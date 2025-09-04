قصيدة النجاح: رحلة تعليم حاكم الشارقة في مدرسة القاسمية

كان بيت شعر واحد، مكتوبًا على السبورة، هو كل ما احتاجه الشاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتم اختياره للانتقال إلى الصف الخامس، ليصبح أصغر طالب في فصله.

حدثت هذه اللحظة المحورية في التعليم المبكر للشيخ سلطان خلال العام الدراسي 1951-1952 في مدرسة القاسمية التاريخية.

مدرسة القاسمية، التي تحولت الآن إلى متحف تعليمي في الشارقة، تحتفظ بهذه القصة الرائعة. مدرسة القاسمية هي أول مدرسة رسمية في الإمارات، تأسست في أوائل الأربعينيات، حيث درس فيها الشيخ سلطان سابقًا. تضمنت الفصول الدراسية في مدرسة القاسمية الصفوف من الأول إلى الخامس، وكان بالمدرسة أيضًا فصل مخصص للإناث.