فاطمة داخل.. نصف قرن من التعليم والإنسانية في خدمة أجيال الإمارات

وأكدت كنانة النمر نائبة المدير في مدرسة المتحدة الخاصة في العين، أن المعلمة فاطمة هي بحق قصة ملهمة عنوانها الإصرار وحب الحياة، وتقول:" رغم تجاوزها السبعين من عمرها، لازالت تواصل مسيرتها التعليمية بنفس الحماس، وبشغف لا يعرف التراجع، حضورها في الميدان يبعث الأمل، ويؤكد أن العطاء الحقيقي لا تحده سنوات العمر، بل ينبع من القلب وروح الإيمان بالرسالة.

وتضيف، عملت معها طوال ثلاث عشرة عاما، وخلال هذه الفترة لم أر يوما فتورا في عزيمتها، أو تراجعا في حماسها، على العكس كانت دائما مصدر إلهام لنا، بطاقتها الإيجابية وبحبها للتعليم، ونحن نفتخر بها وبمسيرتها التي تزرع الأمل، فهي عمود فقري في مدرستنا".