قلوب في العمل وعيون على الشاشات.. حكايات الأمهات مع "الاثنين الدراسي"

مع اقتراب عطلة العيد من نهايتها، يستعد العديد من الآباء في الإمارات لبدء أطفالهم الدراسة عبر الإنترنت يوم الاثنين. وبينما يأخذ البعض إجازة من العمل لمساعدة أطفالهم، يتطلع آخرون إلى قسط إضافي من الراحة قبل بدء الروتين المدرسي الجديد.

بالنسبة لعلية سليم، المقيمة في دبي، سيكون يوم الاثنين يوم عطلة لمساعدة ابنها البالغ من العمر ست سنوات على التكيف مع الدروس عبر الإنترنت. “ابني يبلغ من العمر ست سنوات وهو في الصف الثاني،” قالت. “لم يسبق له أن خاض تجربة الدراسة عبر الإنترنت، وأعتقد أنه سيكون من الصعب بعض الشيء جعل طالب في المرحلة الابتدائية يركز خلال الدروس عبر الإنترنت. كان لديه جهاز آيباد فقط يستخدمه للعب. لذلك في الأسبوع الماضي ذهبنا للتسوق لشراء جهاز كمبيوتر محمول له ليقوم بالدروس عليه.”

حتى مع وجودها، يثبت إبقاء ابنها منخرطًا في الدراسة صعوبة. “حتى وهو جالس معي، يريد اللعب طوال الوقت،” قالت. “ليس لدي أمل في أن يقوم بالدراسة عبر الإنترنت بشكل مستقل. في الوقت الحالي، طلبت من أختي إذا كان بإمكانها الاعتناء به بينما أعمل. سيكون الأمر صعبًا لأن طفلها سيقوم أيضًا بالدراسة عبر الإنترنت. لحل طويل الأمد، قد أضطر إلى توظيف مربية.”

ستتحول المدارس في الإمارات إلى التعلم عبر الإنترنت لمدة أسبوعين، بدءًا من يوم الاثنين، بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المستمرة. كانت الفصول قد تحولت في البداية إلى الإنترنت في 2 مارس، بعد هجمات إيران على دول الخليج، بما في ذلك الإمارات. تم تمديد الإجراء حتى يوم الجمعة، 6 مارس، قبل أن تعلن السلطات عن عطلة الربيع المبكرة. هذا العام، كانت عطلة الربيع للمدارس من 9 مارس إلى 22 مارس.

الأشقاء يتدخلون

بالنسبة لسابينا جزام، المقيمة في دبي، فإن إدارة ثلاثة أطفال تمثل تحدياتها الخاصة. ابنتها الكبرى، ديا مريم، تنهي فصلها الجامعي الأخير، بينما ستلتحق صغراها، دعاء مريم، بالصف الثاني. قالت: “أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا جعل طفلتي الأصغر تركز،” وأضافت: “ليس لدي خيار العمل من المنزل، لذا سيتعين على أطفالي الأكبر سنًا التدخل لمساعدة أختهم الصغرى.”