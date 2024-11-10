دبي: متطوعون يجددون مدرسة بالإثاث والجداريات

وأشار إلى أعمال التجديد التي شملت تركيب 25 خزانة تخزين مفتوحة في كل فصل دراسي لتوفير مكان للطلاب لتخزين أغراضهم، وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتزويد 120 طاولة في جميع الفصول الدراسية لتلبية احتياجات التعلم لـ 800 طالب، بما في ذلك 63 طالبًا من أصحاب الهمم. كما قمنا بتجهيز هيئة التدريس بمساحات عمل جديدة من خلال توفير 12 مكتبًا وستة خزائن للمعلمين وكراسي لبيئة منظمة ومنتجة".