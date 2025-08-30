عد بذاكرتك إلى فصول التسعينيات في "سيتي سنتر مردف" دبي

"في أيامنا، كان غبار الطباشير يتطاير كسحب صغيرة في الفصل كلما مسحنا السبورة".

هل كثيراً ما تحكي لطفلك كيف كانت المدرسة في زمنك وكيف كانت أدوات التعلم مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم؟ الآن يمكنك أن تريه ذلك.