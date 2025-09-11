قواعد جديدة صارمة للمعلمين في مدارس دبي

يمكن أن تؤدي قضايا خطيرة، مثل الإدانات الجنائية، وانتهاكات حماية الطفل، وسوء السلوك الجسيم، إلى إلغاء التسجيل. كما أن تكرار الكذب، أو عدم مراعاة الثقافات الأخرى، أو السلوك غير المهني على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي أيضًا إلى إلغاء التسجيل إذا كان شديدًا أو متكررًا.