عطلة شتوية ممتدة 4 أسابيع: المدارس الإماراتية تستعد للتقويم الدراسي الجديد

عاد أكثر من مليون طالب وطالبة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجامعات هذا الأسبوع لبدء العام الدراسي الجديد، والذي سيتضمن لأول مرة عطلة شتوية ممتدة لمدة أربعة أسابيع.

وتتضمن الإجازة الشتوية في التقويم الموحد الجديد الفترة من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، وهو ما يزيد بأسبوع عن المعتاد، لكن المدارس تقول إن التقويم الإلزامي الذي يستغرق 182 يومًا وتسليم المناهج الدراسية لا يزالان كما هما.

وضع أعضاء هيئة التدريس خططًا فعّالة لضمان استمرارية تعلم الطلاب خلال عطلة الشتاء الطويلة. وتجمع المؤسسات بين التخطيط الاستراتيجي للتقويم، ودعم التعلم المُركّز، وأنشطة الإثراء الاختيارية لضمان استمرارية تقديم المناهج الدراسية.

أكد ناف إقبال، مدير ومدير تنفيذي لمدرسة جيمس متروبول في موتور سيتي، على أهمية وجود منهج دراسي هادف وشفاف.

لاستيعاب عطلة الشتاء الطويلة، نؤمن بضرورة أن يكون المنهج الدراسي الفعّال واضحًا وهادفًا. ولذلك، عززنا برامجنا بدروس مُركّزة في المواد الأساسية، وتعلّم قائم على المشاريع المُثرية خلال هذه العطلات الطويلة، وزادنا من فرص الطلاب لمواصلة تعلمهم في المنزل.