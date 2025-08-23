مدارس الإمارات الحكومية تطبق جدولاً مرناً لتحسين الانضباط وجودة الحياة المدرسية

علمت صحيفة "خليج تايمز" أن المدارس الحكومية ستطبق مواعيد بدء دراسية متدرجة ابتداءً من الأسبوع الأول من العام الدراسي 2025-2026. وتراعي هذه الجداول أوقاتًا منفصلة للبنين والبنات في الحلقتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مراعاة الفروق العمرية بين المراحل الدراسية. ويهدف هذا الترتيب أيضًا إلى ضمان سلاسة سير العمل اليومي داخل المدارس وتسهيل حركة النقل.

تبدأ صفوف رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس، وتبدأ من الساعة 7:30 صباحًا للأنشطة واستقبال الطلاب حتى الساعة 8 صباحًا، يليها طابور الصباح حتى الساعة 8:15 صباحًا، وبعدها تبدأ الحصة الأولى. يستمر اليوم الدراسي حتى الساعة 1 ظهرًا، بخمس حصص يوميًا، مدة كل منها 45 دقيقة. تُخصص جلسة قراءة قصص لمدة 15 دقيقة بعد الحصص وقبل الانصراف.

تبدأ الدروس يوم الجمعة الساعة 7.30 صباحًا وتنتهي الساعة 11.45 صباحًا، مقسمة إلى أربعة دروس قصيرة، بإجمالي 24 درسًا أسبوعيًا.

الدورة الأولى (الصفوف من الأول إلى الرابع)

يتم تقسيم طلاب الدورة الأولى إلى مجموعتين لتسهيل العمليات اليومية.

تبدأ المجموعة الأولى الساعة 7:15 صباحًا، وينتهي اليوم الدراسي الساعة 1:25 ظهرًا بسبعة دروس.

تبدأ المجموعة الثانية الساعة 8 صباحًا، وينتهي اليوم الدراسي الساعة 1.35 ظهرًا بـ10 دروس.

تنتهي المجموعتان أيام الجمعة في الساعة 10.35 صباحًا بعد أربع دروس، بإجمالي 32 درسًا أسبوعيًا، مدة كل منها 40 دقيقة.

الدورة الثانية والثالثة (الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر)

يبدأ الأولاد الدراسة مبكرًا في الساعة 7.15 صباحًا، ويستمر اليوم الدراسي حتى الساعة 2.15 ظهرًا من الاثنين إلى الخميس مع ثماني دروس كل يوم.

تبدأ الدروس يوم الجمعة الساعة 7.15 صباحًا وتنتهي الساعة 10.35 صباحًا بأربعة فصول.

تبدأ دروس البنات في وقت متأخر قليلاً عند الساعة 8 صباحًا، وتستمر الدروس حتى الساعة 3.30 مساءً.

في أيام الجمعة، يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11.45 صباحًا مع أربع فصول.

ويبلغ إجمالي عدد الدروس الأسبوعية للطلاب والطالبات 36 درسًا، مدة كل منها 45 دقيقة.

أكدت الوزارة أن الجدول الدراسي الجديد يهدف إلى تحسين الانضباط المدرسي وضمان سير العمل اليومي بسلاسة. كما يُطلب من المدارس التنسيق مع خدمات النقل لضمان تنقل الطلاب بسلاسة. يُسهم هذا الترتيب في تهيئة بيئة تعليمية مستقرة تدعم جودة الحياة المدرسية والتعلم المستمر.