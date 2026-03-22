قلوب في العمل وعيون على الشاشات.. حكايات الأمهات مع "الاثنين الدراسي"

مع اقتراب عطلة العيد من نهايتها، يستعد العديد من الآباء في الإمارات لبدء أطفالهم الدراسة عبر الإنترنت يوم الاثنين. وبينما يأخذ البعض إجازة من العمل لمساعدة أطفالهم، يتطلع آخرون إلى قسط إضافي من الراحة قبل بدء الروتين المدرسي الجديد.
بالنسبة لعلية سليم، المقيمة في دبي، سيكون يوم الاثنين يوم عطلة لمساعدة ابنها البالغ من العمر ست سنوات على التكيف مع الدروس عبر الإنترنت. “ابني يبلغ من العمر ست سنوات وهو في الصف الثاني،” قالت. “لم يسبق له أن خاض تجربة الدراسة عبر الإنترنت، وأعتقد أنه سيكون من الصعب بعض الشيء جعل طالب في المرحلة الابتدائية يركز خلال الدروس عبر الإنترنت. كان لديه جهاز آيباد فقط يستخدمه للعب. لذلك في الأسبوع الماضي ذهبنا للتسوق لشراء جهاز كمبيوتر محمول له ليقوم بالدروس عليه.”
حتى مع وجودها، يثبت إبقاء ابنها منخرطًا في الدراسة صعوبة. “حتى وهو جالس معي، يريد اللعب طوال الوقت،” قالت. “ليس لدي أمل في أن يقوم بالدراسة عبر الإنترنت بشكل مستقل. في الوقت الحالي، طلبت من أختي إذا كان بإمكانها الاعتناء به بينما أعمل. سيكون الأمر صعبًا لأن طفلها سيقوم أيضًا بالدراسة عبر الإنترنت. لحل طويل الأمد، قد أضطر إلى توظيف مربية.”
ستتحول المدارس في الإمارات إلى التعلم عبر الإنترنت لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الاثنين، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المستمرة. كانت الفصول قد تحولت في البداية إلى الإنترنت في 2 مارس، بعد هجمات إيران على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات. تم تمديد الإجراء حتى يوم الجمعة، 6 مارس، قبل أن تعلن السلطات عن عطلة الربيع المبكرة. هذا العام، كانت عطلة الربيع للمدارس من 9 مارس إلى 22 مارس.
بالنسبة لسابينا جزام، المقيمة في دبي، فإن إدارة ثلاثة أطفال تمثل تحدياتها الخاصة. ابنتها الكبرى، ديا مريم، تنهي فصلها الجامعي الأخير، بينما ستلتحق صغراها، دعاء مريم، بالصف الثاني. قالت: “أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا جعل طفلتي الأصغر تركز،” وأضافت: “ليس لدي خيار العمل من المنزل، لذا سيتعين على أطفالي الأكبر سنًا التدخل لمساعدة أختهم الصغرى.”
ابنها، محمد فاضل، في الصف العاشر، ألغيت امتحاناته النهائية مؤخرًا. “لن تكون لديه دروس لبضعة أيام لذا أعتقد أنه يجب أن يكون قادرًا على مساعدتها،” قالت. “أنا فقط أدعو أن تنتهي الحرب قريبًا، وأن يعود السلام إلى المنطقة.”
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استمرار التعلم عن بعد للطلاب في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة لمدة أسبوعين بعد عطلة الربيع. وقالت ضياء إنها تأمل أن يتم حفل تخرجها الجامعي كما هو مخطط له. “الكثير من دراستي الثانوية كانت عبر الإنترنت وفاتتني العديد من التجارب بسبب ذلك،” قالت. “آمل ألا يحدث نفس الشيء لتخرجي الجامعي.”
بالنسبة لنيمي المقيمة في أبوظبي، سيواصل ابنها عمران الصف الرابع في مدرسة تتبع المنهج البريطاني. وقالت إنها كانت تنتظر لترى ما إذا كان يجب عليها ترقية خدمة الإنترنت لديها أو شراء أجهزة جديدة. “لقد بدأ المدرسة كمتعلم مختلط في نهاية الوباء،” قالت. “لذلك، لم يضطر أبدًا للتعلم عبر الإنترنت. إنه جديد لكلينا. سنرى كيف تسير الأيام القليلة الأولى ثم نتخذ قرارًا بشأن ما إذا كنا بحاجة إلى أجهزة جديدة أم لا.”
قالت إنه على الرغم من خيبة أملها لأن عمران سيفوت التفاعلات الشخصية، إلا أنها كانت تتطلع إلى القدرة على النوم لوقت إضافي. “لن أفتقد بالتأكيد زحمة المرور الصباحية والاندفاع لإخراج ابني من المنزل في الوقت المحدد،” قالت. “في الوقت الحالي، أركز على الجانب الإيجابي للوضع وآمل أن ينتهي هذا الوضع قريبًا.”