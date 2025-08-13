مدارس الإمارات تجري "تعديلات بسيطة" على جداولها لتوافق التقويم الموحد

تُجري بعض المدارس في الإمارات العربية المتحدة تعديلات طفيفة، بينما تُغيّر مدارس أخرى مواعيدها لضمان التزامها بالتوجيهات الجديدة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لتوحيد مواعيد الفصل الدراسي في المدارس الخاصة والحكومية في جميع أنحاء الدولة. ويؤجل العديد من أولياء الأمور التخطيط للإجازات وحجز التذاكر في الوقت الحالي.
قالت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات: "سنحتاج فقط إلى إجراء تعديلات طفيفة على تقويمنا المدرسي الحالي ليتوافق مع التقويم الجديد لوزارة التربية والتعليم". وأضافت: "بما أن هيكلنا الحالي قريب جدًا من نموذج الوزارة، فإن مواعيد بدء وانتهاء الفصول الدراسية، بالإضافة إلى العطلات الرسمية، ستشهد فترات قصيرة فقط. سيتم دمج هذه التغييرات بسلاسة، ونتوقع أن يُسهم هذا التوافق في تحقيق اتساق أكبر بين المدارس في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيعود بالنفع على كل من عائلاتنا وموظفينا".
أعلنت وزارة التربية والتعليم الشهر الماضي عن هيكل جديد للتقويم الدراسي ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026. وحددت مواعيد موحدة لبدء العام الدراسي، ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة، وعطلة نهاية الفصل الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.
في مدرسة جيمس فاوندرز، ستكون هناك تغييرات طفيفة على مواعيد العام الدراسي الحالي. وصرح ماثيو بورفيلد، مدير المدرسة، قائلاً: "نظرًا لمواءمتها مع التوقعات الحالية بـ 182 يومًا تقويميًا للتعلم، لم يكن هناك أي تأثير على تقديم المنهج الدراسي". وأضاف: "لقد عدّلنا خطط المناهج الدراسية لضمان توافقها مع المواعيد الجديدة، ولكن هذا التعديل كان طفيفًا من حيث التنفيذ".
قال إنه لم يكن هناك أي تأثير على الأنشطة أو التقييمات أو جداول الامتحانات، ولكن تم إجراء تعديل طفيف على جدول التقييمات في الفصل الدراسي الثاني ليتناسب مع مواعيد العطلة الشتوية الجديدة. وأضاف: "تواصلنا مع جميع أولياء الأمور بعد الإعلان بوقت قصير للتأكد من اطلاعهم التام على التغييرات. وكان ذلك ببساطة لضمان إمكانية تغيير أي خطط وضعتها العائلات".
صرحت نرجيش خامباتا، المديرة والرئيسة التنفيذية لأكاديمية جيمس الحديثة، بأن هذه التغييرات سيكون لها تأثير أكبر على المدارس التي تعتمد المنهج الهندي، لكنها تُمثل "فرصة" للطلاب. وأضافت: "بالنسبة لمدارسنا التي تعتمد المنهج الهندي والمعتمدة من المجلس المركزي للتعليم الثانوي، سيتضمن هذا التحول إعادة ضبط هيكل الفصل الدراسي، وجداول التقييم، وجداول إعداد التقارير لتتوافق مع فترات الراحة والامتحانات المحددة في دولة الإمارات العربية المتحدة". وتابعت: "نحن على ثقة بأنه من خلال التخطيط الدقيق والتواصل مع الجهات المعنية في الوقت المناسب، يُمكن تنفيذ هذا التحول بسلاسة، مع الحد الأدنى من الاضطراب في عملية التعلم ودون المساس بالنتائج الأكاديمية".
صرحت ليزا بأن مدرستها أجرت أيضًا تغييرات طفيفة. وأضافت: "سيتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على جدول الفعاليات والتقييمات، ولكن لن تكون هناك حاجة لتغييرات كبيرة". وتابعت: "ستستمر التقييمات الداخلية، والتحضير لاختبارات القبول المتقدم (AP)، والامتحانات الرئيسية كما هو مخطط لها. كما ستستمر الرحلات والعروض والأنشطة اللامنهجية مع تعديلات طفيفة في المواعيد".
قالت بشرى أحمد، وهي أم لأطفال في مدرسة بدبي، إنها وعائلتها أرجأوا وضع أي خطط في ضوء التوجيه الجديد. وأضافت: "عادةً ما نحجز عطلاتنا وتذاكرنا مسبقًا بناءً على التقويم الدراسي. ومع ذلك، تلقينا هذا العام رسالة بريد إلكتروني من المدرسة تفيد بأنهم ما زالوا يعملون على التقويم النهائي. لذلك ما زلنا ننتظر التأكيد النهائي".
وأضافت ليزا أنه سيتم إطلاع أولياء الأمور على التقويم المُحدّث فور حصولهم على الموافقة الرسمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. وقالت: "يبدو أن أولياء الأمور الذين تحدثت معهم سعداء بتمديد عطلة الشتاء، مما سيمنح العائلات فرصًا أكبر للسفر والاستمتاع بأفضل طقس في دبي معًا". وأضافت: "نعتقد أن ردود الفعل ستكون إيجابية للغاية، حيث ستساعد هذه التغييرات العائلات على تنظيم جداولهم الدراسية".
قال ماثيو إن مدرسته ستُكثّف جهودها مع الطلاب بعد عطلة الشتاء الطويلة لضمان تطوير معارفهم السابقة. وأضاف: "سيُتيح هذا للطلاب انتقالًا أكثر سلاسة بين الفصول الدراسية، مما يُمكّنهم من مواصلة التعلم".