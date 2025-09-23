قواعد جديدة في مدارس أبوظبي: لا عودة سيراً على الأقدام للأطفال دون سن 15

قامت مدارس أبوظبي بتحديث سياسات النقل الخاصة بها، مع التركيز على السلامة وانضباط الطلاب وراحتهم. ووفقًا لدائرة التعليم والمعرفة (ADEK)، يجب على المدارس ضمان سلامة جميع الطلاب أثناء تنقلهم من وإلى المدرسة. إذا كنت ولي أمر أو طالبًا، فإن فهم سياسة النقل هذه أمر بالغ الأهمية.

السلامة هي الأولوية القصوى

تتحمل المدارس مسؤولية سلامة كل طالب أثناء رحلة الحافلة، حتى عند الاستعانة بشركات تشغيل خارجية. ويشمل ذلك تدريب الطلاب على سلامة الحافلات والمشاة. يُشترط الآن وجود مشرفين على الحافلات للطلاب دون سن الحادية عشرة، لضمان مراقبة أطفالكم الصغار عن كثب.

التقاط الأطفال الأصغر سنا

لم يعد يُسمح للأطفال دون سن الخامسة عشرة بمغادرة المدرسة أو الوصول إليها بدون مرافق بالغ. يجب أن يكون أحد الوالدين أو شخص بالغ يُعيّنه الوالدان حاضرًا عند نقطة التسليم. في حال عدم تواجدهما، سيُعاد الطفل إلى المدرسة بعد تسليم الطلاب الآخرين.

يُسمح للإخوة الأكبر سنًا (١٥ عامًا فأكثر) باستلام إخوتهم الأصغر سنًا (الصف الأول فما فوق) بدلًا من الشخص البالغ المُعيَّن فقط، وذلك بعد تقديم الوالدين نموذج موافقة موقع للمدرسة. يجب أن ينص نموذج الموافقة على ما يلي:

يجب على الوالدين أن يدركوا أن مستوى نضج الأخ الأكبر كافٍ للمهمة.

وقد أوضح الوالدان المسؤولية للأخ الأكبر وأن هذا الأخير يدرك ما تعنيه.

لن تكون المدارس مسؤولة في حالة وقوع أي حوادث نتيجة لهذه السياسة.

النقل بالحافلات غير المدرسية

يجوز لطلاب الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، أي من سن ١٤ إلى ١٧ أو ١٨ عامًا) الذهاب إلى المدرسة دون مرافقة أحد باستخدام وسائل نقل غير مدرسية، مثل الدراجات الهوائية أو السكوتر. ويجب على أولياء الأمور توقيع نموذج موافقة يُقرّون فيه بمسؤولياتهم، إذ لا تبدأ إشراف المدرسة إلا في الحرم المدرسي.

الحافلات المدرسية مخصصة للطلاب فقط

لا يُسمح باستخدام الحافلات المدرسية لنقل أي شخص سوى الطلاب. مع ذلك، يُسمح للرحلات الميدانية باستخدام الحافلات السياحية شريطة استيفائها لمتطلبات السلامة والمتطلبات الفنية الخاصة، مثل أحزمة الأمان، وطفايات الحريق، وحقائب الإسعافات الأولية.

يتم تنظيم رسوم الحافلات

تُقترح الرسوم من قِبل المُشغّلين بناءً على إطار رسوم حافلات المدارس التابع لمركز النقل المتكامل (ITC)، وتُعتمد من قِبل دائرة التعليم والمعرفة (ADEK). أي زيادة استثنائية في الرسوم تتطلب تنسيقًا مع مركز النقل المتكامل (ITC) قبل الموافقة.

هذه التحديثات مهمة لسلامة الطلاب، وإدارة النقل المدرسي بفعالية، والتواصل الواضح مع أولياء الأمور. وهناك تحديثات مهمة أخرى يجب اتباعها.

مدة الرحلة والمسارات

يجب ألا تتجاوز المدة القصوى لرحلة الحافلة المدرسية 60 دقيقة من نقطة الالتقاء الأولى إلى نقطة النزول النهائية، وفقًا لما يحدده مركز النقل المتكامل.

سيتم اصطحاب الطلاب وإنزالهم فقط في النقاط المحددة. سيضمن مشرف الحافلة وجود ولي أمر الطالب (دون الحادية عشرة) لاستقباله في نقطة الإنزال. في حال عدم وجود ولي الأمر، سيعيد الطالب إلى المدرسة.

متطلبات موظفي الحافلات المدرسية

يجب أن يكون السائقون ومشرفو الحافلات حاصلين على تصاريح ITC وأن يكونوا مسجلين. يُشترط وجود مشرف للطلاب دون سن الحادية عشرة، ويجب تعيين مشرفات فقط، ما لم تكن الحافلة مخصصة للأولاد فقط مع طلاب أكبر سنًا.

إدارة المرور في المدارس

يجب على المدارس الحفاظ على حركة المرور ووضع خطة لالتقاط وإنزال الطلاب بشكل آمن.