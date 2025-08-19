ليست مجرد درجات: منصة رقمية تكشف عن أثر الضغوط النفسية على طلاب الإمارات

كان القلق، والمزاج المنخفض، والغضب هي أكثر التحديات العاطفية شيوعًا التي أبلغ عنها الطلاب على منصة رقمية متخصصة في دعم الصحة العاطفية. ووفقًا لتقرير "Lumii.me" حول اتجاهات الرفاهية وحماية الطلاب للفصل الدراسي الثالث، فإن هذه التحديات غالبًا ما تكون مرتبطة بضغوط المدرسة والصداقات. وجاء الحزن وتدني احترام الذات في المراكز الخمسة الأولى من التحديات.

قالت لورا تريسترام، المؤسسة المشاركة ومديرة الرفاهية في "Lumii.me"، في مقابلة مع "خليج تايمز": "هذه المشاعر تعكس الواقع العاطفي للعديد من الطلاب، وتتراوح من الإجهاد اليومي إلى المخاوف الأكثر خطورة."

وأضافت أن هذه التحديات غالبًا ما تعكس الضغوط المتعلقة بالامتحانات، والصداقات، والشعور بعدم فهم الكبار. أبلغ الأطفال عن قلق أثر على نومهم وواجباتهم المدرسية، كما ظهر المزاج المنخفض على شكل انسحاب ورغبة في تجنب الأنشطة، بينما كان الغضب غالبًا مرتبطًا بالإحباط، والشعور بعدم الاستماع، أو النزاعات في المنزل أو المدرسة.

فهم مشاعر الطلاب

أوضحت لورا الأنماط النموذجية وراء كل تحدٍ عاطفي:

القلق: المخاوف المستمرة تعطل النوم، والدراسة، والعلاقات. غالبًا ما يشعر الطلاب بعدم فهم الكبار. طلبات المساعدة والطمأنينة شائعة.

المزاج المنخفض: غالبًا ما يكون مصحوبًا بالوحدة، أو الانسحاب، أو تجنب الأنشطة، خاصة عندما لا يجد الطلاب من يتحدثون إليه.

الغضب: يمكن أن يظهر على شكل انسحاب أو نوبات غضب، وعادة ما يكون مرتبطًا بالإحباط، أو الشعور بعدم الاستماع، أو النزاع في المنزل أو المدرسة.

الحزن: غالبًا ما يكون مرتبطًا بمشاكل الصداقة، أو الشعور بالإقصاء، أو التغييرات في المنزل. غالبًا ما يبحث الأطفال عن النصيحة، أو الطمأنينة، أو شخص يستمع إليهم.

تدني احترام الذات: يشعر العديد من الطلاب بأنهم ليسوا "جيدين بما يكفي" مقارنة بزملائهم أو أصدقائهم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التشجيع والدعم.

قالت لورا: "أعتقد أن العديد من الأطفال والشباب يتعلمون قمع مشاعرهم السلبية في الأماكن العامة. ومع ذلك، نعلم جيدًا أن هذا لا يعني أنها تختفي سحريًا. يجب معالجة المشاعر وإدارتها، وهنا تساعد "لومي" حقًا، حيث يمكنهم التنفيس عن غضبهم في مساحة آمنة ومراقبة، ومعالجة مشاعرهم، ثم المضي قدمًا."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الدعم الرقمي للرفاهية

تعمل المنصة مع 10 مدارس في الإمارات، وسجلت 67,484 محادثة في الفصل الدراسي الثالث، بزيادة 16% عن الفصل الثاني، مما يسلط الضوء على تزايد تبني الدعم الرقمي للرفاهية في المدارس. تم تصنيف معظم المحادثات، حوالي 87%، باللون الأخضر، مما يدل على عدم وجود سبب فوري للقلق.

تم وضع علامة على حوالي 13% من الحالات كمخاوف متوسطة أو عالية (عنبر، أحمر، أو أرجواني). وارتفعت الحالات الشديدة (الأحمر) بنسبة 25% مقارنة بالفصل السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع عدد المستخدمين وفترة امتحانات الفصل الصيفي.

على الرغم من هذه المخاوف، يظهر التقرير أيضًا علامات مشجعة. فقد زادت المشاعر الإيجابية مثل السعادة، والبهجة، والمرونة طوال الفصل الدراسي الثالث.

نقاط رئيسية من التقرير

يقدم التقرير إرشادات واضحة لدعم رفاهية الطلاب:

القلق: يؤثر على النوم والتعلم والحياة الاجتماعية. يحتاج الطلاب إلى الشعور بأن هناك من يستمع إليهم، وإلى استراتيجيات واضحة للتكيف.

المزاج المنخفض والعزلة: يظهران أهمية العلاقات الداعمة والشعور بالانتماء في الفصل الدراسي.

الغضب: يتطلب منافذ آمنة وطرقًا إيجابية لإدارة المشاعر القوية.

الحزن: غالبًا ما ينبع من مشاكل الصداقة أو الإقصاء، مما يسلط الضوء على أهمية التواصل المنتظم.

تدني احترام الذات: يمكن أن يقوض التعلم والمشاركة، مما يجعل الثناء، والاحتفاء بالجهد، وتقديم نموذج للمرونة أمرًا بالغ الأهمية.

تتلقى المدارس تقارير أسبوعية عن الرفاهية وملخصات فصلية، بالإضافة إلى توصيات بشأن تدريب الموظفين، ودعم الأقران، وفحوصات الرفاهية، والاحتفاء بالإنجازات. وقالت لورا إن "لومي" تعمل مع المدارس الشريكة لدمج هذه التوصيات في ثقافة المدرسة وإشراك أولياء الأمور كجزء من نظام دعم شامل للرفاهية.