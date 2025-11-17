"كي تي يوني إكسبو 2025": الجامعات الأمريكية تحافظ على جاذبيتها لطلاب الإمارات رغم تعقيدات التأشيرة

رغم المخاوف المستمرة بشأن التأشيرات والتدقيق التنظيمي، تواصل الجامعات الأمريكية جذب اهتمام قوي من الطلاب الإماراتيين، حيث أكد الممثلون أن عدم اليقين السياسي لا ينبغي أن يثني المتقدمين.
في معرض KT UniExpo 2025 في دبي الذي انطلق يوم الأربعاء، أشار لا تورو ييتس، نائب رئيس خدمات التسجيل في جامعة كين، إلى أن مجموعة واسعة من المواد جذبت الطلاب المحتملين، لكن بعض المجالات برزت بشكل خاص.
أظهر الطلاب حماسًا خاصًا للبرامج المتعلقة بالأعمال، إلى جانب التخصصات التقليدية المفضلة مثل الرياضيات والعلوم وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي.
قال ييتس: "لقد كانت الأعمال قوة قوية جدًا حتى الآن. ما كان الطلاب يطلبونه هو المحاسبة والمالية"، مضيفًا أن كلية الأعمال في كين تستفيد من قربها من مدينة نيويورك. "نحن نعتبر نيويورك فصلنا الدراسي الموسع، لذا فإنها تخلق العديد من الفرص للطلاب للعمل في مختلف الصناعات، من الأعمال إلى الأدوية، وصولاً إلى علوم الكمبيوتر."
وأوضح أن الجامعة قد كثفت جهودها في الإمارات. بعد أن شاركت بالفعل في نسخة أبريل من المعرض، تتخذ كين نهجًا متعدد الجوانب للتواصل. "نريد بناء علاقتنا... وجزء من ذلك هو المساعدة في التواصل مع الطلاب في المدارس الدولية هنا في دبي وخلق مسار لهم للدخول إلى الولايات المتحدة،" قال.
فيما يتعلق بمسألة عدم اليقين السياسي، اعترف ييتس بأن المخاوف مفهومة لكنه أكد أن التأثير على الطلاب كان محدودًا حتى الآن. وقال: "لم يكن له تأثير كبير على الطلاب الذين يتقدمون للدراسة في الولايات المتحدة". ونصح الطلاب ببدء عملية الحصول على التأشيرة مبكرًا، مشيرًا إلى أن "المشهد السياسي يمكن أن يتغير بسرعة".
يدير كين أيضًا مكتبًا للدراسات الدولية خصيصًا لمساعدة الطلاب الذين قد يواجهون مشاكل تتعلق بالتأشيرات.
في وقت سابق من هذا العام، كان القلق أكثر وضوحًا. وقال: "في أبريل، كان بنسبة 100 في المائة، وكان ذلك بالنسبة لأولياء الأمور أيضًا". ومع ذلك، قال إنه مع وضوح أكبر في الإدارة، انخفض مستوى الشكوك، رغم أنه لا يزال مصدر قلق، خاصة للعائلات.
في إطار وضع كين كمؤسسة عالمية، أكد ييتس على وجودها الدولي. وقال: "نطلق على أنفسنا مؤسسة مرساة. نحن نرسو في مجتمعنا في نيو جيرسي، لكن لدينا حرم جامعي في وانزو، الصين ونريد أن نفتحه للعالم".
بينما تعتبر تغييرات قواعد التأشيرات الأمريكية والتدقيق التنظيمي سببًا للحذر، إلا أنها لم تثنِ بشكل كبير نية الطلاب الإماراتيين للدراسة في أمريكا.
لا يزال هناك اهتمام قوي بالبرامج مثل الأعمال والتكنولوجيا.
قال كارستن كاسيكي، زيمبابوي، مدرسة القواعد، السنة 12: "أريد دراسة الأعمال التجارية وتحديدًا التجارة الإلكترونية، خارج الإمارات. إسبانيا، أمريكا وإيطاليا، المملكة المتحدة. الأولوية لدي هي من إسبانيا وتسمى UCAM. أبحث عن معلومات جديدة."
قالت طالبة أخرى، أميرة خان: "أخطط لدراسة علوم الكمبيوتر، ويفضل أن يكون ذلك مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، خارج الإمارات. الدول في قائمتي هي كندا، الولايات المتحدة، وأستراليا."
أبرزت نازيا من مدرسة السلام المجتمعية، وهي معلمة، أن الطلاب غالبًا ما يعودون إلى المعرض بحثًا عن فرص أوسع. وقالت: "عندما يأتون إلى هنا، يريد الطلاب استكشاف ما هو موجود - من آفاق المستقبل المهنية إلى الدورات والخطط التي تقدمها الجامعات. كما يسألون عن هيكل الرسوم وكيفية الانتقال بين الحرم الجامعي. أحداث مثل هذه تبسط العملية، و