مدارس الإمارات..التطوير المهني لضمان استبقاء المعلمين

مع استعداد المدارس في جميع أنحاء الإمارات لإعادة فتح أبوابها يوم الاثنين 25 أغسطس، أكد قادة التعليم أن النمو الوظيفي، وفرص التطوير، ومكانة مهنة التدريس، لا تقل أهمية عن الرواتب في ضمان استبقاء المعلمين.

جاء هذا التأكيد على لسان دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيمس للتعليم"، خلال يوم "جيمس" السنوي للتعريف بالبرنامج الذي أُقيم في فندق أتلانتس النخلة بدبي.

الحراك المهني والتقدير

وقال فاركي لـ "خليج تايمز" على هامش الفعالية: "أعتقد أن حزمة التعويضات والمزايا ستكون دائمًا مهمة". وأضاف: "ومع ذلك، أرى أنك إذا قدمت العناصر الأخرى - الحراك المهني والتطوير - فإن ذلك يصبح حافزًا أقوى بكثير للمعلمين للبقاء معنا من مجرد الحزمة المالية. وفي الوقت نفسه، علينا أن نضمن أن تعويضاتنا تظل تنافسية".

وكشفت دراسة عالمية جديدة أن معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 34 دولة متقدمة يكسبون، في المتوسط، حوالي 22% أقل من المهنيين في المجالات الأخرى الذين لديهم مستويات تعليم مماثلة.

كما أبرز فاركي أهمية رفع مكانة مهنة التدريس. وأوضح: "أعتقد أن الأمر يتعلق أيضًا برفع مكانة التدريس كمهنة. لقد حاولنا بالتأكيد تحقيق ذلك من خلال جائزتنا العالمية للمعلم... وهذا جزء من التحدي".

وأضاف أن الاحتفاظ بالمعلمين يعتمد على أكثر من مجرد الراتب.1

وتابع: "بالنسبة لي، في نهاية المطاف، التدريس هو رسالة. إذا تمكنت من توفير نظام بيئي للمعلمين يشعرون فيه بأنهم مُقدّرون، وسعداء، وآمنون، وموثوق بهم، ومُمكّنون، فإنهم سيبقون معك. الواقع هو أن معدل دوران المعلمين ضمن مجال المدارس الدولية عادة ما يصل إلى 25%. متوسطنا أقل من ذلك بكثير، حيث يبلغ حوالي 15%، لذا فإننا بالتأكيد نعمل بشكل جيد دون المعايير العالمية. ولكن لا يزال هناك الكثير والكثير من العمل الذي يتعين القيام به".

وأكد فاركي على الحاجة إلى تغيير منهجي، داعيًا إلى تحول ثقافي في كيفية النظر إلى المعلمين. وقال: "أعتقد أن المجتمع بحاجة إلى الاحتفاء بالمعلمين مرة أخرى. إذا عدت إلى الوقت الذي كان فيه أجدادي معلمين، كانوا يُوضعون على منصة في المجتمع. لم تكن لديهم إمكانيات كبيرة... لكن المجتمع كان يضعهم على منصة بسبب ما كانوا يفعلونه".