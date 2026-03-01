لا إلغاء للامتحانات.. الإمارات تقر "التعلم عن بُعد" لـ3 أيام و"التربية" تحذر من الشائعات

أكدت وزارة التربية والتعليم عدم إلغاء أي امتحانات فصلية أو نهائية في الإمارات، نافية التقارير المتداولة حول إلغائها للعام الدراسي الحالي.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على ضرورة اعتماد الطلاب وأولياء الأمور والجمهور فقط على قنواتها الرسمية المعتمدة للحصول على تحديثات دقيقة بشأن المدارس والشؤون الأكاديمية.

كما حثت إدارة أمن الدولة في الإمارات "الجميع على عدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، والحصول على المعلومات فقط من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي ملاحظات أمنية من خلال خدمة SSD."

أعلنت الإمارات يوم السبت عن قرار التحول إلى التعلم عن بعد اعتبارًا من الاثنين، 2 مارس 2026، حتى الأربعاء، 4 مارس 2026، للطلاب والكادر التعليمي والإداري في جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وبناءً على توجيهات الوزارات، أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي أيضًا عن تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد لنفس الفترة الزمنية.

يشمل القرار الطلاب والكادر التعليمي والإداري في جميع المؤسسات التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الإمارة، مع استئناف الدراسة الحضورية وفقًا للتطورات التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

ستتحول المؤسسات التعليمية الخاصة في جميع أنحاء دبي إلى التعلم عن بعد حتى الأربعاء، 4 مارس، كإجراء احترازي “في ضوء التطورات الإقليمية المستمرة”.

قالت هيئة المعرفة المنظمة للتعليم في دبي إن هذه الخطوة تُنفذ لضمان استمرار سلامة ورفاهية الطلاب والمعلمين والمجتمع التعليمي الأوسع.

“ستطبق جميع المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي التعلم عن بعد حتى الأربعاء، 4 مارس، كإجراء احترازي،” جاء في البيان.