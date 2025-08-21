مدارس الإمارات..التطوير المهني لضمان استبقاء المعلمين

مع استعداد المدارس في جميع أنحاء الإمارات لإعادة فتح أبوابها يوم الاثنين 25 أغسطس، أكد قادة التعليم أن النمو الوظيفي، وفرص التطوير، ومكانة مهنة التدريس، لا تقل أهمية عن الرواتب في ضمان استبقاء المعلمين.
جاء هذا التأكيد على لسان دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جيمس للتعليم"، خلال يوم "جيمس" السنوي للتعريف بالبرنامج الذي أُقيم في فندق أتلانتس النخلة بدبي.
وقال فاركي لـ "خليج تايمز" على هامش الفعالية: "أعتقد أن حزمة التعويضات والمزايا ستكون دائمًا مهمة". وأضاف: "ومع ذلك، أرى أنك إذا قدمت العناصر الأخرى - الحراك المهني والتطوير - فإن ذلك يصبح حافزًا أقوى بكثير للمعلمين للبقاء معنا من مجرد الحزمة المالية. وفي الوقت نفسه، علينا أن نضمن أن تعويضاتنا تظل تنافسية".
وكشفت دراسة عالمية جديدة أن معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 34 دولة متقدمة يكسبون، في المتوسط، حوالي 22% أقل من المهنيين في المجالات الأخرى الذين لديهم مستويات تعليم مماثلة.
كما أبرز فاركي أهمية رفع مكانة مهنة التدريس. وأوضح: "أعتقد أن الأمر يتعلق أيضًا برفع مكانة التدريس كمهنة. لقد حاولنا بالتأكيد تحقيق ذلك من خلال جائزتنا العالمية للمعلم... وهذا جزء من التحدي".
وأضاف أن الاحتفاظ بالمعلمين يعتمد على أكثر من مجرد الراتب.1
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
وتابع: "بالنسبة لي، في نهاية المطاف، التدريس هو رسالة. إذا تمكنت من توفير نظام بيئي للمعلمين يشعرون فيه بأنهم مُقدّرون، وسعداء، وآمنون، وموثوق بهم، ومُمكّنون، فإنهم سيبقون معك. الواقع هو أن معدل دوران المعلمين ضمن مجال المدارس الدولية عادة ما يصل إلى 25%. متوسطنا أقل من ذلك بكثير، حيث يبلغ حوالي 15%، لذا فإننا بالتأكيد نعمل بشكل جيد دون المعايير العالمية. ولكن لا يزال هناك الكثير والكثير من العمل الذي يتعين القيام به".
وأكد فاركي على الحاجة إلى تغيير منهجي، داعيًا إلى تحول ثقافي في كيفية النظر إلى المعلمين. وقال: "أعتقد أن المجتمع بحاجة إلى الاحتفاء بالمعلمين مرة أخرى. إذا عدت إلى الوقت الذي كان فيه أجدادي معلمين، كانوا يُوضعون على منصة في المجتمع. لم تكن لديهم إمكانيات كبيرة... لكن المجتمع كان يضعهم على منصة بسبب ما كانوا يفعلونه".
وقالت ليزا كروسبي، الرئيس التنفيذي للتعليم بالمجموعة، إن الأبحاث تظهر باستمرار أن الأجر ليس هو الدافع الأقوى لاستبقاء المعلمين.
وأضافت: "الكثير من الأبحاث تقول إن الأمر لا يتعلق أبدًا بالراتب. إنه يتعلق أكثر بالتطوير المهني وفرص خوض تجربة النمو تلك... من منظور الموظف. لذلك، نحن نميل إلى ذلك. لهذا السبب نطلق أكاديمية 'جيمس تالنت'، للتأكد من وجود تطوير مهني قوي حقًا لجميع موظفينا".
وأشارت كروسبي إلى أن تعديلات الرواتب قد تظل ضرورية في سياقات معينة.
وقالت: "قد تكون هناك أوقات قد ترغب فيها في النظر في الراتب، بالطبع، ولكن يجب أيضًا أن يكون له معيار. علينا أيضًا أن نفكر في بدل الاستبقاء، إذا كان هناك خطر ترك العمل في مادة معينة، على سبيل المثال، مثل الفيزياء... في بعض الأحيان قد يكون من الصعب الوصول إلى المعلمين بهذا المستوى من التخصص. لذلك، التفكير بمرونة أكبر وخارج الصندوق هو بالتأكيد شيء منفتحون عليه الآن".
بالنظر إلى التحدي التعليمي العالمي الأوسع، يشير تقرير عالمي لمنظمة اليونسكو حول المعلمين إلى أنه سيكون هناك حاجة إلى 44 مليون معلم إضافي لتحقيق التعليم الابتدائي والثانوي الشامل بحلول عام 2030.
وفي سياق النقص العالمي في المعلمين، أضاف فاركي: "لا أعتقد أن النقص العالمي في المعلمين سيتم معالجته أبدًا من خلال الحلول التقليدية... هذا هو المكان الذي أعتقد فيه أن التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التعلم الآلي، ستعمل كجسر مهم ومحفز لمحاولة حل ما أعتقد أنه أحد أكثر المشاكل حدة التي يواجهها العالم اليوم".