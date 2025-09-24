عطلة شتوية طويلة: المدارس تُنبّه الأهالي مبكراً للتخطيط لرحلاتهم وتجنب الغياب

بدأت العديد من المدارس في جميع أنحاء الإمارات بإصدار إشعارات بخصوص عطلة الشتاء قبل أشهر من موعدها، وذلك لمساعدة العائلات على التخطيط لعطلاتهم دون التأثير على دراسة أبنائهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع هيئات تنظيم التعليم الأخرى، قد اعتمدت التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025-2026 قبل بداية العام الدراسي، والذي بدأ في أبريل للمدارس ذات المناهج الآسيوية وفي سبتمبر للمدارس ذات المناهج الدولية.

سينتهي الفصل الدراسي الأول بعطلة شتوية مدتها أربعة أسابيع، وهي فترة أطول من الجدول السابق الذي كان مدته ثلاثة أسابيع. هذا العام، ستبدأ العطلة من 8 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 4 يناير 2026، على أن تُستأنف الدروس في 5 يناير. وتهدف العطلة الممتدة إلى منح الطلاب مزيدًا من الوقت للاستراحة بعد فصل دراسي مكثف والمشاركة في الأنشطة الوطنية والمجتمعية.

وقد أكدت المؤسسات التعليمية مرارًا وتكرارًا على أهمية الوقت الذي تقضيه العائلات مع بعضها، مشددة على ضرورة الالتزام بالعطلة الرسمية، إلا في حالات الطوارئ.

التواصل هو مفتاح التخطيط

قال ديفيد ويليامز، مدير مدرسة "ريجنت الدولية"، التابعة لمؤسسة "فورتس للتعليم"، إن التواصل يلعب دورًا حيويًا في تقليل الارتباك.

وأضاف: "نحن دائمًا نضمن إبلاغ عائلاتنا بالمواعيد الرئيسية بوقت كافٍ. يتم مشاركة التقويم الأكاديمي الكامل في بداية العام، ويتم إرسال تذكيرات مع اقتراب الموعد عبر المنشورات ومنصات التواصل الخاصة بنا مع أولياء الأمور. التواصل هو مفتاح لمجتمع مدرسي سعيد، وهذا يساعد على توفير الوضوح وتجنب أي شكوك، خاصة في فترات السفر المزدحمة مثل عطلة الشتاء."

وأشار ويليامز إلى أن أولياء الأمور غالبًا ما يتواصلون بشكل استباقي للاستفسار عن مواعيد الإجازات، حيث يسمح لهم ذلك بحجز التذاكر مبكرًا والتخطيط لعطلات خالية من التوتر.

دروس إضافية للمراحل العليا

لكن، لا تتوقف جميع المدارس بشكل كامل خلال فترة العطلة. فبعضها، وخاصة التي تضم المراحل العليا، قد تُنظم حصصًا إضافية.

وقالت ديبيكا ثابار سينغ، المديرة التنفيذية لمدرسة "كريدنس الثانوية": "سيتم إجراء الامتحانات النهائية للفصل الأول للمراحل من الصف الثاني إلى الصف الثاني عشر في أكتوبر 2025... بالإضافة إلى ذلك، تم ترتيب حصص إضافية للصفين العاشر والثاني عشر لدعم التحضير لامتحانات البورد؛ وقد تُعقد هذه الحصص خلال عطلة الشتاء المعتمدة."

أولياء الأمور يرحبون بالإشعارات المبكرة

رحب أولياء الأمور بهذه الخطوة. وقالت آفا تومبسون، وهي بريطانية تعيش في دبي: "الحصول على مواعيد العطلة الشتوية في وقت مبكر هو مصدر راحة كبير. أسعار تذاكر الطيران خلال عيد الميلاد يمكن أن تكون باهظة جدًا، لذا فإن القدرة على الحجز مبكرًا تعني أننا نوفر المال ونقضي وقتًا رائعًا مع العائلة في المملكة المتحدة دون القلق بشأن غياب أبنائنا عن المدرسة."

ووافقه الرأي راج نير، وهو هندي يعيش في الشارقة، قائلًا: "الحصول على التقويم المدرسي مبكرًا يساعدنا حقًا في التخطيط لرحلتنا إلى الهند. عادة ما نزور الأجداد خلال عطلة الشتاء، ومعرفة المواعيد مسبقًا يسمح لنا بالتنسيق مع الأقارب وحجز التذاكر بسلاسة. وهذا يوفر علينا عناء التخطيط في اللحظة الأخيرة ويضمن عدم تفويت الأطفال لأي دروس."