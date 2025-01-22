"كن معلماً" ..أفق جديد للمقيمين للانتقال إلى التدريس

وأعرب العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة عن دعمهم للمبادرة، وخاصة أولئك الذين يفكرون في تغيير مسارهم المهني في وقت لاحق من حياتهم. وشاركت "آيفي براون"، كاتبة إعلانات تبلغ من العمر 36 عاماً، حماسها: "بعد سنوات من سرد القصص، قد تكون هذه فرصة لي لإحداث تأثير من خلال التدريس. سيشجع برنامج أديك العديد من الأشخاص على التفكير في التدريس كمهنة - ليس فقط لإعطاء الدروس ولكن أيضاً للحصول على فرصة للتواصل مع الطلاب والتعلم منهم".