فاتورة إغلاق الحضانات.. أولياء أمور يواجهون مأزق "الرسوم الضائعة" وتحديات رعاية الأطفال

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
يواجه أولياء أمور الأطفال الصغار في جميع أنحاء الإمارات تحديات مفاجئة في رعاية الأطفال بعد إغلاق دور الحضانة ومراكز الطفولة المبكرة تماشياً مع توجيهات السلطات خلال فترة عطلة الربيع المبكرة.
بينما تم تطبيق هذا الإجراء كإجراء احترازي وسط التوترات الإقليمية، فقد ترك الإغلاق العديد من الآباء العاملين — وخاصة أولئك الذين لديهم أطفال صغار — يكافحون لإعادة تنظيم الروتين وجداول العمل وترتيبات رعاية الأطفال في وقت قصير.
على عكس العطلات المدرسية السابقة، وخاصة عطلات منتصف الفصل الدراسي، حيث كانت مرافق الرعاية النهارية تستمر في العمل غالبًا، طُلب من جميع المراكز هذه المرة أن تظل مغلقة حتى 22 مارس، مما يترك العائلات بخيارات محدودة.
بالنسبة لبعض أولياء الأمور، أثار الوضع أيضاً مخاوف بشأن الرسوم المدفوعة بالفعل مقابل خدمات لا يستطيع الأطفال استخدامها حالياً.
شرحت أماني الظاهري، والدة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، كيف أثر الإغلاق على الروتين اليومي لعائلتها.
“حضانة ابني مغلقة. عادةً، تبقى دور الحضانة مفتوحة حتى عندما تغلق المدارس، ولكن هذه المرة طُلب منهم أيضاً البقاء مغلقين حتى 22 مارس،” قالت.
“مشكلة أخرى هي أنني دفعت بالفعل ما يقرب من 4000 درهم لهذا الشهر، وهذا ليس مبلغاً صغيراً. منذ بداية مارس، لم يتمكن ابني من الذهاب على الإطلاق. عادةً ما يبقى هناك من الساعة 7 صباحاً حتى 5 مساءً في أيام الأسبوع، لذا أحتاج الآن أن أسألهم عما إذا كان يمكن تعديل الرسوم أو استردادها،” أضافت المقيمة في الشارقة.
وبعيداً عن القلق المالي، قالت إن العثور على رعاية للأطفال مع الموازنة بين العمل كان مرهقاً.
“من الواضح أنه لا يمكنك ترك طفل بمفرده في المنزل. زوجي يعمل في أبوظبي، وأنا أعمل في دبي. عندما طلبت منا المكاتب العودة لأول مرة، أخبرت مديري أنني قد أضطر لأخذ إجازة،” قالت.
“لحسن الحظ، كان متفهمًا جدًا وقال إنه سيتحدث مع الموارد البشرية حتى أتمكن من العمل من المنزل في الوقت الحالي.”
يقول آباء آخرون إن ساعات الحضانة القصيرة كانت توفر سابقًا نافذة حيوية لإدارة العمل أو المسؤوليات المنزلية.
“طفلي الأصغر يذهب إلى حضانة تعمل أيضًا تقريبًا كمركز رعاية نهارية، لكنها مغلقة حاليًا بسبب الوضع الراهن،” قالت بهافيا راو، المقيمة في دبي.
“لقد دفعنا بالفعل 3300 درهم لثلاثة أشهر، وهذا المبلغ غير قابل للاسترداد. خلال رمضان، كانت الأوقات أقصر بالفعل — كانت ابنتي تذهب فقط من الساعة 1 ظهرًا إلى 3:30 عصرًا، بينما كانت في السابق تبقى من الساعة 1 ظهرًا إلى 5 مساءً.”
وأضافت أن تلك النافذة الصغيرة ساعدتها في إدارة المسؤوليات اليومية.
