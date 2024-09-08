متلازمة العودة إلى المدرسة..وسبل مساعدة الأطفال

ولمساعدة الأطفال على التعامل مع ضغوط العودة إلى المدرسة، اقترح الأطباء عدة استراتيجيات. وقال الدكتور أحمدي آزاد: "إن إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة أمر مهم حقًا. فهو يساعد الأطفال على فهم أنه من الطبيعي أن يشعروا بالقلق أو الإرهاق". كما أن إنشاء روتين يومي منظم يمكن أن يمنح الأطفال الاستقرار ويقلل من إجهادهم. وأضاف: "إن تشجيع نمط حياة صحي أمر ضروري، لذا تأكد من حصول أطفالك على قسط كافٍ من الراحة وتناول نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام". ومن المهم أيضًا الحد من وقت الشاشة، حيث يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط إلى زيادة القلق وتعطيل أنماط النوم.