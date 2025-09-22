لا تساهل مع الغياب: أبوظبي تشدد على قواعد الحضور المدرسية

شددت الهيئة التعليمية في العاصمة الإماراتية سياسات حضور الطلاب للعام الدراسي 2025-2026، حيث قدمت حدودًا محدّثة لجميع أنواع الغياب.

وتشترط دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (ADEK) أنه في مرحلة رياض الأطفال، يعتبر غياب الطالب لأكثر من 10% من الأيام الدراسية أمرًا يستدعي الانتباه، في حين أن تجاوز نسبة 5% من العام الدراسي يعتبر مدعاة للقلق في الصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

مع دخول سياسة الشؤون الإدارية للطلاب حيز التنفيذ الكامل للعام الدراسي 2025-2026، يحتاج أولياء الأمور إلى البقاء على اطلاع دائم بهذه القواعد.

تضع القواعد المحدّثة تركيزًا أكبر على تتبع غيابات الطلاب، وتفرض مسؤولية أكبر على أولياء الأمور لضمان التزام أبنائهم بها.

يمكن أن تتراكم الغيابات عن الفصول الدراسية بسرعة - حتى لأسباب وجيهة. إليك ما يجب أن تعرفه إذا كان طفلك يدرس في إمارة أبوظبي.

أهم النقاط التي يجب أن يعرفها أولياء الأمور

ما هو الحضور؟ هو التواجد الفعلي في الفصل أو في المدرسة. ويُسجل معدل الحضور كنسبة الأيام المدرسية الكاملة التي حضرها الطالب مقارنة بالعدد الإجمالي للأيام المدرسية حسب التقويم المعتمد. ما هو معدل الغياب؟ هو نسبة الغيابات إلى الأيام المدرسية وفقًا للتقويم المعتمد. وإذا تم قبول الطالب في منتصف العام، يُحسب معدل الغياب من تاريخ التحاقه. ما هي قاعدة الـ 5% والـ 10%؟ رياض الأطفال: الغياب لأكثر من 10% من السنة (18 يومًا) يستدعي الانتباه.

الصفوف من 1-12: الغياب لأكثر من 5% من السنة (9 أيام) يعتبر مدعاة للقلق.

تنطبق هذه القاعدة على الغيابات المبررة وغير المبررة. ما الذي يُعد غيابًا مبررًا؟ تشمل الأسباب المعتمدة: المرض.

مواعيد طبية طارئة.

وفاة أحد أفراد العائلة المباشرة (من الدرجة الأولى أو الثانية).

واجبات أو مسابقات/فعاليات رسمية.

العطل الرسمية أو الإغلاقات الحكومية.

إجازة دراسة/امتحانات بموافقة دائرة التعليم والمعرفة. الغيابات الطبية: اعرف الحدود يمكن لأولياء الأمور تقديم تقارير مرضية مكتوبة لمدة تصل إلى 3 أيام متتالية (بحد أقصى 12 يومًا في السنة).

ابتداءً من اليوم الرابع من الغياب بسبب المرض، يُشترط تقديم شهادة طبية من دائرة الصحة .

بالنسبة للأمراض المزمنة التي تتجاوز 12 يومًا، يجب تقديم تقارير طبية رسمية من دائرة الصحة. لا يوجد إعفاء من الواجبات المدرسية حتى في حالة الغياب المبرر، يجب على طفلك التعويض عن الدروس الفائتة والواجبات المنزلية والاختبارات. مسؤولية ولي الأمر يجب عليك إبلاغ المدرسة بأي غياب.

يجب تقديم المستندات (تقرير طبي، خطاب رسمي، إلخ).

بدون مستندات، يُسجّل الغياب على أنه غير مبرر. الغيابات غير المبررة التي يجب تجنبها الإجازات العائلية خلال الفصل الدراسي.

البقاء في المنزل دون إخطار المدرسة.

المواعيد الطبية غير الطارئة.

التغيب عن المدرسة بسبب الظروف الجوية البسيطة. التأخير يتراكم أيضًا تتتبع المدارس حالات التأخير المتكرر، وقد تتخذ إجراءات إذا أصبح نمطًا ثابتًا.

تؤكد دائرة التعليم والمعرفة على أن: "الحضور هو أساس نجاح طفلك في المستقبل. فالتواجد في الوقت المحدد يُبني المسؤولية، ويحمي عملية التعلم، ويضمن ازدهار طفلك."