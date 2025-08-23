قرار تربوي جريء: مدرسة خاصة في دبي تحظر الهواتف لضمان بيئة تعليمية أفضل

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مالك مدرسة الإمارات الدولية بدبي (EIS)، السبت، عن قرار بمنع استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.

وفي مقطع فيديو على حسابه في منصة "X"، قال الحبتور إن القرار، الذي يأتي قبل يومين من بداية العام الدراسي الجديد يوم الاثنين، يهدف إلى ضمان "بيئة تعليمية أكثر تركيزًا وانضباطًا".

وأضاف: "سيتعين على الطلاب تسليم هواتفهم لإدارة المدرسة أو عدم إحضارها إلى المدرسة. لن يُسمح بذلك على الإطلاق حتى ينتهوا من فصولهم، ثم يستردونها".

سياسات مختلفة في مدارس الإمارات

تتبع المدارس في الإمارات سياسات صارمة ولكنها متفاوتة فيما يتعلق باستخدام الطلاب للهواتف المحمولة، تتراوح من المنع الكامل إلى القيود.

تمنع المدارس الحكومية الطلاب من إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة لحماية سلامتهم وخصوصيتهم وتعزيز السلوك الإيجابي. ويؤدي الانتهاك الثاني إلى احتجاز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي. وتتبع بعض المدارس الخاصة في البلاد هذه الممارسة أيضًا، حيث يمكن مصادرة الهواتف من الطلاب بعد بضعة تحذيرات.

وقال الحبتور: "أدعو جميع المدارس في البلاد إلى أن تحذو حذو مدرسة الإمارات الدولية، لأننا جميعًا شركاء في بناء جيل يعرف كيف يوازن بين التكنولوجيا والقيم، والمعرفة والهوية. فالتعليم أمانة ومسؤولية".

"الحفاظ على الهوية"

في حديثه بالفيديو، صرح الحبتور أيضًا بأن المدرسة قررت تعزيز اللغة العربية من خلال "منحها الأهمية التي تستحقها في المنهج اليومي، مؤكدة على دورها في الحفاظ على الهوية والانتماء".

يأتي هذا القرار من مدرسة الإمارات الدولية تماشيًا مع العديد من التغييرات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا لهذا العام الدراسي. وتشمل التعديلات تخصيص المزيد من الوقت لتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، خاصة لطلاب رياض الأطفال والحلقة الأولى.

علاوة على ذلك، سيخضع طلاب الصف الأول في 100 مدرسة لتقييم أساسي في اللغة العربية لتوجيه برامج دعم مخصصة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي سياسة جديدة تهدف إلى تعزيز تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة. وتُلزم السياسة الجديدة بتعليم اللغة العربية للأطفال من سن الولادة حتى ست سنوات في جميع المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة في دبي.