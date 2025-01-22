"كن معلماً" ..أفق جديد للمقيمين للانتقال إلى التدريس
مبادرة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة تفتح آفاقاً جديدة أمام المهنيين من مختلف القطاعات للانتقال إلى مهنة التدريس.
توفر مبادرة "أديك كن معلماً" التابعة لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، المتاحة لكل من الإماراتيين والوافدين، طريقاً مبسطاً للدخول إلى قطاع التعليم.
وتهدف هذه الخطوة إلى جلب وجهات نظر جديدة وخبرات من مختلف الصناعات إلى الفصول الدراسية، مما يثري تجربة التعلم.
"إحداث تأثير من خلال التدريس"
وأعرب العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن دعمهم للمبادرة، وخاصة أولئك الذين يفكرون في تغيير مسارهم المهني في وقت لاحق من حياتهم. وشاركت "آيفي براون"، كاتبة إعلانات تبلغ من العمر 36 عاماً، حماسها: "بعد سنوات من سرد القصص، قد تكون هذه فرصة لي لإحداث تأثير من خلال التدريس. سيشجع برنامج أديك العديد من الأشخاص على التفكير في التدريس كمهنة - ليس فقط لإعطاء الدروس ولكن أيضاً للحصول على فرصة للتواصل مع الطلاب والتعلم منهم".
كما رحب المغترب السريلانكي "عبد المالك افتخار" بالمبادرة، مؤكداً على أنها قد تساعد الأفراد على إعادة اكتشاف شغفهم بالعمل. وقال: "عندما يكون الناس متحمسين، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية وفعالية. قد تلهم هذه المبادرة الآخرين للتفكير في التدريس، مما يجلب خبرة قيمة في الصناعة إلى الفصول الدراسية".
وأضاف افتخار "ربما أتمكن في المستقبل من استكشاف هذا المسار بنفسي أيضاً".
وأقرت "تيجاسفي سانديب جورجار"، وهي مسوقة أزياء تبلغ من العمر 22 عاماً، بأنها ملتزمة بمسيرتها المهنية الحالية وقد لا تفكر في تغيير مسارها، لكن العديد من أقرانها أجروا تغييرات كبيرة في حياتهم المهنية. وأشارت إلى أن "التدريس يمكن أن يوفر بيئة أكثر ديناميكية وجاذبية من الوظيفة المكتبية التقليدية".
ومع ذلك، أشارت إلى التحديات التي تأتي مع تغيير المهنة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة جيل اليوم من الطلاب. واختتمت قائلة: "إن المحترفين ذوي الخبرة قد يتمتعون بمهارات أفضل في إدارة الطلاب، وإن التدريب المناسب يمكن أن يجعل هذا الانتقال أكثر سلاسة".
إثراء التعليم بخبرات الصناعة
كما أشاد المعلمون في العاصمة بالبرنامج باعتباره جهداً تقدمياً لتعزيز مهنة التدريس من خلال دمج مجموعة واسعة من المهارات والخبرات.
وأكد "كلفن هورنسبي"، نائب الرئيس الأول للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم والرئيس التنفيذي/المدير العام لأكاديمية جيمس العالمية في أبوظبي، على أهمية إشراك المهنيين من مجالات مثل التكنولوجيا وريادة الأعمال والمواد المتخصصة في التدريس. وقال: "إن الخبرة العملية (في هذه المجالات) يمكن أن تعزز بشكل كبير التعلم في الفصول الدراسية".
ويرى بعض المعلمين أيضاً إمكانية توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المدارس الخاصة، وخاصة كحل لنقص المعلمين ووسيلة لتحسين جودة التعليم. وأضاف هورنزبي: "إن توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المدارس الخاصة قد يسد الفجوة بين النظرية الأكاديمية والتطبيق العملي، مما يساعد الطلاب على الاستعداد لمستقبل سريع التطور". تهدف هذه المبادرة إلى جعل التدريس مهنة أكثر سهولة وجاذبية، وتعزيز جيل جديد من المعلمين ذوي المواهب المتنوعة.
تحسين أثر التدريس
وأشادت "أبيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة شاينينج ستار الدولية، بالمبادرة ووصفتها بأنها "فرصة رائعة" لأولئك الذين لديهم القدرة على التدريس ولكنهم يفتقرون إلى المؤهلات الرسمية. وقالت: "يتيح هذا البرنامج للأفراد اكتساب المهارات والتوظيف، وخاصة في المدارس المستأجرة. إنها فرصة فريدة للتعلم من الأفضل. ومن خلال التدريب المقدم من مدرسة أديك والحصول على درجات علمية من جامعات الإمارات العربية المتحدة المعتمدة، فإن هذا من شأنه أن يعزز حياتهم المهنية بشكل كبير".
وأشارت أيضاً إلى الفوائد المحتملة لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل المدارس الخاصة لتلبية معايير التفتيش العالية وإعداد الطلاب للمستقبل.
سيزود البرنامج المشاركين بأساليب تدريس مبتكرة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا لتحسين تأثير التدريس. كما سيكتسب خريجي البرنامج أساساً قوياً في علم أصول التدريس، وتحفيز الطلاب، والتكيف مع الاحتياجات التعليمية المتنوعة، مما يضمن استعدادهم الجيد للفصول الدراسية.
من يمكنه التقديم؟
البرنامج مفتوح لمجموعة واسعة من الأفراد، بما في ذلك المهنيين المتقاعدين، أو الآباء والأمهات الذين يبقون في المنزل، أو أولئك الذين يتطلعون إلى تغيير حياتهم المهنية وإحداث تأثير مفيد في التعليم.
يتيح برنامج "كن معلماً" للمشاركين إكمال دبلوم الدراسات العليا المعتمد في التعليم لمدة عام واحد، مما يؤهلهم لشغل وظائف التدريس في المدارس المستأجرة في أبوظبي.
وبعد عملية اختيار شاملة، تخطط أديك لرعاية مجموعة أولى من 125 مرشحاً لبرنامج التدريب الذي يستمر لمدة عام واحد، والذي سيتم تقديمه بالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي مثل جامعة أبوظبي، وجامعة العين، وكلية الإمارات للتعليم المتقدم. وسيتم بعد ذلك توظيف خريجي البرنامج في المدارس عند إكمالهم بنجاح.