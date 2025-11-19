عيد الإتحاد: 3 أيام دراسية قبل انطلاق عطلة الشتاء الطويلة

بعد الاستمتاع بإجازة ممتدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54، سيعود الطلاب في جميع أنحاء الإمارات إلى الفصول الدراسية لمدة ثلاثة أيام فقط — الأربعاء والخميس والجمعة — قبل التوجه إلى عطلتهم المقررة في منتصف العام.

أثارت هذه الفجوة غير العادية بين عطلتين توقعات متباينة بين التربويين وأولياء الأمور، حيث تتوقع بعض المدارس حضوراً كاملاً بسبب الامتحانات المقررة، بينما يتوقع البعض الآخر انخفاضاً في الإقبال مع سفر العائلات أو دخولهم في "وضع العطلة".

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن جميع المدارس الحكومية والخاصة ستغلق بمناسبة عيد الاتحاد يومي الإثنين والثلاثاء، مما أدى فعلياً إلى إنشاء عطلة نهاية أسبوع طويلة قبل بدء عطلة الشتاء في منتصف ديسمبر.

"مطالبون بالإبلاغ عن أي غياب"

في مدرسة بشائر الخاصة، قالت المديرة سوسن طرابيشي إنها تتوقع عودة معظم الطلاب على الرغم من الفترة القصيرة. وأوضحت: "على الرغم من أنها فترة قصيرة جداً، فمن المرجح أن يلتزم طلابنا بالحضور، خاصة يوم الخميس، لأن لديهم امتحان التربية الوطنية". وأضافت: "نحن نتبع منهج الوزارة وجدول الامتحانات، وقد تم تحديد موعد الامتحان لليوم التالي للعطلة، لذا فإن الطلاب ملزمون بالحضور".

ولضمان أن يظل الأسبوع مثمراً، خططت المدرسة لعقد جلسات دعم أكاديمي. وقالت: "يوم الأربعاء سنعقد جلسات مراجعة قبل الامتحان". وأضافت طرابيشي أن الحضور يخضع لرقابة صارمة. "حضورنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالوزارة. الحضور إلزامي ومطلوب منا الإبلاغ عن أي غياب". وأشارت إلى أن المدرسة تحتفل بعيد الاتحاد هذا الأسبوع، قبل أن يتحول الطلاب بالكامل إلى "وضع الامتحانات" في الأسبوع التالي.

"أتوقع نصف الحضور فقط"

في الوقت نفسه، يتوقع تربويون آخرون عودة أكثر هدوءاً. قال إيهاب محمد، رئيس المناهج والمسؤول عن الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الصفين 11 و 12 في مدرسة خاصة، إن التوقيت يجعل الإنتاجية الأكاديمية غير محتملة.

وقال: "من خلال خبرتي، لا أتوقع أن تكون الأيام الدراسية الثلاثة بين العطلتين مثمرة، لأن الطلاب سيكونون قد أنهوا امتحاناتهم قبل عيد الاتحاد، لذا عندما يعودون لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط، لن يكونوا في ذهنية الدراسة". وأضاف: "أيضاً، قد يكون لدى بعض العائلات خطط كبيرة لقضاء عطلة الشتاء، لذا أتوقع نصف الحضور فقط".

وأضاف أنه بينما تضع المدارس عادة أنشطة غير روتينية أو عمل قائم على المشاريع لإبقاء الطلاب منخرطين، قد لا يكون هذا ممكناً الآن. وقال: "نقدم عادة أنشطة أو مشاريع تضاف إلى درجاتهم، لكن لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكناً هذه المرة، لأن الفصل الدراسي سيكون قد انتهى بالفعل. ومع ذلك، يساعد الحضور الطلاب على تطوير المهارات العملية، وعملية التعلم لا تنتهي أبداً على أي حال. سنبذل قصارى جهدنا لتشجيع الطلاب وأولياء الأمور على حضور هذه الأنشطة".

تعلم الانضباط

أولياء الأمور أيضاً يزنون قيمة العودة إلى المدرسة لبضعة أيام فقط. ريم فواز، وهي أم لثلاثة طلاب (في الصفوف 12 و 10 و 5)، تعتقد أن الفجوة لا تخدم غرضاً أكاديمياً كبيراً — لكنها تصر على أن أطفالها سيكونون في الفصل.

وقالت: "لا فائدة من عودة الطلاب إلى المدرسة لثلاثة أيام فقط؛ ومع ذلك، لن أسمح لأطفالي بالتغيب عن الفصول". وأضافت: "حتى الآن خلال امتحانات نهاية الفصل، لديهم خيار الذهاب إلى المنزل والدراسة بعد أداء امتحاناتهم، لكني آمرهم بالبقاء والمراجعة في المدرسة — من الجيد لهم تعلم الانضباط ومفهوم ساعات العمل من الآن".

كما منحت مدرسة أبنائها الطلاب سبباً للحضور. وقالت: "لقد احتفظوا بكشوف الدرجات التفصيلية وفرص التعويض، مثل المشاريع أو الواجبات للحصول على درجات إضافية خلال تلك الأيام الثلاثة".

الموازنة بين الجداول الأكاديمية وخطط العطلات

تأتي فجوة العودة إلى المدرسة في وقت انتهت فيه العديد من المدارس من الامتحانات أو تستعد لها. وتواجه المدارس التي تتبع المناهج الوزارية إلى حد كبير قواعد حضور إلزامية، بينما تقوم بعض المدارس الخاصة والدولية بتعديل تقويمها الأكاديمي لضمان أن تظل الأيام ذات مغزى.

وبينما تتنقل العائلات بين الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي وخطط السفر الشتوية، تستعد المدارس الآن لأنشطة ومراجعات وجلسات امتحانات لإبقاء الطلاب منخرطين خلال فترة العودة القصيرة في منتصف الأسبوع.