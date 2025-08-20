لتحسين مهارات الطلاب: "التربية" تطلق اختبار كفاءة موحداً جديداً للمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في إطار نظام الاختبارات الوطنية، عن اختبار كفاءة موحد جديد لقياس مهارات المواد الأساسية للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية.

يهدف الاختبار إلى تقييم أهم مهارات الطلاب وتحديد نقاط ضعفهم. ويستهدف المواد الأساسية: اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.

تُركز هذه المبادرة على تقييم الكفاءات الأساسية للطلاب وتحديد مواطن الضعف. تُمكّن هذه المبادرة المعلمين من معالجة فجوات التعلم، وتُتيح للوزارة رؤية شاملة لكفاءة الطلاب في هذه المواد الأساسية.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وقالت آمنة الصالح، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، لصحيفة "خليج تايمز" ، على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن الاستعدادات للعام الدراسي 2025-2026، إنه سيتم إجراء الاختبارات في بداية الفصل الدراسي الأول ومرة أخرى في نهاية الفصل الدراسي الثالث، مما يسمح للتدخلات بأن تكون مدفوعة بالبيانات وفعالة.

توزيع الترجيح الجديد