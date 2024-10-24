محمد بن راشد يزور مدرسة دبي الفائزة بتحدي القراءة العربي

وقال سموه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "هذا ما نريده في جميع مدارسنا.. نريد أن ننشئ طلبة واعين، قارئين، مثقفين، قادرين على التعلم المستمر.. والقراءة المستمرة.. جيل قادر على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً.. وقادر على خلق مستقبل أفضل للجميع".