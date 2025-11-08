"قرناس" مستشار ذكي يسهل اختيار أولياء الأمور لمدارس أبنائهم

أصبح بإمكان أولياء الأمور في دبي الآن الوصول إلى إرشادات شخصية ودعم خبير لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تعليم أطفالهم، وذلك بفضل خدمة جديدة أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية الإنسانية (KHDA).
تقدم الخدمة استشارات فردية مع خبراء تعليم متخصصين في هيئة KHDA، لمساعدة أولياء الأمور الإماراتيين في اختيار المدارس التي تتماشى مع قيم عائلاتهم وأولوياتهم والاعتبارات العملية مثل المنهج الدراسي، الموقع، الرسوم، واحتياجات التعلم للطفل.
أُعلنت الخدمة الجديدة، المسماة "قرناس المستشار التعليمي"، خلال النسخة الأولى من سلسلة معارض التعليم التي تنظمها KHDA، والتي انطلقت يوم السبت (8 نوفمبر) وتستمر حتى الأحد (9 نوفمبر). يجمع الحدث الذي يستمر ليومين أكثر من 60 مدرسة خاصة ومركز تعليم الطفولة المبكرة، ليعرض مجموعة متنوعة من الخيارات التعليمية في دبي.
شارك ما يقرب من 400 من أولياء الأمور الإماراتيين في اليوم الأول، حيث استكشفوا خيارات المدارس الخاصة من الطفولة المبكرة حتى الصفوف الثانوية. تعرفوا على إجراءات القبول، المناهج المختلفة، والتقوا بقادة المدارس وخبراء التعليم.
قالت معالي عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تهدف استراتيجيتنا التعليمية 33 إلى تمكين أولياء الأمور من لعب دور نشط وهادف في تعليم أطفالهم. من خلال تعزيز مجتمع تعليمي أكثر ترابطًا ومشاركة، نهدف إلى ضمان دعم كل طالب في كل مرحلة من رحلته التعليمية. يتماشى هذا مع رؤية قيادتنا الحكيمة التي تؤمن بالناس، وتمكن الشباب، وتستثمر في إمكاناتهم، وتواصل خلق بيئة تلهم الإبداع والفرص والتعلم مدى الحياة."
وأضافت: "جمع المدارس، ومراكز الطفولة المبكرة، والأسر الإماراتية تحت سقف واحد في معرض التعليم 2025، بالإضافة إلى إطلاق خدمة مستشار جِرنَس التعليمي، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين العائلات ومقدمي التعليم."
مبادرات مثل هذه تساعد أولياء الأمور على اتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة حول أفضل المدارس والمناهج لأطفالهم، مما يضمن أن يحصل كل متعلم في دبي على تعليم يرتقي إلى أعلى معايير الجودة والرعاية."
يمكن الوصول إلى مستشار قرناس عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. ويمكن للأولياء استخدام مساعد الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة حول المناهج المختلفة ومتطلبات القبول في المدارس الخاصة بدبي.
يمكن للأسر الإماراتية التي تقوم بتسجيل أطفالها في مدرسة خاصة بدبي لأول مرة طلب استشارة شخصية — إما حضورياً أو عبر الإنترنت مع خبير من هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
لاستخدام الخدمة، يمكن لأولياء الأمور تسجيل الدخول إلى بوابة أولياء الأمور على KHDA عبر UAE Pass، وإكمال استبيان قصير عن تفضيلاتهم وأولوياتهم، واستكشاف خيارات المدارس باستخدام عوامل تصفية ذكية. ويقدم مساعد الدردشة الذكي إرشادات فورية، بينما توفر الاستشارات الفردية دعمًا مخصصًا للعائلات في اتخاذ قرارات اختيار المدرسة.
الهدف هو ضمان بدء كل طفل إماراتي رحلته التعليمية في بيئة تناسب إمكاناته واحتياجاته وتوقعات أسرته على أفضل وجه.
تأتي هذه الخدمة كجزء من استراتيجية التعليم 33 ضمن مبادرة شركاء المسار، التي تركز على تزويد أولياء الأمور بالأدوات والخدمات والدعم الذي يحتاجونه لاتخاذ قرارات مستنيرة والبقاء مشاركين بنشاط في رحلة تعلم أطفالهم.
وقالت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع النمو والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تتيح خدمة مستشار التعليم في دبي للعائلات الوصول إلى نصائح موثوقة ومحايدة من خبراء الهيئة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات واثقة ومستندة إلى معلومات حول أفضل المدارس ومسارات التعلم للأطفال، بدءًا من الطفولة المبكرة."
وأضافت: "تُظهر هذه الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بدعم الأسر الإماراتية في كل مرحلة من مراحل رحلة تعليم أطفالهم، ويعد معرض التعليم 2025 من بين العديد من المبادرات التي تجمع أولياء الأمور والمدارس والمجتمع الأوسع لتعزيز هذه الشراكات."