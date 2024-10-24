محمد بن راشد يزور مدرسة دبي الفائزة بتحدي القراءة العربي
زار صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، مدرسة الإبداع النموذجية في دبي، التي فازت بالمركز الأول في تحدي القراءة العربي لهذا العام.
وفازت مدرسة الإبداع النموذجية بالمركز الأول من بين 229 ألف مدرسة من 50 دولة شاركت في تحدي القراءة العربي، حيث قادت مديرة المدرسة ليلى المناعي المشروع، بينما أشرفت آمنة الشحي على القراءة.
وعمل فريق المدرسة على تنفيذ 48 مشروعاً لتشجيع القراءة بين الطلاب. وفي عام واحد، أكمل الطلاب قراءة 25000 كتاب. وأكمل معظم الطلاب قراءة 50 كتاباً خلال العام الدراسي.
وخلال زيارته التقى سموه بالطلبة وتفاعل معهم، وفي لفتة طيبة هنأ صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طلبة المدرسة على حصولهم على الجائزة.
وقال سموه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "هذا ما نريده في جميع مدارسنا.. نريد أن ننشئ طلبة واعين، قارئين، مثقفين، قادرين على التعلم المستمر.. والقراءة المستمرة.. جيل قادر على مواكبة العالم ثقافياً ومعرفياً.. وقادر على خلق مستقبل أفضل للجميع".
وفاز ثلاثة طلاب بتحدي القراءة العربي، الأربعاء، متفوقين على 28 مليون طالب آخرين ليتقاسموا الجائزة، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها ثلاثة مشاركين بالجائزة معاً.
وسجل تحدي القراءة العربي في موسمه الثامن مشاركة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المشاركين أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، يمثلون 229.620 مدرسة، ويشرف عليهم 154.643 مشرفاً ومشرفة.
وعلى مدى الدورات الثماني الماضية، شارك في البرنامج 131 مليون طالب وطالبة من 795 ألف مدرسة، تحت إشراف 716 ألف مشرف ومشرفة، وهو ما يعكس التزاماً ملحوظاً بتعزيز القراءة والمحو الأمية في مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه.