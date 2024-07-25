مبادرة الإسعافات الأولية للصحة النفسية في مدارس دبي
تسعى بعض المدارس في دبي إلى تشكيل فريق من الطلاب الكبار لتلقي تدريب على "الإسعافات الأولية للصحة النفسية".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت الإمارة مؤخراً إطاراً توجيهياً شاملاً للصحة النفسية بقيمة 105 ملايين درهم.
ومن الجدير بالذكر أن "الإسعافات الأولية للصحة النفسية" هو برنامج تدريبي معترف به دولياً ويعتمد على الأدلة، ويهدف إلى تقديم الدعم للمشاكل النفسية، مماثلاً في ذلك لتدريب الإسعافات الأولية الجسدية الذي يتعامل مع المشاكل الصحية البدنية.
ويهدف الإطار التوجيهي للصحة النفسية في دبي إلى تحقيق 10 أهداف استراتيجية خلال السنوات الخمس المقبلة وإنشاء نموذج رعاية شامل يغطي كافة جوانب خدمات الصحة النفسية. كما سيولي الإطار اهتماماً خاصاً بالبيئة التعليمية من خلال تزويد موظفي المدارس وأولياء الأمور بالأدوات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية للطلاب.
وقد تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع بعض المدارس والخبراء لفهم كيف ستساهم مثل هذه المبادرات الجديدة في تعزيز "استراتيجية الرعاية" للطلاب.
التوجيه ودعم الأقران
وقال "إيان بلانت"، المديرالعام والرئيس التنفيذي لمدرسة "جيمس فاوندرز" بدبي الجنوب: "من الرائع أن نتعرف على إطار الصحة النفسية الذي سيعود بالنفع على جميع المدارس في جميع أنحاء دبي، في حيث سيساهم في خلق بيئة تعليمية أكثر دعماً ورعاية."
وأضاف: "سنقدم خدمات استشارية وسننظم مبادرات الدعم بين الأقران، كما سنشكل في النهاية فريقاً من الطلاب الكبار المدربين على الإسعافات الأولية للصحة النفسية."
وأوضح بلانت أن المدرسة قد أقامت بالفعل شراكات قوية مع خبراء ومنظمات متخصصة في مجال الصحة النفسية في دبي لتقديم الدعم والتوجيه اللازمين لفريقهم.
وأضاف : "كجزء من هذه المبادرة وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه إطار "جودة الحياة أولاً"، ستتمكن المدارس من دمج التثقيف الصحي في مناهجها الدراسية، وتدريب الموظفين على التعرف على المشاكل النفسية والتعامل معها، وفي نهاية المطاف توفير الرعاية الشاملة لجميع الطلاب والموظفين".
الدعم المناسب في الوقت المناسب
سلط خبراء الصحة الضوء على أن تنفيذ الإسعافات الأولية للصحة النفسية في المدارس سيخلق بيئة أكثر أماناً ودعماً، حيث يمكن للطلاب أن يزدهروا أكاديمياً وعاطفياً.
قال "جريش هيمناني"، مدرب حياة ومعالج طاقة مقيم في دبي: "إن تقديم المساعدة الفورية عند نوبات الهلع والقلق وغيرها من المشاكل النفسية داخل البيئة المدرسية أمر بالغ الأهمية. فيضمن هذا حصول الطلاب على الدعم المناسب في الوقت المناسب، مما يقلل من تأثير هذه المشاكل على تعليمهم ورفاهيتهم بشكل عام".
وتعطي المدارس في دبي بالفعل الأولوية للصحة النفسية ورفاهية جميع الأطراف المعنية في المدارس، ولكن من خلال تبني الإطار الجديد، عززت المؤسسات التزامها بضمان شعور جميع الطلاب بالانتماء إلى مجتمعهم المدرسي.
وأضاف بلانت: "لقد قمنا بتصميم برنامج رفاهية شامل يعتمد على أفضل الممارسات المعمول بها بالفعل في مدارس جيمس للتعليم، والذي يتضمن تدريب جميع المعلمين على الإسعافات الأولية للصحة النفسية وإجراء ورش عمل دورية في الصحة النفسية، وفي مدرسة جيمس فاوندرز دبي، سيتم استخدام جميع البيانات التي نجمعها كبيانات تتعلق بالرفاهية".
بيئة شاملة
أكد مدراء المدارس على أنهم يهدفون إلى تكثيف الجهود لخلق بيئة أكثر دعماً وشمولية تعطي الأولوية للرفاهية النفسية والعاطفية للطلاب والمجتمع المدرسي.
وقالت "راشمي ناندكوليار"، مديرة مدرسة دلهي الخاصة: "نحن نعتبر محظوظين للغاية لأننا نعيش في بلد يولي فيه القادة أهمية للصحة النفسية. لقد اعتادت المدارس بالفعل على التركيز على رفاهية الطلاب والمعلمين، مع إيلاء اهتمام خاص بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الوقت نفسه، تشمل الأهداف الأخرى للإطار تعزيز البحث والابتكار وإجراء سلسلة من الدراسات لضمان القياس المستمر وتحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي".
وأضافت: "بينما يعمل العالم الخارجي في دبي على تحسين الاستراتيجيات لدعم هذا المسعى، فإن طلابنا ومجتمعنا الأوسع سيجني ثمار العيش في مجتمع متحضر ويخدم الفئات الأكثر ضعفاً بشكل خاص. في مدرستنا، تحظى الرفاهية بأهمية قصوى ولدينا العديد من البرامج المبتكرة القائمة على ركائز المشاعر الإيجابية والمشاركة والعلاقات المحترمة والاستصلاح والإنجاز والصحة".