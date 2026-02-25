عطلة شتاء أقصر وصيف أطول.. ملامح الجدول المدرسي الجديد في الإمارات

عطلة شتوية أقصر، وبداية متأخرة للعام الدراسي، هي جزء من التغييرات الجديدة التي أدخلتها وزارة التربية والتعليم في الإمارات للتقويم الأكاديمي الجديد للسنوات الثلاث القادمة.

كشفت الوزارة عن التقويمات المدرسية للأعوام الأكاديمية 2026-2027، 2027-2028، و2028-2029، مما يوفر للعائلات والمدارس وضوحًا على المدى الطويل أكثر مما كان عليه في الدورات السابقة.

يتضمن الجدول الزمني المحدث عطلة ربيعية متغيرة، وعطلات منتصف الفصل الدراسي المعدلة، وعطلة شتوية مخفضة لمدة ثلاثة أسابيع بدلاً من أربعة، وتاريخ بدء معدل للعام الدراسي. تُظهر الخطة الجديدة التي تمتد لثلاث سنوات سعي الإمارات لبناء نظام مدرسي أكثر استقرارًا وصداقة للطلاب يدعم التعلم والرفاهية والاحتياجات الاجتماعية للطلاب.

فيما يلي تفصيل للتغييرات الرئيسية لدورة 2026-2027:

1. بداية ونهاية العام الدراسي في الإمارات

سيبدأ العام الدراسي في الإمارات متأخرًا قليلاً في 2026-2027 مقارنة بالدورة السابقة. في 2025-2026، افتتحت المدارس في 25 أغسطس 2025، ومن المقرر أن تغلق في 3 يوليو 2026.

بالنسبة لعام 2026-2027، سيبدأ العام الدراسي في 31 أغسطس 2026، وينتهي في 2 يوليو 2027.

ما هو الفرق؟

يبدأ العام الدراسي الجديد بعد ستة أيام من العام الماضي وينتهي قبل يوم واحد. يوفر هذا التغيير عطلة صيفية أطول قليلاً قبل بدء العام الدراسي.

2: هل تغيرت العطلة الشتوية في الإمارات؟

عدّلت الإمارات جدول عطلتها الشتوية. حصل الطلاب على عطلة لمدة أربعة أسابيع من 8 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026. وقد مثل هذا تحولًا من العطلة الشتوية السابقة التي كانت مدتها ثلاثة أسابيع إلى عطلة ممتدة لأربعة أسابيع للطلاب.

بالنسبة لعامي 2026-2027، تكون العطلة أقصر وتبدأ لاحقًا، حيث تمتد من 14 ديسمبر 2026 إلى 3 يناير 2027، مع استئناف الطلاب للفصول الدراسية في 4 يناير.

ما هو الفرق؟

هذا يعني أن عطلة الشتاء في 2026-2027 أقصر قليلاً في المدة مقارنة بالعام السابق. كما أنها تبدأ في وقت متأخر من ديسمبر، مما يدفع وقت التدريس إلى أبعد في الفصل الدراسي الأول قبل العطلة.

3. ماذا عن عطلات منتصف الفصل الدراسي؟

بالنسبة لعطلات منتصف الفصل الدراسي، فإن التغيير في الجدول الزمني ضئيل بين العامين الدراسيين. في 2025-2026، كان لدى المدارس فترتان لمنتصف الفصل الدراسي - واحدة من 13 إلى 19 أكتوبر 2025، والأخرى من 11 إلى 15 فبراير 2026.

بالنسبة لعامي 2026-2027، تم الإعلان عن عطلة منتصف الفصل الدراسي الأول فقط حتى الآن، والتي تمتد من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.

ما هو الفرق:

هذا يعني أن عطلة أكتوبر تظل متطابقة تقريبًا في التوقيت، ولا تزال تقع في منتصف أكتوبر، بينما لم يتم تحديد عطلة منتصف الفصل الدراسي في فبراير بعد.

ومع ذلك، لم يتم تحديد عطلة منتصف الفصل الدراسي في فبراير لعامي 2026-2027 في التفاصيل المنشورة، على عكس عطلتي منتصف الفصل الدراسي المنظمتين اللتين تم الإعلان عنهما العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التعليمية المحلية قد تسمح للمدارس الخاصة الواقعة ضمن نطاقها، والتي لا تتبع منهج وزارة التربية والتعليم، بتقسيم العطلة بين أكتوبر وفبراير، بشرط ألا يتجاوز الإجمالي خمسة أيام دراسية وأن يتناسب مع المتطلبات التشغيلية للمدارس.

4. متى تكون عطلة الربيع للمدارس في الإمارات؟

لقد تغيرت عطلة الربيع في الدورة الأكاديمية الجديدة. في تقويم 2025-2026، يحصل الطلاب على عطلة لمدة أسبوعين من 16 إلى 29 مارس 2026، على الرغم من أن المدارس الخاصة في الشارقة استأنفت الدراسة مبكرًا في 23 مارس.

بالنسبة لعامي 2026-2027، تكون عطلة الربيع أقصر، أسبوع واحد فقط، من 5 إلى 11 أبريل 2027، مع استئناف الفصول الدراسية في 12 أبريل.

ما هو الفرق:

هذا يعني أن عطلة الربيع لا تصبح أقصر فحسب، بل انتقلت أيضًا من منتصف مارس (أسبوعين) إلى أوائل أبريل (أسبوع واحد). لذلك، فإن العطلة أقصر في 2026-2027 ومجدولة في وقت لاحق من الفصل الدراسي.

5. هل يصبح الهيكل أكثر استقرارًا على مدى سنوات متعددة؟

على عكس إعلان العام الماضي’، الذي ركز على عام دراسي واحد (2025-2026)، أصدرت الوزارة الآن خارطة طريق مدتها ثلاث سنوات (2026-2029).

يشير هذا إلى قدر أكبر من القدرة على التنبؤ على المدى الطويل، وتحسين التخطيط للمدارس وأولياء الأمور، والتحرك نحو استقرار على مستوى النظام.

وضعت الوزارة هذا ضمن التزامها الأوسع ببناء “نظام تعليمي مستقر ومستدام” يوازن بين وقت التدريس ورفاهية الطلاب.

6. كيف تتأثر المدارس الخاصة ومدارس المناهج الهندية؟

في العام الماضي، أوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع مدارس الإمارات العربية المتحدة يجب أن تتبع تواريخ بدء وانتهاء موحدة، بينما تحتفظ مدارس المناهج الهندية، المتوافقة مع امتحانات مثل المجلس المركزي للتعليم الثانوي (CBSE) ومجلس امتحانات شهادة المدارس الهندية (CISCE)، بالمرونة في هيكلة الفصل الدراسي الداخلي.

من المتوقع أن يستمر هذا الإطار الأوسع من عام 2026-2027 فصاعدًا — حدود أكاديمية موحدة مع مرونة على مستوى المناهج الدراسية ضمن تلك التواريخ.

تؤكد وزارة التربية والتعليم أن التقويم الأكاديمي الجديد لا ينطبق على المدارس الخاصة التي تتبع مناهج بديلة، مثل الهندية أو البنغلاديشية أو الباكستانية.