مدارس أبوظبي تعزز برامج التوجيه المهني والجامعي

وأوضحت "راشيل باتي"، مستشارة التوجيه الجامعي والمهني في المدرسة البريطانية الدولية أبوظبي: "يلعب مستشار التوجيه الجامعي والمهني المتفرغ لدينا دوراً محورياً في هذه العملية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور جدولة اجتماعات فردية في أي وقت للحصول على دعم شخصي. تعد فترات الانتقال، مثل الانتقال من السنة 11 إلى السنة 12، مراحل مهمة حيث نجري مناقشات معمقة مع الطلاب وأولياء الأمور لتقييم الخيارات ومواءمة القرارات مع التطلعات المستقبلية".