“خلال ذلك الوقت، كنت أقوم بالأعمال المنزلية مثل الطهي والتنظيف، وعندما كانت المدارس مفتوحة، كنت أستخدم تلك النافذة أيضًا لاصطحاب ابنتي الكبرى.”
مقدمة
تقول مراكز الطفولة المبكرة إنها تتفهم الضغط الذي تواجهه العائلات وتحاول تقديم ترتيبات بديلة حيثما أمكن ذلك.
قالت شيفا يوسف علي، الرئيس التنفيذي ومؤسس IdeaCrate، إن حضانتهم ظلت مغلقة كما هو مقرر ولكنها أوجدت خيارات للعائلات التي تحتاج إلى رعاية نهارية.
“تظل حضانة Orange Seeds (حضانة قائمة على منهج مونتيسوري في دبي وأبو ظبي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و 5 سنوات) مغلقة لقضاء عطلة الربيع، وفقًا لتقويمنا الأكاديمي. ومع ذلك، ندرك أن العديد من الآباء قد عادوا إلى مكاتبهم وقد يحتاجون إلى خيارات نهارية آمنة لأطفالهم،” قالت.
“لدعم العائلات خلال هذه الفترة، عقدنا شراكة مع Orange Wheels، حيث يمكن للأطفال حضور المخيم وتنسيقات اللعب الممتدة خلال النهار. يتواجد موظفو حضانة Orange Seeds في أماكن Orange Wheels، مما يضمن رؤية الأطفال لوجوه مألوفة وتجربة استمرارية في الرعاية بينما يكون الآباء في العمل.”
وقال مركز الطفولة المبكرة أيضًا إن إعلان عطلة الربيع المبكرة فاجأ العديد من العائلات، مما أثار طلبات لترتيبات بديلة.
“كانت المشكلة الرئيسية هي أن الآباء لم يكونوا مستعدين لعطلة الربيع المبكرة وبما أن مراكز الطفولة المبكرة (ECC) غير مسموح لها بالعمل، فقد طلب الآباء من الحضانة حلاً إذا أمكن، وتدخلت Orange Wheels.”
أوضح علي أن العديد من الآباء يفضلون حاليًا البيئات الداخلية الخاضعة للرقابة حيث يمكن للأطفال اللعب والتفاعل بأمان تحت الإشراف.
“بطبيعة الحال، لدى الآباء مخاوف خلال هذا الوقت، لكنهم يتماشون أيضًا مع توجيهات الحكومة وإجراءات السلامة القوية المطبقة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. تفضل العديد من العائلات حاليًا البيئات الداخلية الخاضعة للرقابة حيث يمكن إدارة الإشراف والسلامة عن كثب.”
لجأت بعض الحضانات أيضًا إلى التعلم الرقمي للحفاظ على الروتين للأطفال في المنزل.
قالت فاندانا غاندي، الرئيس التنفيذي ومؤسس حضانة ببريتيش أورشارد ومركز تدريب المعلمين، إن المراكز لا تزال مغلقة بناءً على توجيهات الحكومة.
“تماشياً مع توجيهات وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية — هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دائرة التعليم والمعرفة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، فإن مباني الحضانات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة مغلقة حالياً كإجراء احترازي،” قالت.
“لدعم المجتمع خلال هذه الفترة، قدمت BON منهج BONline، وهو تعليم إلكتروني منظم على منصتها تم إعداده بواسطة متخصصين في مناهج السنوات المبكرة ويقدم مجانًا للأطفال والعائلات العاملة في الخطوط الأمامية.”
يتضمن البرنامج جلسات سرد القصص، واللعب الموجه، وأنشطة الرفاهية العاطفية، ودروس الحركة البدنية لمساعدة الأطفال على البقاء منخرطين أثناء التعلم من المنزل.
“يضمن البرنامج الاستمرارية في التعلم والروتين والرفاهية العاطفية بينما يبقى الأطفال في المنزل،” أضافت غاندي.