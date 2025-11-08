"قرناس" مستشار ذكي يسهل اختيار أولياء الأمور لمدارس أبنائهم

قالت معالي عائشة ميران، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية: "تهدف استراتيجيتنا التعليمية 33 إلى تمكين أولياء الأمور من لعب دور نشط وهادف في تعليم أطفالهم. من خلال تعزيز مجتمع تعليمي أكثر ترابطًا ومشاركة، نهدف إلى ضمان دعم كل طالب في كل مرحلة من رحلته التعليمية. يتماشى هذا مع رؤية قيادتنا الحكيمة التي تؤمن بالناس، وتمكن الشباب، وتستثمر في إمكاناتهم، وتواصل خلق بيئة تلهم الإبداع والفرص والتعلم مدى الحياة."﻿