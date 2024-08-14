عروض مغرية من المتاجر تشمل منحاً ورسوماً دراسية

وفي إطار حملة تستمر لمدة شهر، أطلقت لولو هايبر ماركت أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية للطلاب. فمن خلال شراء مستلزمات مدرسية أساسية بقيمة 150 درهماً إماراتياً على الأقل، يمكن لـ 25 طالباً الفوز بمبلغ 10 آلاف درهم إماراتي لكل منهم، بإجمالي 250 ألف درهم إماراتي. وكجزء من برنامج المكافآت، يمكن لنحو 200 متسوق كسب 20 مليون نقطة سعادة من لولو، والتي يمكن استبدالها بخصومات. كما تقدم سلسلة التجزئة، بالتعاون مع دبي باركس وجرين بلانيت، 1000 تذكرة مجانية أيضاً.