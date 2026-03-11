فاتورة إغلاق الحضانات.. أولياء أمور يواجهون مأزق "الرسوم الضائعة" وتحديات رعاية الأطفال

بالنسبة لبعض أولياء الأمور، أثار الوضع أيضاً مخاوف بشأن الرسوم المدفوعة بالفعل مقابل خدمات لا يستطيع الأطفال استخدامها حالياً.

الآباء يوفقون بين العمل ورعاية الأطفال

شرحت أماني الظاهري، والدة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، كيف أثر الإغلاق على الروتين اليومي لعائلتها.

“حضانة ابني مغلقة. عادةً، تبقى دور الحضانة مفتوحة حتى عندما تغلق المدارس، ولكن هذه المرة طُلب منهم أيضاً البقاء مغلقين حتى 22 مارس،” قالت.

“مشكلة أخرى هي أنني دفعت بالفعل ما يقرب من 4000 درهم لهذا الشهر، وهذا ليس مبلغاً صغيراً. منذ بداية مارس، لم يتمكن ابني من الذهاب على الإطلاق. عادةً ما يبقى هناك من الساعة 7 صباحاً حتى 5 مساءً في أيام الأسبوع، لذا أحتاج الآن أن أسألهم عما إذا كان يمكن تعديل الرسوم أو استردادها،” أضافت المقيمة في الشارقة.

وبعيداً عن القلق المالي، قالت إن العثور على رعاية للأطفال مع الموازنة بين العمل كان مرهقاً.

“من الواضح أنه لا يمكنك ترك طفل بمفرده في المنزل. زوجي يعمل في أبوظبي، وأنا أعمل في دبي. عندما طلبت منا المكاتب العودة لأول مرة، أخبرت مديري أنني قد أضطر لأخذ إجازة،” قالت.

“لحسن الحظ، كان متفهمًا جدًا وقال إنه سيتحدث مع الموارد البشرية حتى أتمكن من العمل من المنزل في الوقت الحالي.”

يقول آباء آخرون إن ساعات الحضانة القصيرة كانت توفر سابقًا نافذة حيوية لإدارة العمل أو المسؤوليات المنزلية.

“طفلي الأصغر يذهب إلى حضانة تعمل أيضًا تقريبًا كمركز رعاية نهارية، لكنها مغلقة حاليًا بسبب الوضع الراهن،” قالت بهافيا راو، المقيمة في دبي.

“لقد دفعنا بالفعل 3300 درهم لثلاثة أشهر، وهذا المبلغ غير قابل للاسترداد. خلال رمضان، كانت الأوقات أقصر بالفعل — كانت ابنتي تذهب فقط من الساعة 1 ظهرًا إلى 3:30 عصرًا، بينما كانت في السابق تبقى من الساعة 1 ظهرًا إلى 5 مساءً.”

وأضافت أن تلك النافذة الصغيرة ساعدتها في إدارة المسؤوليات اليومية.

“خلال ذلك الوقت، كنت أقوم بالأعمال المنزلية مثل الطهي والتنظيف، وعندما كانت المدارس مفتوحة، كنت أستخدم تلك النافذة أيضًا لاصطحاب ابنتي الكبرى.”