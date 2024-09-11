مجموعات واتساب المدرسية بين الفائدة والإزعاج

قالت "كارين كارفاليو"، وهي أم في مدرسة بدبي: "في بعض الأحيان يشتكي الآباء، وكما هو الحال في المنصات الرقمية القائمة على النصوص مثل واتساب، يمكن أن يؤدي الأمر إلى سوء الفهم بسبب عدم القدرة على التعرف على نبرة الحديث والسياق. ذات مرة، رأيت أكثر من 50 رسالة في أقل من ساعة من أحد الوالدين يتجادل حول كيفية قراءة النشرة الإخبارية وكيف يجب على شخص آخر التوقف عن التصرف بتعالي. أحياناً، يجتمع بعض الآباء في تلك المجموعات للاحتجاج ضد ما يعتبرونه معاملة غير عادلة أو ضد أي سياسات أو قرارات مدرسية. لذلك، في رأيي، في حين أنها مفيدة في معظم الأحيان، إلا أنها في العديد من المرات يمكن أن تكون نقمة خلال العام الدراسي".