فيديوهات مسجلة واختبارات مبكرة.. خطة مدارس الإمارات لرمضان بلا "ضغوط"

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يدير المعلمون والإداريون بعناية مدة الامتحانات، والمسافة بين الأوراق، وجداول الإشراف لتقليل الإرهاق للطلاب الصائمين.
ومع ذلك، قد تتزامن بعض التقييمات الداخلية وامتحانات البورد مع فترة الصيام.
من المتوقع أن يبدأ رمضان حوالي 19 فبراير، رهناً برؤية الهلال، ويتزامن مع امتحانات مجلس CBSE التي تبدأ في 17 فبراير واختبارات ISC/ICSE المقررة في 12 و 17 فبراير للصفين 12 و 10 على التوالي.
قالت ديبيكا ثابار سينغ، الرئيس التنفيذي ومديرة مدرسة كريدنس الثانوية: “تتم إدارة مدة الامتحانات، والمسافة بين الأوراق، وإشراف الموظفين بعناية لضمان العدالة وتقليل الإرهاق للطلاب الصائمين. يتم إبلاغ جميع تعديلات الجدول الزمني والتقييمات الخاصة برمضان مسبقًا عبر قنوات المدرسة الرسمية، مما يضمن الشفافية ويقلل التوتر ويساعد العائلات على التخطيط بفعالية خلال الشهر الفضيل.”
يؤكد المديرون أن هناك قدرًا كبيرًا من التخطيط يشارك في الموازنة بين المتطلبات الأكاديمية ورفاهية الطلاب خلال الصيام.
وبالمثل، قالت ميشيل توماس، مديرة/الرئيس التنفيذي لمدرسة جيمس البرشاء الوطنية: “نحن نراعي رفاهية الطلاب والعدالة خلال شهر رمضان. وبما أن غالبية الطلاب صائمون، فإن الامتحانات الداخلية لا تُجدول عادة خلال هذه الفترة. وهذا يضمن عدم تضرر الطلاب ويمكنهم أداء فريضة الصيام براحة دون ضغط إضافي من التقييمات.”
تعتمد المدرسة أيضًا تنسيقات تقييم أخف عندما لا يمكن تجنب الاختبارات، مما يضمن أداء الطلاب بأفضل ما لديهم مع احترام التزامات الصيام.
“ترسل المدرسة تعميمات أو رسائل بريد إلكتروني مفصلة إلى أولياء الأمور، وتحدث الطلاب خلال التجمعات أو حصص المدرسين، وتنشر المعلومات على منصات التواصل الرسمية.”
يشير توماس إلى أن هذه الشفافية تضمن أن يكون أولياء الأمور والطلاب على دراية بالجداول الزمنية المعدلة وخطط الامتحانات وإجراءات الرفاهية، مما يساعد على تقليل التوتر خلال الشهر.
قالت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات، إن مدرستها تقدم دعمًا تعليميًا إضافيًا خلال شهر رمضان.
“لدعم رفاهية الطلاب، نصمم تقويمنا الأكاديمي عمدًا بحيث لا تتزامن الامتحانات الداخلية الرئيسية مع شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، نقدم مقاطع فيديو تعليمية مسجلة حتى يتمكن الطلاب من مراجعة الدروس في المنزل بعد الإفطار، عندما يكونون أكثر راحة وترطيبًا.” وأضافت أن التواصل في الوقت المناسب مع أولياء الأمور يساعد العائلات على التخطيط ويضمن الحد الأدنى من التوتر للطلاب.
في عجمان، تعطي مدرسة وودلم البريطانية الأولوية أيضًا لرفاهية الطلاب، حسبما قالت مديرتها موضحة كيف تبذل المدرسة جهدًا إضافيًا.
قالت المديرة ناتاليا سفيتينوك: “تركيزنا الرئيسي هو سعادة الطلاب ورضاهم، ونحن نلتزم بلوائح دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتنظيم شهر رمضان في مدرستنا. نقلل عدد الأنشطة التي تتطلب الكثير من الطاقة ونبطئ عملية التعلم. يتم إجراء التقييمات المدرسية الداخلية في وقت مبكر من اليوم إذا لزم الأمر، ويكون وقت وجدول التقييم مرنين. يضمن التواصل مع أولياء الأمور أن يكون الجميع على اطلاع وأن يشعروا بالهدوء والاحترام خلال شهر رمضان.”