قواعد جديدة صارمة للمعلمين في مدارس دبي

أصدرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي دليلين فنيين جديدين يهدفان إلى إعادة تعريف إجراءات توظيف وسلوك ومساءلة المعلمين ومديري المدارس في قطاع التعليم الخاص في دبي.
ويضع الدليل الفني لتعيين أعضاء هيئة التدريس في المدارس الخاصة في دبي والدليل الفني لإلغاء قيد الموظفين متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالمؤهلات والخبرة وسلوك المعلمين، إلى جانب قواعد جديدة حول فترة إشعارهم والاستقالات.
بعد مراجعة متأنية لهذين الدليلين الصادرين حديثًا عن الهيئة، يوضح «الخليج تايمز» في هذا الشرح ما تعنيه تلك التغييرات الجذرية بالنسبة للمعلمين والمدارس.
1. ما هو "إشعار التعيين" الإلزامي ولم هو مهم؟
يجب أن يحصل المعلمون على "إشعار التعيين" وهو بمثابة موافقة رسمية من الهيئة تسمح للمعلم بالعمل في مدرسة خاصة واحدة. هذا الإشعار غير قابل للتحويل — فإذا انتقل المعلم إلى مدرسة جديدة، يتم إلغاء الإشعار السابق، ويجب عليه استصدار إشعار جديد قبل بدء العمل.
2. ما الفحوصات التي يجب أن تجريها المدارس قبل توظيف المعلم؟
يتعين على المدارس الالتزام بإجراءات صارمة في التحقق من خلفيات المرشحين ومعايير توظيف آمنة، وتشمل:
على الأقل مرجعين مهنيين (أحدهما من صاحب العمل الأخير)
التحقق من الخلفية والجرائم في جميع البلدان التي تعيش فيها
مراجعة التواجد عبر الإنترنت/وسائل الإعلام بحثًا عن مخاطر السمعة
التحقق من دقة السيرة الذاتية والمؤهلات
مقابلة رسمية مع لجنة تضم أعضاء مدربين على حماية حقوقهم
3. ما المؤهلات المعترف بها للتدريس في المدارس الخاصة بدبي؟
تعترف الهيئة بالمؤهلات التالية:
شهادات من جامعات الإمارات العربية المتحدة المعتمدة من وزارة التعليم العالي
الدرجات العلمية من فروع الجامعات الأجنبية المعترف بها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية في المناطق الحرة بدبي
الدرجات العلمية من الجامعات الدولية المعتمدة في بلدهم الأصلي والمعترف بها دوليا
4. هل يتعين على المعلمين الحاليين أيضًا استيفاء المعايير الجديدة؟
نعم، ولكن مع فترة سماح. يجب على المعلمين العاملين حاليًا في دبي والذين لا يخططون للانتقال إلى مدارس أخرى استيفاء متطلبات التأهيل الجديدة بحلول 1 سبتمبر 2028 أو 1 أبريل 2029 للمدارس التي تبدأ دوامها في أبريل.
5. ما هي قاعدة الـ 90 يومًا عند نقل المدارس؟
إذا استقال المعلم ولم يلتزم بجميع متطلبات هيئة المعرفة والتنمية البشرية - مثل تقديم إشعار كامل، والمغادرة في نهاية الفصل الدراسي، وإرسال استطلاع الخروج - فستفرض هيئة المعرفة والتنمية البشرية فترة انتظار لمدة 90 يومًا قبل أن يتمكن من الحصول على إشعار تعيين جديد.
6. لماذا يعد استطلاع رأي هيئة المعرفة والتنمية البشرية مهمًا؟
يتعين على كل معلم مغادر إكمال هذا الاستبيان قبل رحيله. ويساعد ذلك الهيئة على تتبع الأسباب الرئيسة وراء حركة دوران المعلمين من أجل وضع حلول قائمة على البيانات تعود بالفائدة على القطاع بأكمله.
7. ماذا يعني "إلغاء التسجيل" بالنسبة للمعلم؟
إلغاء التسجيل يعني أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية تمنع رسميًا أي فرد من العمل في أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية خاصة في دبي. يُلغى إشعار تعيينه، ولا يمكنه التقدم لوظائف جديدة في المدارس أو مراكز الطفولة المبكرة أو الجامعات أو المعاهد المهنية.
8. ما نوع السلوك الذي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء التسجيل؟
يمكن أن تؤدي قضايا خطيرة، مثل الإدانات الجنائية، وانتهاكات حماية الطفل، وسوء السلوك الجسيم، إلى إلغاء التسجيل. كما أن تكرار الكذب، أو عدم مراعاة الثقافات الأخرى، أو السلوك غير المهني على وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي أيضًا إلى إلغاء التسجيل إذا كان شديدًا أو متكررًا.
9. كيف يختلف إلغاء التسجيل عن الفصل؟
الفصل هو إنهاء المدرسة لعقد أحد أعضاء هيئة التدريس. إلغاء التسجيل قرارٌ صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية يمنعه من العمل في القطاع التعليمي بأكمله. وبينما عادةً ما يتبع إلغاء التسجيل الفصل، يجوز للهيئة مراجعة الأدلة حتى بعد توجيه إنذار. في حالات نادرة، قد لا يؤدي الفصل إلى إلغاء التسجيل، مما يسمح للمعلم بالعودة إلى العمل في مؤسسة أخرى.
10. لماذا يهم هذا الأمر الوالدين؟
بالنسبة للوالدين، تعني هذه القواعد وجود هيئة تدريس أكثر استقرارًا وموثوقية، مع ضمان المساءلة. إذ سيخضع المعلمون لعمليات فحص دقيقة قبل دخولهم الفصول الدراسية، كما ستتم مراقبة معدل تغيير المعلمين عن كثب لتفادي أي اضطراب في العملية التعليمية. وهذا يضمن مدارس أكثر أمانًا، واستقرارًا أكبر للطلاب، ويعزز ثقة أولياء الأمور في نظام التعليم الخاص بدبي.