"لابتوب" مجاني مقابل سلوك رقمي مسؤول: الإمارات تلزم طلابها بتعهد للاستخدام الآمن

يُطلب من الطلاب في المدارس الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة التوقيع على تعهد بالالتزام بالاستخدام الآمن والمسؤول لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المقدمة لهم مجانًا من الصف الخامس فصاعدًا.

واطلعت «خليج تايمز» على اتفاقية مكونة من 23 بنداً تحدد مسؤوليات الطالب تجاه الكمبيوتر المحمول ومحظورات استخدامه بشكل غير صحيح.

يُحظر على الطلاب مشاركة المعلومات الشخصية للآخرين، أو استخدام الشبكة أو الأجهزة لأغراض تجارية أو سياسية أو غير قانونية، أو الوصول إلى محتوى إباحي أو غير لائق.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

يُحظر عليهم أيضًا محاولة الوصول إلى حسابات أو بيانات غير مصرح بها. ويشمل سوء الاستخدام أيضًا التحرش، وخطاب الكراهية، أو أي فعل يُعطل أو يُلحق الضرر بشبكة المدرسة وأجهزتها.

يُحظر تمامًا تنزيل أو تثبيت برامج غير معتمدة أو مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

وتضمن الاتفاقية أيضًا عدم تشتيت انتباه الطلبة بتطبيقات الترفيه والألعاب الإلكترونية، حيث لا يُسمح بتنزيل البرامج الترفيهية أو أي برنامج لا علاقة له بالأغراض التعليمية.

يجب على الطالب وولي أمره توقيع هذا التعهد، موافقين على الالتزام بهذه السياسة. في حال المخالفة، يحق للمدرسة اتخاذ إجراءات تأديبية لتعزيز المسؤولية الرقمية وضمان إعادة الأجهزة بأمان.

علاوة على ذلك، تنص الاتفاقية على إعادة أجهزة الكمبيوتر المحمولة في حال انتقال الطالب إلى مدرسة غير تابعة لوزارة التربية والتعليم. ويغطي كل جهاز ضمانًا لمدة أربع سنوات من تاريخ الاستلام، مع عدم توفير بدائل في حال السرقة أو الفقد أو التلف.

العام الدراسي الجديد

ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا أنه مع بدء العام الدراسي، اكتملت الاستعدادات، حيث تم توزيع 46,888 جهاز كمبيوتر محمول، وتهيئة 5,560 حافلة مدرسية. وطُبع أكثر من 10 ملايين كتاب مدرسي لأكثر من مليون طالب عائدين من العطلة الصيفية. بالإضافة إلى ذلك، ستستقبل تسع مدارس جديدة أكثر من 25,000 طالب، بدعم من أكثر من 800 معلم جديد.

كما أُجريت أعمال صيانة في 465 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات، وانضم 25,345 طالبًا جديدًا إلى المنظومة التعليمية، مدعومين بتوظيف 830 معلمًا وموظفًا جديدًا. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الموارد التعليمية وترسيخ المواطنة الرقمية المسؤولة بين الطلاب.

لماذا تستغرق رحلة الذهاب والعودة من المدرسة في دبي 40 دقيقة، وما الإجراءات المتخذة حيال ذلك؟ الإمارات العربية المتحدة: حظر 9 أنواع من الأطعمة في المقاصف المدرسية لتعزيز التغذية الصحية. هل يتنفس طلاب الإمارات هواءً نقيًا؟ المدارس تواجه مخاطر تلوث خفية.