مدارس الإمارات تجري "تعديلات بسيطة" على جداولها لتوافق التقويم الموحد

صرحت نرجيش خامباتا، المديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس الحديثة، بأن هذه التغييرات سيكون لها تأثير أكبر على المدارس التي تعتمد المنهج الهندي، لكنها تُمثل "فرصة" للطلاب. وأضافت: "بالنسبة لمدارسنا التي تعتمد المنهج الهندي والمعتمدة من المجلس المركزي للتعليم الثانوي، سيتضمن هذا التحول إعادة ضبط هيكل الفصل الدراسي، وجداول التقييم، وجداول إعداد التقارير لتتوافق مع فترات الراحة والامتحانات المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة". وتابعت: "نحن على ثقة بأنه من خلال التخطيط الدقيق والتواصل مع الجهات المعنية في الوقت المناسب، يُمكن تنفيذ هذا التحول بسلاسة، مع الحد الأدنى من الاضطراب في عملية التعلم ودون المساس بالنتائج الأكاديمية".