مدارس أبوظبي تودع الأطعمة المصنعة وتنتصر للصحة قبل مهلة مارس

مع اقتراب أبوظبي من التطبيق الكامل للوائحها الغذائية المدرسية الصحية بحلول نهاية مارس، تقول عدة مدارس إنها أمضت سنوات في إعداد الطلاب وأولياء الأمور لضوابط أكثر صرامة — حيث أثبت التعليم والاتساق والتطبيق الصارم أنها عوامل أساسية.

تحظر القواعد المحدثة، الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ، مجموعة واسعة من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة عالية الدهون من حرم المدارس، بما في ذلك الطعام الذي يتم إحضاره من المنزل، كجزء من دفعة أوسع لغرس عادات صحية بين الطلاب.

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في مدرسة البشائر الخاصة، بدأ التحول نحو الطعام الصحي قبل فترة طويلة من الموعد النهائي الحالي.

وقالت هبة أبو يقين، مسؤولة الصحة والسلامة البيئية في المدرسة، إن المدرسة حظرت الأطعمة المقلية وعالية الدهون لسنوات وانتقلت إلى تقديم الطعام الصحي المرخص بعد كوفيد-19. “لم يكن التحدي الأكبر هو الطعام نفسه، بل تثقيف أولياء الأمور،” قالت. “خلال الاحتفالات، نرسل لأولياء الأمور قائمة بالأطعمة المحظورة، حتى لا يرسلوا الحلويات أو الشوكولاتة. أي شيء يأتي — سواء في علب الغداء أو للمناسبات الجماعية — يتم إعادته.”

بينما كانت هناك مقاومة في البداية، خاصة خلال الاحتفالات العامة، تكيف الآباء تدريجياً. “في البداية، لم يعجبهم الأمر، لكنهم الآن يتعاونون. بدلاً من الشوكولاتة، يرسلون التمور أو معمول الشوفان،” قالت.

شكلت المناسبات الوطنية تحدياً خاصاً. “في اليوم الوطني، يرغب الجميع في إحضار اللقيمات والهريس وأكياس الهدايا التي تحتوي على رقائق البطاطس والحلويات، لذلك أصدرنا تعميماً يحظر دخول أي طعام إلى المدرسة في ذلك اليوم. تم توفير جميع الأطعمة بدقة من قبل المقصف.” وأضافت أن الطلاب أنفسهم أصبحوا أكثر وعياً بالقواعد. “حتى خلال الإفطار الجماعي، يسألون عما هو مسموح وما هو غير مسموح — ويتبعون ذلك.”

في مدرسة ليوا الدولية – فلج هزاع في العين، قال محمد سيد، مسؤول السلامة والصحة المهنية، إن المدرسة بدأت في تطبيق نظام غذائي صحي شامل في وقت مبكر من عام 2023، قبل الإطلاق الرسمي. تتعاقد المدرسة مع مشغل مقصف مرخص، مع وجبات يتم إعدادها في مطابخ معتمدة تحت إشراف صارم. “كل وجبة تحمل ملصقاً بالسعرات الحرارية والمكونات ومحتوى السكر وتواريخ انتهاء الصلاحية،” قال.

تتم مراقبة علب الغداء عن كثب أيضًا، خاصة للطلاب الأصغر سنًا. “يتحقق المعلمون مما يحضره الطلاب خلال وقت الاستراحة. إذا تم العثور على مواد محظورة مثل الحلويات أو رقائق البطاطس أو المشروبات الغازية، يتم مصادرتها وإعادتها إلى أولياء الأمور في نهاية اليوم،” قال السيد. لضمان عدم بقاء الطلاب جائعين، توفر المدرسة وجبة بديلة صحية على نفقتها الخاصة. “الهدف هو السلامة، وليس العقاب،” أضاف. لقد تحسن التزام أولياء الأمور بشكل مطرد؛ “في بداية عام 2026، وصلنا إلى أكثر من 80 إلى 85 بالمائة من الالتزام. يتم التعامل مع الحالات المتبقية من خلال الإشراف والتوعية.”

في مدرسة الوردية، قالت الأخت كوليت جمال بدر، نائبة المديرة، إن المدرسة روجت للأكل الصحي لأكثر من 15 عامًا، قبل وقت طويل من إدخال اللوائح الحالية. “لقد كان تركيزنا دائمًا على التعليم،” قالت. “لقد رفعنا الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال الكتيبات، وجلسات الفصول الدراسية، والإعلانات الصباحية، والتفتيش المنتظم.”

كما قدمت المدرسة حوافز وأنشطة إبداعية لتشجيع العادات الصحية، بما في ذلك الفعاليات ذات الطابع الخاص، والمسابقات، والمناقشات التي يقودها الطلاب. “أردنا أن يحب الطلاب الطعام الصحي، لا أن يخشوا التفتيش،” أوضحت. بينما يتم مصادرة المواد الغذائية غير المتوافقة مؤقتًا لمنع استهلاكها في الحرم الجامعي، يتم إعادتها إلى أولياء الأمور لاحقًا. “الهدف هو التوجيه، لا العقاب،” أضافت.

مع اقتراب الموعد النهائي في مارس، تقول المدارس إنها واثقة من جاهزيتها التشغيلية — حيث تتركز معظم التحديات الآن على استدامة الوعي بدلاً من تغيير الأنظمة. واختتم أبو يقين قائلاً: القواعد واضحة، والأنظمة مطبقة. الآن الأمر يتعلق بالحفاظ على الاتساق ومواصلة العمل مع أولياء الأمور.