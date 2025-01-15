مدارس أبوظبي تعزز برامج التوجيه المهني والجامعي
تعمل المدارس في أبوظبي على تكثيف برامج الإرشاد المهني والجامعي لمساعدة الطلاب على استكشاف مجموعة متنوعة من المسارات، وضمان اتخاذهم قرارات مستنيرة بشأن مستقبلهم.
وتم تصميم هذه المبادرة، التي قدمتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لتمكين الطلاب من اتخاذ خيارات مهنية وجامعية مدروسة.
لقد أصبح هذا البرنامج متطلباً إلزامياً ويهدف إلى توفير نهج شامل لإعداد الطلاب للحياة بعد المدرسة الثانوية.
ومن بين السمات الرئيسية للمهمة الجديدة إدخال تقييمات سنوية لقياس فعالية هذه البرامج. وتسمح هذه التقييمات للمدارس بتكييف استراتيجياتها وتحسينها على أساس نتائج حقيقية وقابلة للقياس.
وعندما تواصلت صحيفة خليج تايمز مع مديري المدارس في جميع أنحاء أبوظبي، أوضح بعضهم أن التوجيه المخصص يبدأ في وقت مبكر من السنة التاسعة عندما يبدأ الطلاب في اختيار المواد.
وأوضحت "راشيل باتي"، مستشارة التوجيه الجامعي والمهني في المدرسة البريطانية الدولية أبوظبي: "يلعب مستشار التوجيه الجامعي والمهني المتفرغ لدينا دوراً محورياً في هذه العملية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور جدولة اجتماعات فردية في أي وقت للحصول على دعم شخصي. تعد فترات الانتقال، مثل الانتقال من السنة 11 إلى السنة 12، مراحل مهمة حيث نجري مناقشات معمقة مع الطلاب وأولياء الأمور لتقييم الخيارات ومواءمة القرارات مع التطلعات المستقبلية".
ورش عمل حول المهارات الأساسية
وتتجاوز برامج الإرشاد النصيحة الأكاديمية، حيث تقدم ورش عمل حول المهارات الأساسية مثل صياغة البيانات الشخصية، وبناء السيرة الذاتية، والتحضير للمقابلة.
وقال "مايكل بلوي"، مدير مدرسة "الراحة جاردنز": "يتم دعم الطلاب في التنقل عبر منصات التقديم التنافسية مثل UCAS وCommon App، مع توفير الموارد اللازمة لتلبية المواعيد النهائية، وتحسين المقالات، والاستعداد للاختبارات القياسية مثل SAT وIELTS. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الإرشادات بشأن المنح الدراسية والمساعدات المالية لجعل التعليم العالي أكثر سهولة في الوصول إليه".
وأضاف أن "الخريجين يساهمون في البرنامج من خلال مشاركة تجاربهم مع طلبات الالتحاق بالجامعة والحياة الجامعية والفرص المهنية، مما يثري نظام الدعم للطلاب الحاليين".
وبالإضافة إلى توفير برامج إرشادية مخصصة، تستضيف المدارس أيضًا جلسات مستهدفة لتوجيه الطلاب خلال عملية التقديم لمختلف البلدان.
وأشار" توماس نيلسون"، نائب مدير التربية البدنية والصحية في مدرسة "جيمس كامبريدج الدولية" في أبو ظبي، إلى أن المنصات مثل Unifrog والأحداث التي تركز على مسارات إقليمية مختلفة تساعد الطلاب في البحث عن الجامعات وتتبع طلباتهم والعثور على فرص المنح الدراسية.
وأضاف: "ننظم ورش عمل متخصصة حول عمليات التقديم لمختلف المناطق، مثل UCAS للمملكة المتحدة، وCommon App للولايات المتحدة، والمسارات الإقليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبالنسبة للطلاب غير الملتحقين بالجامعات، نقدم المشورة المهنية المستهدفة وفرص تطوير المهارات لإعدادهم للتوظيف الفوري أو التدريب المهني".
زيارات جامعية وإرشادات حول التعليم الفني
وتنظم المؤسسات أيضًا برنامجًا قويًا للزيارات إلى الحرم الجامعي والجامعات والمعارض الصغيرة التي توفر للطلاب إمكانية الوصول المباشر إلى ممثلي القبول ورؤى قيمة حول المسارات الأكاديمية المتنوعة.
وقال "روبرت رينالدو"، مدير مدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية في أبوظبي: "لقد رحبنا هذا العام بممثلين من أكثر من 40 جامعة من وجهات مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتيح هذه الفعاليات للطلاب طرح الأسئلة وفهم العروض المقدمة من البرامج واستكشاف المؤسسات التي تتوافق مع تطلعاتهم".
وباعترافها بأن الجامعة قد لا تكون الطريق الصحيح لكل طالب، تقدم المدارس أيضًا التوجيه بشأن التعليم التقني والمهني.
وأضافت رينالدو: "نحن نقدم الدعم للطلاب المهتمين بأخذ سنوات فاصلة، بما في ذلك البرامج المنظمة للنمو الشخصي، والتدريب الداخلي، أو التطوع. كما ندعم الطلاب الذين يسعون إلى إقامة مشاريع ريادية، أو الحصول على شهادات عبر الإنترنت، أو الحصول على شهادات صغيرة من خلال منصات مثل Coursera أو edX".
ولضمان استمرار نجاح هذه المبادرات، تقوم المدارس بإجراء تقييمات سنوية لتقييم فعالية هذه البرامج التوجيهية.
"تتضمن هذه التقييمات استطلاعات رأي الطلاب وأولياء الأمور، وتقييمات ذاتية، وتتبع نتائج المساعي التي يبذلها طلابنا بعد المرحلة الثانوية. وتساعدنا الرؤى المستمدة من هذه التقييمات في تحسين عملية تكييف المناهج الدراسية لدينا وتقديم خدمات دعم جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الطلاب المتطورة"، هذا ما صرح به كوكي تياجي، مدير/رئيس تنفيذي لمدرسة كامبريدج الثانوية - أبوظبي.