مدارس الإمارات بين تحدي الوقت وفوائد النوم: دعوات لتأخير بدء اليوم الدراسي

مع اقتراب موعد إعادة فتح المدارس في أواخر أغسطس، يحتدم النقاش حول ما إذا كان ينبغي للإمارات تأخير أوقات بدء الدوام الصباحي. ويقول الخبراء إن هذه الخطوة قد تعزز رفاهية الطلاب لكنها قد تسبب تحديات لوجستية للعائلات ومديري المؤسسات التعليمية.

في الإمارات، يبدأ اليوم الدراسي غالبًا قبل الموعد المعتاد عالميًا. تفتح معظم المدارس الحكومية والخاصة أبوابها حوالي الساعة 7:30 صباحًا، ويصل العديد من الطلاب في وقت مبكر يصل إلى الساعة 7 صباحًا.

هذا يتناقض بشكل صارخ مع فنلندا - التي تُعرف بنظامها التعليمي عالي المستوى - حيث تبدأ الفصول الدراسية عادةً بين الساعة 9:00 و 9:45 صباحًا، ومع دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وأستراليا، حيث يبدأ الدوام عادةً بين الساعة 8:00 و 9:00 صباحًا.

أظهر تحليل شامل لـ 28 دراسة نُشر في مجلة "طب الأطفال" (Pediatrics)، شمل ما يقرب من 1.8 مليون طالب، أن المدارس التي تبدأ بين الساعة 8:30 و 8:59 صباحًا حققت نتائج تنموية أفضل، بما في ذلك فترات نوم أطول ومزاج سلبي أقل، خاصة على مستوى المدارس الثانوية.

كما أظهرت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "أرشيف طب الأطفال والمراهقين" أن تأخير بدء اليوم الدراسي لمدة 30 دقيقة فقط أدى إلى قفزة في نسبة الطلاب الذين يحصلون على ثماني ساعات نوم على الأقل من 16.4 في المائة إلى 54.7 في المائة.

