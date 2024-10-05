مدارس الإمارات: إجراءات حازمة لضمان الشفافية والسلوك الأخلاقي

وقال زبير أحمد، مدير العمليات في مدرسة "سبرينجديليس" في دبي، إن المدارس بحاجة إلى إعطاء الأولوية للنزاهة وأنظمة القيم إلى جانب التميز الأكاديمي. وقال أحمد: "إنه لأمر محزن للغاية أن نسمع هذا الخبر. التدريس مهنة نبيلة، ومن المحزن أن يتورط معلم في مثل هذا السلوك غير الأخلاقي".