قانون اتحادي جديد للمناهج التعليمية في الإمارات لتعزيز الهوية الوطنية والقيم

وأضافت دافيسون: "بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثاني عشر، كانت اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والدراسات الأخلاقية والاجتماعية والثقافية متجذرة منذ فترة طويلة في منهجنا. يوفر القانون الجديد وضوحاً فنياً، مما يمكّن المدارس من المواءمة بدقة مع توقعات وزارة التربية والتعليم، وهو ما نواصل القيام به بامتثال كامل. لقد تم إخطار أولياء الأمور بهذه التغييرات ونحن نعمل على تبني أفضل الممارسات لدمجها".