عطلة شتوية ممتدة 4 أسابيع: المدارس الإماراتية تستعد للتقويم الدراسي الجديد

عاد أكثر من مليون طالب وطالبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجامعات هذا الأسبوع لبدء العام الدراسي الجديد، والذي سيتضمن لأول مرة عطلة شتوية ممتدة لمدة أربعة أسابيع.
وتتضمن الإجازة الشتوية في التقويم الموحد الجديد الفترة من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، وهو ما يزيد بأسبوع عن المعتاد، لكن المدارس تقول إن التقويم الإلزامي الذي يستغرق 182 يومًا وتسليم المناهج الدراسية لا يزالان كما هما.
وضع أعضاء هيئة التدريس خططًا فعّالة لضمان استمرارية تعلم الطلاب خلال عطلة الشتاء الطويلة. وتجمع المؤسسات بين التخطيط الاستراتيجي للتقويم، ودعم التعلم المُركّز، وأنشطة الإثراء الاختيارية لضمان استمرارية تقديم المناهج الدراسية.
أكد ناف إقبال، مدير ومدير تنفيذي لمدرسة جيمس متروبول في موتور سيتي، على أهمية وجود منهج دراسي هادف وشفاف.
لاستيعاب عطلة الشتاء الطويلة، نؤمن بضرورة أن يكون المنهج الدراسي الفعّال واضحًا وهادفًا. ولذلك، عززنا برامجنا بدروس مُركّزة في المواد الأساسية، وتعلّم قائم على المشاريع المُثرية خلال هذه العطلات الطويلة، وزادنا من فرص الطلاب لمواصلة تعلمهم في المنزل.
وأضاف أنه تم تقديم مبادرات مثل رحلات التعلم التفصيلية والدعم المستهدف للحفاظ على التوافق بين الطلاب وأولياء الأمور.
إلى جانب ذلك، وضعنا خرائط مناهج دراسية مفصلة ومسارات تعلمية ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطلاع بدقة على ما يُدرّس كل عام. وهذا يضمن الشفافية، ويمنع التكرار، ويساعد العائلات على الشعور بترابط أكبر مع عملية التعلم. والأهم من ذلك، وضعنا تدخلات مُستهدفة لسد أي فجوات في المناهج الدراسية، لضمان دعم كل طفل لتحقيق كامل إمكاناته.
في مدرسة وودليم البريطانية في عجمان، يتركز الاهتمام على منح العائلات استراحة مفيدة مع الحفاظ على الزخم الأكاديمي.
في مدرستنا، نؤمن بأن العائلات تستحق استراحة حقيقية؛ فالأطفال يعودون إليها أكثر إشراقًا. مع عطلة شتوية مدتها أربعة أسابيع، أعدنا ترتيب عملية التعلم: الأفكار الأساسية الآن، والبحث الأعمق في أوائل الربيع،" قالت مديرة المدرسة، ناتاليا سفيتينوك.
وأوضحت أن المدرسة ستنفذ بعد العطلة برامج تشخيصية وموجهة لسد أي فجوات.
عند العودة، سنحافظ على دقائق التدريس، ونستخدم الاسترجاع والتداخل اليومي، ونُنظم أسبوع "إعادة التشغيل والتذكير" مع تشخيصات سريعة، ودروس مُصغّرة مُوجّهة، ودروس خصوصية في مجموعات صغيرة. تُعقد دورات مُركّزة خلال سنوات الامتحانات. تبقى الإجازة اختيارية: مغامرات قراءة، وفيديوهات قصيرة قبل التدريس، ومهارات إتقان الرياضيات لمن يرغب. يحصل أولياء أمورنا على خرائط فصلية من صفحة واحدة.
وفي مدرسة أبتاون الدولية، تم توفير هياكل دعم أكاديمي إضافية لسنوات، بما في ذلك خلال العطلات المدرسية.
وأكد مدير المدرسة كولين جيري أن متطلبات البكالوريا الدولية في المدرسة لم تتأثر.
وقال "نحن فخورون جدًا بمستويات الإنجاز لدينا في مدرسة أبتاون الدولية، بما في ذلك برنامج دبلوم البكالوريا الدولية، وبرنامج المهنة، ونتائج شهادات البكالوريا الدولية".
رغم عطلة الشتاء التي استمرت أربعة أسابيع، نجحنا في التخطيط لتقديم 240 ساعة دراسية مطلوبة لمستوى دبلوم البكالوريا الدولية، ضمن الـ 182 يومًا المقررة. إضافةً إلى ذلك، لدينا أنشطة أكاديمية إضافية بقيادة معلمينا الملتزمين، وجمعيات أكاديمية ينظمها طلاب السنة النهائية لطلاب برنامج السنوات المتوسطة، وجلسات إضافية لمجموعات الامتحانات خلال العطلات المدرسية. هذه البرامج التكميلية راسخة، وستواصل تحقيق مستويات عالية من النجاح في جميع الصفوف الدراسية لشبابنا.
واستندت بعض المدارس إلى أبحاث دولية لطمأنة أولياء الأمور بأن التعلم لن يتعطل.
وأشارت ليزا جونسون، مديرة الأكاديمية الأمريكية للبنات، إلى أن مثل هذه العطلات تعتبر أمراً قياسياً في العديد من الأنظمة التعليمية.
لا يزال لدينا عام دراسي مكوّن من 182 يومًا، لذا فإن تمديد عطلة الشتاء لأربعة أسابيع لم يُقلّل من وقت التعلّم، بل أطال العام الدراسي قليلًا. وهذا عدد قياسي من الأيام في المدارس الأمريكية أو الدولية.
وأضافت أن التخطيط الجيد للإجازة يمكن أن يعود بالنفع على الطلبة والموظفين على حد سواء.
سيرحب جميع أفراد العائلة والموظفون في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد بالعطلة الممتدة، فهي تتيح لهم زيارات منزلية أطول وعطلة شتوية حقيقية. خلال العطلات الممتدة، نوفر تمارين عملية خفيفة على منصاتنا الإلكترونية لمساعدة الطلاب على تحسين مهاراتهم، لكننا لا نتوقع أن يؤثر ذلك على أي تراجع في التعلم.
أُجريت دراسات واسعة النطاق في الولايات المتحدة حول الدراسة على مدار العام والعطلات الصيفية الطويلة. وتُظهر الأبحاث أن فقدان القدرة على التعلم يحدث عادةً بعد ستة أسابيع من الانقطاع عن المدرسة، لذا فإن الانقطاع لمدة أربعة أسابيع لا يُثير أي قلق.
