الاستثنائية لطلابنا.
وقد حصل الطلاب على أماكن في دورات دراسية مطلوبة بشدة، مثل الطب، كما حصل العديد منهم على أماكن مؤكدة في جامعات أوكسفورد وكامبريدج وآيفي ليج.
في مدرسة دبي البريطانية جميرا بارك (DBSJP)، حصل 25% من المشاركين على درجة A* أو Distinction*، وحصل 50% منهم على الدرجة A أو أعلى، و85% على الدرجة B أو أعلى.
وبنسبة نجاح بلغت 96%، شهد هذا العام أيضًا حصول عدد من الخريجين في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على أماكن في جامعات مجموعة راسل المرموقة والمؤسسات الدولية المرموقة.
قالت ريبيكا كولتر، مديرة مدرسة DBSJP: "تعكس هذه النتائج المتميزة موهبة طلابنا وتفانيهم وصمودهم، وخبرة معلمينا، وقوة مجتمعنا المدرسي. نحن فخورون بنفس القدر بكل رحلة فردية، سواءً كانت أكاديمية أو مهنية، ونتطلع إلى رؤية خريجينا يتألقون على الساحة العالمية".
تذكر بعض المتفوقين في DBSJP تجربتهم.
قال ماكسويل: " حصلت اليوم على أعلى الدرجات التي كان بإمكاني تحقيقها في مقرري. سعادتي لا توصف برؤية ثمار جهود السنوات القليلة الماضية. سأفتقد DBSJP كثيرًا وجميع المعلمين الذين ساعدوني طوال هذه الرحلة."
وأشارت أميليا، " قبل عامين بدأت الدراسة في المستوى المتقدم، وشعرت بالتوتر وعدم اليقين، ولكن اليوم أثمرت كل جهودي الشاقة وصبري، وحصلت على درجات أعلى من المتوقع".
وأضافت أليشا: " لقد أتاحت لي فترة عملي في DBSJP فرصًا عديدة للنمو. أنا سعيدة للغاية برؤية كل جهودي تؤتي ثمارها، وأتطلع بشوق لمعرفة الخطوة التالية في مسيرتي المهنية."
مدرسة جبل علي
في مدرسة جبل علي، جلس 55 طالبًا لـ 162 امتحانًا من المستوى المتقدم و 5 مؤهلات BTEC.
حصل رئيس المدرسة، كاي رايكونداليا، على درجة A* في الرياضيات، ودرجة A في الرياضيات المتقدمة، ودرجة A في الاقتصاد، ودرجة A في EPQ، ودرجة B في علوم الكمبيوتر
قال: "أنا متحمسٌ للغاية لفكرة دراسة الاقتصاد في كلية كينجز لندن، وأطمحُ إلى العمل في مجال المبيعات والتداول ضمن قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. لقد زودتني كلية كينجز لندن بأساسٍ ممتاز، مما مكّنني من العمل لتحقيق أهدافي."
وأضاف رايكونداليا: "لقد ساعدني دعم أساتذتي على تعزيز مهاراتي والسعي الدائم نحو الأفضل. أعتقد أنهم وضعوني في موقف قوي للنجاح في المرحلة التالية من حياتي".
قال مدير مدرسة جبل علي، سيمون جودريل: "حقق طلابنا في الصف الثالث عشر أفضل نتائج في تاريخ المدرسة في مرحلة ما بعد الصف السادس عشر. حيث حصل 62% من جميع الطلاب على أعلى الدرجات من A* إلى B، وحصل 32% من جميع الطلاب على درجات A* إلى A (أو ما يعادلها). تعكس نتائج هذا العام العمل الجاد والتفاني والمرونة الاستثنائية لطلاب الصف السادس."
مدارس ريبتون
حصلت 43% من جميع طلاب المستوى المتقدم في مدرسة ريبتون أبوظبي على درجات A*–A، و72% منهم على درجات A*–B. كما سجلت مدرسة ريبتون دبي أداءً قويًا، حيث حصل 31% من الطلاب على درجات A*–A، و62% على درجات A*–B.
حصل طلاب ريبتون أبوظبي على عروض من جامعات مرموقة حول العالم، بما في ذلك جامعة سانت أندروز، وجامعة نيويورك، وجامعة غرب أستراليا، وجامعة نيو ساوث ويلز، وجامعة كلية كورك.
ومن بين الطلاب المتفوقين في المدرسة، الطالب واهيو ويجاكسونو، الذي حصل على ثلاث درجات A* ودرجة A واحدة. وستتوجه طالبة متميزة أخرى، ساندرا لي، إلى جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصولها على درجة A* ودرجتين A ودرجة B واحدة.
قال مدير مدرسة ريبتون أبوظبي، ستيفن لوبتون: "نفخر بطلابنا وإنجازاتهم الاستثنائية هذا العام. نتائجهم خير دليل على عزمهم وصمودهم وشغفهم بالتعلم، بدعم من تفاني معلمينا وتشجيع عائلاتهم. نحن على ثقة بأنهم سينجحون في الجامعة وما بعدها، ويساهمون في بناء مستقبلهم، ويتركون أثرًا إيجابيًا في العالم من حولهم."
