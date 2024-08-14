عروض مغرية من المتاجر تشمل منحاً ورسوماً دراسية
مع بقاء أقل من أسبوعين على إعادة فتح المؤسسات التعليمية، تتنافس متاجر التجزئة الكبرى في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لجذب الآباء بعروض مغرية، بما في ذلك فرص الفوز برسوم دراسية لمدة عام، ومنح دراسية، وغيرها المزيد، كما أطلقت بعض المتاجر الكبرى مبادرات مثل إعادة تدوير الزي المدرسي وجمع الكتب المدرسية القديمة للتبرع بها.
وأطلقت سوبر ماركت "المايا"، الأربعاء، حملتها الترويجية الخاصة بالعودة إلى المدارس، والتي تستمر حتى 27 أغسطس. وعند إنفاق 50 درهماً في أي من منافذ بيعها، سيكون المتسوق مؤهلاً لدخول السحب.
وقال "كمال فاتشاني"، مدير المجموعة والشريك في مجموعة المايا، لصحيفة خليج تايمز: "إن حملة "العودة إلى المدارس" تمنح عملائنا الكرام فرصة الفوز برسوم دراسية لمدة عام. التعليم هو ركيزة أساسية في مجتمعنا، وهذه المبادرة تعكس التزامنا بمساعدة الأسر" .
وبحلول نهاية الحملة، ستتاح الفرصة لثلاثة أطفال للفوز برسوم مدرسية بقيمة 25 ألف درهم لكل منهم. وأشار فاتشاني إلى أن "هذه البادرة ستخفف الضغوط على الآباء وتساهم في مستقبل مشرق لهؤلاء الاطفال".
كما قامت "كارفور" و"لولو هايبر ماركت" والجمعية التعاونية و"دانوب هوم" و"أيكيا" وغيرها من العلامات التجارية الكبيرة والصغيرة، بطرح عروض على المستلزمات المدرسية، وأثاث الأطفال والمزيد.
وفي إطار حملة تستمر لمدة شهر، أطلقت لولو هايبر ماركت أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية للطلاب. فمن خلال شراء مستلزمات مدرسية أساسية بقيمة 150 درهماً إماراتياً على الأقل، يمكن لـ 25 طالباً الفوز بمبلغ 10 آلاف درهم إماراتي لكل منهم، بإجمالي 250 ألف درهم إماراتي. وكجزء من برنامج المكافآت، يمكن لنحو 200 متسوق كسب 20 مليون نقطة سعادة من لولو، والتي يمكن استبدالها بخصومات. كما تقدم سلسلة التجزئة، بالتعاون مع دبي باركس وجرين بلانيت، 1000 تذكرة مجانية أيضاً.
وقال مجيب رحمن، مدير المشتريات في مجموعة لولو: "لقد قمنا بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية وضمان عروض مبتكرة ذات قيمة في جميع متاجرنا".
كشفت شركة لولو عن برنامج إعادة تدوير الزي المدرسي الذي يشجع أعضاء المجتمع على تسليم الزي المدرسي المستخدم في نقاط محددة في جميع متاجرها، و برنامج "نقاط استرجاع الكتب المدرسية" الذي يوفر الفرصة للطلاب وأولياء الأمور للتبرع بالكتب المدرسية المستخدمة، والتي يتم إعادة توزيعها بعد ذلك على المحتاجين.