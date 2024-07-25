مبادرة الإسعافات الأولية للصحة النفسية في مدارس دبي

قال "جريش هيمناني"، مدرب حياة ومعالج طاقة مقيم في دبي: "إن تقديم المساعدة الفورية عند نوبات الهلع والقلق وغيرها من المشاكل النفسية داخل البيئة المدرسية أمر بالغ الأهمية. فيضمن هذا حصول الطلاب على الدعم المناسب في الوقت المناسب، مما يقلل من تأثير هذه المشاكل على تعليمهم ورفاهيتهم بشكل عام".