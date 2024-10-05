محمد بن زايد: دور حيوي للمعلمين في إلهام العقول الشابة

وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في ثلاثة مؤشرات تتعلق بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم الجيد، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) في عام 2021.

وقالت إن دولة الإمارات حافظت على ريادتها في مؤشرات عدة منظمات دولية رائدة في مجال التنافسية منذ العام 2020.