عطلة شتوية طويلة: استراتيجيات الإمارات للحفاظ على مستوى الطلاب

بينما يستعد الطلاب في جميع أنحاء الإمارات لعطلة شتوية تمتد شهراً كاملاً، يحث مديرو المدارس العائلات على إبقاء العقول الشابة منخرطة في النشاط الذهني - ليس لتكديس الأعباء الأكاديمية، ولكن لتجنب ما يصفه المربون بـ "التراجع في التعلم" .

تمتد عطلة هذا العام لأربعة أسابيع كاملة - من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، مع كون 5 ديسمبر 2025 هو آخر يوم عمل في مدارس المناهج الدولية.

أكد مديرو المدارس على أن الراحة ضرورية، لكنهم حذروا أيضاً من أن التوقف الأكاديمي الكامل يمكن أن يترك الطلاب متخلفين دراسياً (يلعبون لعبة اللحاق بالركب) عندما يعودون إلى الفصول في 5 يناير.

التوقف الكامل قد يعرقل الزخم

بالنسبة للعديد من المعلمين، فإن القلق ليس افتراضياً، بل هو مدعوم بالاتجاهات التي يرونها عاماً بعد عام.

أوضح مديرو المدارس أن العطلة يجب أن تساعد الأطفال بالفعل على "استعادة طاقتهم"، لكنهم حذروا من أن الأبحاث تشير إلى أن الخمول الأكاديمي المطول يمكن أن يبطئ الزخم.

قالت ناتاليا كليكوفا، مديرة مدرسة وودلم البريطانية في عجمان: "يجب أن تساعد العطلة الشتوية الأطفال على استعادة نشاطهم، لكن الأبحاث تذكرنا بأن الانقطاع الأكاديمي الكامل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 20-30% في زخم التعلم. نعتقد أنه من المهم إيجاد توازن صحي بين الراحة الحقيقية والنشاط الذهني الخفيف."

وأشارت كليكوفا إلى أن نهج المدرسة يتعمد تجنب إثقال كاهل العائلات بالواجبات المنزلية أثناء العطلة. وبدلاً من ذلك، يقدمون مهام اختيارية مدفوعة بالفضول - وهي المهام التي تبقي الأطفال يفكرون دون أن يشعروا أنهم لا يزالون في المدرسة.

وأضافت: "نحن لا نعطي واجبات مدرسية خلال العطلات. بدلاً من ذلك، نقدم أنشطة اختيارية ممتعة وذات مغزى ومقصود بها إثارة الفضول. يمكن أن تكون بسيطة مثل القراءة لمدة 15 دقيقة، أو المساعدة في المطبخ بالقياس والتسلسل، أو الكتابة في دفتر يوميات عما رأيته، أو البحث عن أنماط في الطبيعة."

وأشارت إلى أن هذه الأنشطة الخفيفة تساعد في إبقاء الأطفال نشطين ذهنياً بطريقة تبدو طبيعية وخالية من الضغط. ومع حلول شهر يناير، يصبح إعادة الأطفال إلى التعلم بنفس القدر من الأهمية.

"نعلم أنه عندما يعود الطلاب في يناير، يستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادة الإيقاع. ولهذا السبب نعود تدريجياً بانتقالات لطيفة، وفحوصات للحالة الصحية (Well-being Check-ins)، واختبارات منخفضة المخاطر، ودروس تحفز الطلاب وتعزز ثقتهم وسعادتهم."

ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أدلة موثقة

في مدرسة جيمس فاوندرز بدبي، قال ماثيو بيرفيلد، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، إن النقاش العالمي حول فقدان التعلم لا يزال ذا صلة للغاية - مشيراً إلى أدلة موثقة من التقييمات الدولية.

"أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ورقة بعنوان 'اللحاق بفرص التعلم المفقودة' والتي ذكرت أن العطلات الطويلة غالباً ما تؤدي إلى تدهور ملموس في التحصيل الأكاديمي، لا سيما في الرياضيات والقراءة."

سلط بيرفيلد الضوء على أنه بينما تظل الموارد متاحة عبر الإنترنت للعائلات التي ترغب في إبقاء التعلم نشطاً، تتجنب المدرسة التوقعات الجامدة خلال العطلة لاحترام الطرق المختلفة التي تقضي بها العائلات وقت فراغها.

وأضاف: "التعلم المنزلي من خلال منصاتنا المتنوعة ومن خلال النشاط الأكثر أهمية، وهو القراءة، متاح دائماً لعائلاتنا. نشجع المشاركة النشطة في هذه الأنشطة ولكننا نحاول عدم وضع إطار عمل جامد حولها، لأن وقت العائلة يتخذ مقاربات مختلفة، وهذه المرونة حاسمة لتجارب الترابط الحقيقية."

الاستمرارية الأكاديمية بضغط منخفض

قال متخصصو المناهج الدراسية إن المفتاح هو تحقيق توازن مقصود: حماية رفاهية الأطفال مع الحفاظ على المهارات الأساسية حادة.

قدمت شانتي سوبرامانيان، رئيسة المناهج والتقييمات في مدرسة أكسفورد بدبي، استراتيجيتها للتعلم الشتوي، مشيرة إلى أن الانفصال عن الدراسة خلال العطلات الطويلة يرتبط بقوة بفقدان المكاسب الأكاديمية - خاصة في الرياضيات ومحو الأمية.

"ندرك أن العطلة الشتوية ضرورية للطلاب للراحة وإعادة الشحن، ودعم رفاههم العاطفي. ومع ذلك، تُظهر الأبحاث بوضوح أن الانفصال الطويل يؤدي إلى تراجع في التعلم، حيث تظهر الدراسات أن المتعلمين قد يفقدون ما يصل إلى 20-30 في المائة من مكاسبهم الفصلية في المجالات الأساسية مثل الرياضيات ومحو الأمية."

قالت سوبرامانيان إن مدارسهم تروج لـ "الاستمرارية الأكاديمية بضغط منخفض"، لتعزيز ما يعرفه الطلاب بالفعل.

تمتد توصياتها إلى البيئة المنزلية أيضاً - عادات يومية بسيطة تحافظ على دفء المهارات المعرفية.

"نحن نشجع بشدة الروتين البسيط مثل القراءة للمتعة لمدة 10-15 دقيقة فقط يومياً. يمكن للوالدين أيضاً دمج الرياضيات في الحياة الواقعية من خلال جعل الأطفال يساعدون في الميزانية، أو قياس المكونات، أو حساب وقت السفر. يأتي التعلم القوي من المحادثات... والمشاركة في الأنشطة الإبداعية... ولعب ألعاب الطاولة التعليمية."

وقالت إنه حتى مع أفضل ممارسات الاستمرارية، فمن الطبيعي أن يحتاج الطلاب إلى بضعة أيام لاستعادة الإيقاع بعد عطلة طويلة. تتوقع المدارس ذلك وتستعد لبداية داعمة.

"بعد أي عطلة مهمة، فإن فترة التكيف طبيعية تماماً. نلاحظ عادةً أن الطلاب يحتاجون من ثلاثة إلى خمسة أيام لإعادة بناء مدى انتباههم وقدرتهم على التحمل... لضمان انتقال سلس، نستخدم نظام دعم متعدد الطبقات... أيام 'بداية ناعمة'، مراجعة منظمة، فحوصات منخفضة المخاطر، وفحوصات للحالة الصحية."