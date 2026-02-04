فيديوهات مسجلة واختبارات مبكرة.. خطة مدارس الإمارات لرمضان بلا "ضغوط"

“لدعم رفاهية الطلاب، نصمم تقويمنا الأكاديمي عمدًا بحيث لا تتزامن الامتحانات الداخلية الرئيسية مع شهر رمضان. بالإضافة إلى ذلك، نقدم مقاطع فيديو تعليمية مسجلة حتى يتمكن الطلاب من مراجعة الدروس في المنزل بعد الإفطار، عندما يكونون أكثر راحة وترطيبًا.” وأضافت أن التواصل في الوقت المناسب مع أولياء الأمور يساعد العائلات على التخطيط ويضمن الحد الأدنى من التوتر للطلاب.