واحتفلت مدرسة ريبتون دبي أيضًا بحصول طلابها على وظائف جامعية رائعة، حيث حصلوا على عروض من مؤسسات مرموقة بما في ذلك كلية إمبريال لندن، وكلية لندن الجامعية، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة كوين ماري في لندن.
ومن بين المتفوقين هذا العام زين جونادي، الذي حصل على ثلاث درجات A* ودرجتين As وسيلتحق بجامعة لندن، وييلان شي، الذي حصل على درجتين A* ودرجتين As وسيدرس علوم الكمبيوتر في إمبريال كوليدج لندن.
قال مايكل بلوي، مدير مدرسة ريبتون دبي: "أظهرت هذه الدفعة مرونةً والتزامًا استثنائيين بأهدافها طوال مسيرتها الأكاديمية. ونحن سعداء برؤيتهم ينجحون ويخطون خطواتهم التالية نحو مستقبلٍ زاهرٍ وطموح."
في مدرسة هورايزون الدولية بدبي هذا العام، حقق طلاب المستوى المتقدم (A) معدلًا أعلى من المتوقع بعلامة واحدة في جميع المواد. في الأدب الإنجليزي، بلغ متوسط علامة القيمة المضافة +1.12، وفي الأحياء +0.8، وفي الكيمياء +0.75. بالإضافة إلى ذلك، بلغ متوسط علامة القيمة المضافة في الجغرافيا وإدارة الأعمال +2، وفي الإعلام +1.
حصل 54% من طلاب HIS على درجات من A* إلى B، بالإضافة إلى 50% من الطلاب ذوي الخبرة الطويلة حصلوا على درجات من A* إلى B في أكثر من مادتين.
قال مدير مدرسة هورايزون الدولية، ستيفن كوين، نحن فخورون جدًا بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه طلابنا في المستوى المتقدم، حيث تفوقوا باستمرار على التوقعات، وأصبحوا متعلمين واثقين ومستقلين. ومع خوضهم المرحلة التالية من مساراتهم الأكاديمية والمهنية، نحن على ثقة بأنهم سيواصلون مسيرة هورايزون، مواصلين التفوق وتقديم مساهمات قيّمة في مجالاتهم المختارة.
مدارس أخرى في أبوظبي
وفي الوقت نفسه، تحتفل كلية برايتون أبوظبي أيضًا بنتائج طلابها في امتحانات المستوى المتقدم لصيف 2025، حيث يعتبر المستوى A هو الدرجة الأكثر شيوعًا، وقيمة مضافة تبلغ حوالي ثلثي الدرجة، وحصول ربع الطلاب على درجات A* أو A في جميع المواد الدراسية.
حققت الكلية 17% من الدرجات (A*)، و44% (A*–A)، و68% (A*–B). وشمل الأداء المتميز في المواد الدراسية حصول الطلاب على 100% (A*) في علوم الحاسوب والفنون، و100% (A*) في الجغرافيا، و75% (A*–B) في الأدب الإنجليزي، وتكنولوجيا التصميم، والأحياء، والفيزياء.
حصل طلاب دفعة ٢٠٢٥ على ١٤٩ عرضًا من جامعات مجموعة راسل، حيث حصل سبعة طلاب على جميع عروضهم الخمس من هذه المؤسسات المرموقة. كما يستعد الطلاب هنا للانضمام إلى جامعات رائدة، بما في ذلك إمبريال كوليدج لندن، وكلية لندن الجامعية، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، وكلية كينجز كوليدج لندن، وجامعة مانشستر، بالإضافة إلى وجهات دراسية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية ووجهات عالمية أخرى، حيث حصل العديد منهم على منح دراسية.
حصل 21 طالبًا على اكتساح تام للدرجات A * و A.
جيمس للتعليم
في مدارس جيمس التعليمية، خضع 1,999 طالبًا لـ 5,379 امتحانًا للمستوى المتقدم في 22 مدرسة تابعة لها في الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وتظهر النتائج أداءً قوياً ومستداماً، مع حصول 32% من الطلاب على الدرجات A*-A و58% على الدرجات A*-B.
وتعكس نتائج GEMS على نطاق واسع أيضًا تحسينات كبيرة في الدرجات على أساس سنوي، مع ارتفاع عدد الدرجات A * الممنوحة بنقطتين مئويتين إلى 11 في المائة، وتحسن أداء A * -A من 26 في المائة في عام 2024 إلى 32 في المائة هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع أداء A * -B بمقدار ست نقاط مئوية إلى 58 في المائة.
وتشمل أبرز الإنجازات الإضافية مدرسة جيمس كامبريدج الدولية الخاصة - الشارقة، حيث حقق طلابها من المستوى المتقدم نمواً بنسبة تسع نقاط مئوية في الدرجات A* الممنوحة، بالإضافة إلى مدرسة جيمس ويسجرين الدولية - الشارقة، حيث ارتفع عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة A*-A بنسبة 16 نقطة مئوية على أساس سنوي.
في شبكة GEMS، حصل ما مجموعه 412 طالبًا على مستوى BTEC 3 - وهو ضعف عدد الطلاب في العام الماضي، مما يدل على الشعبية المتزايدة لهذا المسار المهني.