لتحسين مهارات الطلاب: "التربية" تطلق اختبار كفاءة موحداً جديداً للمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، في إطار نظام الاختبارات الوطنية، عن اختبار كفاءة موحد جديد لقياس مهارات المواد الأساسية للصفوف من الرابع إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية.
يهدف الاختبار إلى تقييم أهم مهارات الطلاب وتحديد نقاط ضعفهم. ويستهدف المواد الأساسية: اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الأولى 26 ألف طالب.
تُركز هذه المبادرة على تقييم الكفاءات الأساسية للطلاب وتحديد مواطن الضعف. تُمكّن هذه المبادرة المعلمين من معالجة فجوات التعلم، وتُتيح للوزارة رؤية شاملة لكفاءة الطلاب في هذه المواد الأساسية.
وقالت آمنة الصالح، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة في وزارة التربية والتعليم، لصحيفة "خليج تايمز" ، على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء للإعلان عن الاستعدادات للعام الدراسي 2025-2026، إنه سيتم إجراء الاختبارات في بداية الفصل الدراسي الأول ومرة أخرى في نهاية الفصل الدراسي الثالث، مما يسمح للتدخلات بأن تكون مدفوعة بالبيانات وفعالة.
شرحت توزيع التقييم الجديد والأوزان لعام 2025-2026
الصفوف من الأول إلى الثاني: سيتم التقييم بناءً على التقييم المدرسي فقط، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص التنموية الفريدة لهذه المرحلة التعليمية المبكرة.
الصف الثالث: يُقسّم التقييم بالتساوي بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي (٥٠٪ لكل منهما). تُخصّص أوزان الفصل الدراسي ٣٥٪ للفصلين الدراسيين الأول والثالث، ووزن أقل للفصل الدراسي الثاني نظرًا لقصر مدته.
الدورة الثانية: سيتم توزيع التقييمات على النحو التالي: ٥٠٪ تقييمات مركزية، و٤٠٪ تقييمات تكوينية، و١٠٪ تقييم قائم على الأنشطة. وسيتم توزيع أوزان الفصول بالتساوي، بنسبة ٣٥٪ للفصلين الدراسيين الأول والثالث، و٣٠٪ للفصل الدراسي الثاني.
الدورة الثالثة: سيركز التقييم بشكل أساسي على التقييمات المركزية (60%). تُخصص أوزان الفصل الدراسي 40% للفصلين الدراسيين الأول والثالث، و20% للفصل الدراسي الثاني.
سلّط المؤتمر الضوء على اعتماد المرحلة الثانية من نظام التقييم الذاتي، الذي يشمل الآن جميع طلاب الحلقة الثانية في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع مناهج الوزارة. ويأتي ذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت 127,500 طالب وطالبة في 350 مدرسة.
تهدف هذه التحديثات إلى توفير فهم واضح قائم على البيانات لأداء الطلاب على جميع المستويات، مما يمكّن كل من المعلمين والوزارة من تنفيذ التدخلات المستهدفة ودعم رحلات التعلم للطلاب بشكل فعال.
تم إلغاء الاختبارات المركزية في نهاية الفصل الدراسي الثاني، واستُبدلت بتقييمات مدرسية تجميعية. وسيستمر تطبيق الاختبارات المركزية في الفصلين الدراسيين الأول والثالث فقط. يهدف النظام المُعدّل إلى تحسين التقويم الدراسي، وتنويع أدوات التقييم، وتحسين جودة التدريس، وتعزيز رفاه الطلاب، وتعديل أوزان الصفوف الدراسية بما يتماشى مع السياسات التعليمية المُحدّثة.
